Bài toán Olympia không cần bấm máy tính cũng ra đáp án nhưng khiến thí sinh và khán giả "khó chịu vô cùng"

Đường Lên Đỉnh Olympia là một trong những chương trình truyền hình học thuật nổi tiếng, lần đầu tiên lên sóng vào năm 1999. Chương trình không chỉ thu hút đông đảo khán giả mà còn trở thành "món ăn tinh thần" quen thuộc của học sinh và những người yêu thích tri thức.

Trong số phát sóng đầu tiên của năm thứ 22, có một câu hỏi Toán học khá đơn giản nhưng đã khiến cộng đồng mạng xôn xao.

Câu hỏi có nội dung: "A có một chiếc đồng hồ, sau mỗi giờ nó lại bị chậm thêm 5 phút. Hằng ngày, A điều chỉnh đồng hồ về lại giờ chính xác vào lúc 9h sáng. Hỏi vào lúc 9h sáng ngày hôm sau, trước khi A chỉnh về giờ đúng, đồng hồ đang chỉ mấy giờ?".

Đáp án chương trình đưa ra là: "Trước khi A chỉnh, đồng hồ chỉ 7 giờ".

Bạn có làm được bài toán này không?

Một thí sinh ghi điểm ở câu hỏi này lý giải: "Mỗi giờ đồng hồ chậm 5 phút, tức từ 9h sáng hôm trước đến 9h sáng hôm sau là 24 giờ. Nhân 24 với 5 phút được 120 phút, tức đồng hồ lệch 2 giờ, vậy trước khi chỉnh, đồng hồ đang chỉ 7 giờ".

Bài toán này không cần máy tính vẫn giải được, song lại khiến cư dân mạng tranh cãi kịch liệt. Trên mạng xã hội, nhiều netizen bày tỏ rằng bài toán có phần phi lý. Lý do lớn là bởi, tại sao A lại phải dùng một chiếc đồng hồ chạy lệch giờ và chỉnh mỗi ngày, trong khi hoàn toàn có thể dùng thiết bị khác để biết đúng giờ 9h hôm sau?

Thậm chí, có người còn hài hước khuyên: "Tốt nhất là A bỏ chiếc đồng hồ đó đi, đỡ phải mỗi sáng chỉnh lại vừa mất thời gian vừa mệt đầu".

Qua đó, có thể thấy nhiều bài toán của Olympia trông đơn giản, nhưng khi được cộng đồng mạng "biến hóa", lại trở nên… kỳ lạ và đầy sáng tạo. Trong một khía cạnh nào đó, câu hỏi này cũng hơi phi lý, nhưng chính những chi tiết đó lại làm bài toán thêm thú vị và đáng nhớ.