Khối học sinh nườm nượp đổ về triển lãm to nhất Việt Nam

Triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” là sự kiện triển lãm lớn nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Triển lãm được tổ chức tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam với quy mô lên tới 90 ha, bao gồm cả khu vực trong nhà và ngoài trời.
Triển lãm quy tụ hơn 230 gian hàng từ 34 tỉnh, thành phố, 28 bộ, ngành và hơn 110 doanh nghiệp, tập đoàn lớn. Các gian hàng trưng bày thành tựu của gần 180 ngành nghề, bao gồm công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, đầu tư, văn hóa, khoa học công nghệ, giáo dục, y tế, môi trường, quốc phòng, an ninh và đối ngoại...
Sau gần 20 ngày mở cửa, triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chuẩn bị khép lại. Ngày cuối cùng triển lãm mở cửa, lượng lớn người dân, trong đó có đông đảo các đoàn học sinh từ Hải Phòng, Hưng Yên, Vĩnh Phúc… đổ về Đông Anh (Hà Nội) để tham quan.
Học sinh ở khắp nơi nô nức đổ về triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” để tham quan trong ngày cuối cùng
Ở các gian trưng bày, dễ bắt gặp hình ảnh những học sinh chăm chú quan sát, ánh mắt đầy tò mò và thích thú. Các em nhỏ mầm non thích thú trước tranh ảnh nhiều màu sắc, trong khi học sinh lớn hơn lại tập trung lắng nghe thuyết minh, ghi chép từng chi tiết.
Khu vực trưng bày khí tài quân sự lúc nào cũng đông kín học sinh. Các em lắng nghe phần thuyết minh về những loại vũ khí, phương tiện từng góp phần vào các chiến thắng lịch sử. Ở gian chuyên đề “90 năm Đảng soi đường”, nhiều em dừng lại khá lâu để tìm hiểu chặng đường cách mạng qua từng giai đoạn. Có em say mê quan sát hiện vật của các chiến sĩ, có em lại thích thú với những mô hình tái hiện đời sống kháng chiến. Nhìn chung, ai cũng tỏ rõ sự hào hứng. Không chỉ xem hiện vật, học sinh còn theo dõi những thước phim tư liệu về ngày 2/9/1945 và các dấu mốc lịch sử quan trọng.
Trong khuôn khổ Triển lãm thành tựu đất nước - "80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc", Triển lãm 95 Năm Cờ Đảng Soi Đường do báo Nhân Dân thực hiện, diễn ra từ ngày 28/8/2025 đến ngày 5/9/2025 mang đến một cái nhìn toàn cảnh về lịch sử đất nước dưới sự lãnh đạo của Đảng thông qua ngôn ngữ của thực cảnh, công nghệ và trải nghiệm đa giác quan.
Lấy cảm hứng từ kết cấu của thành Cổ Loa xa xưa, không gian triển lãm được thiết kế như một hành lang xoắn ốc, đi qua 8 phân khu trưng bày, chia theo từng giai đoạn lịch sử, tái hiện sống động các dấu mốc trong hành trình đầy vẻ vang của 95 năm lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam.
Đặc biệt, sự góp sức của các đơn vị: VCcorp, Viettel High Tech, VinMotion, VTT, Plus Studio... đã mang đến triển lãm chuyên đề về Đảng được số hóa toàn diện đầu tiên tại Việt Nam, tích hợp cả không gian thực và không gian số, áp dụng hàng loạt công nghệ tiên tiến: sách tương tác mapping; tường "Triệu cánh tay – Một niềm tin; công nghệ thực tế tăng cường AR và công nghệ thực tế ảo VR.
Chỉ với một chiếc điện thoại kết nối internet, hệ thống triển lãm trực tuyến 3D kết hợp không gian thực giúp người dân khắp mọi miền Tổ quốc và kiều bào ở nước ngoài có thể "dạo bước" qua từng phân khu, tương tác với hình ảnh chân thực, sống động chẳng khác nào đứng ngay tại triển lãm. Bên cạnh đó, hệ thống Chat AI và robot hỗ trợ chỉ dẫn, giải đáp thắc mắc và gợi mở thêm những lát cắt lịch sử một cách gần gũi, thân thiện.