Khối học sinh nườm nượp đổ về triển lãm to nhất Việt Nam

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kiện triển lãm lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam với quy mô lên tới 90 ha, bao gồm cả khu vực trong nhà và ngoài trời.

Triển lãm quy tụ hơn 230 gian hàng từ 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Các gian hàng trưng bày thành tựu của gần 180 ngành nghề, bao gồm công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại...

Sau gần 20 ngày mở cửa, triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chuẩn bị khép lại. Ngày cuối cùng triển lãm mở cửa, lượng lớn người dân, trong đó có đông đảo các đoàn học sinh từ Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc… đổ về Đông Anh (Hà Nội) để tham quan.

Học sinh ở khắp nơi nô nức đổ về triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” để tham quan trong ngày cuối cùng

Ở các gian trưng bày, dễ bắt gặp hình ảnh những học sinh chăm chú quan sát, ánh mắt đầy tò mò và thích thú. Các em nhỏ mầm non thích thú trước tranh ảnh nhiều màu sắc, trong khi học sinh lớn hơn lại tập trung lắng nghe thuyết minh, ghi chép từng chi tiết.

Khu vực trưng bày khí tài quân sự lúc nào cũng đông kín học sinh. Các em lắng nghe phần thuyết minh về những loại vũ khí, phương tiện từng góp phần vào các chiến thắng lịch sử. Ở gian chuyên đề “90 năm Đảng soi đường”, nhiều em dừng lại khá lâu để tìm hiểu chặng đường cách mạng qua từng giai đoạn. Có em say mê quan sát hiện vật của các chiến sĩ, có em lại thích thú với những mô hình tái hiện đời sống kháng chiến. Nhìn chung, ai cũng tỏ rõ sự hào hứng. Không chỉ xem hiện vật, học sinh còn theo dõi những thước phim tư liệu về ngày 2/9/1945 và các dấu mốc lịch sử quan trọng.

Mỗi ngày đều có lượng lớn khách tham quan đủ độ tuổi đổ về đây.

Sáng 15/9, không khí trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi hàng loạt đoàn học sinh từ Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc… đổ về triển lãm để tham quan.

Học sinh nhìn lại chặng đường cách mạng qua từng hiện vật trưng bày.

Học sinh chăm chú lắng nghe thuyết minh và quan sát các mô hình.

Ngày cuối triển lãm, không khí sôi động với bước chân hào hứng của học sinh từ khắp nơi.