Nếu bạn thường làm 5 điều này, xin chúc mừng: Bạn là người có EQ cao

Cảm xúc hiện diện trong mọi khía cạnh của đời sống và tác động mạnh mẽ đến cách chúng ta suy nghĩ, hành động. Người có khả năng kết nối và giữ cân bằng với cảm xúc, ngay cả khi cuộc sống rối ren, thường không chỉ vững vàng hơn cho bản thân mà còn duy trì được các mối quan hệ hài hòa.

Thực tế, khi một ý nghĩ xuất hiện, nó sẽ kéo theo cảm xúc và chính cảm xúc đó thúc đẩy hành động. Tuy nhiên, nhiều người rơi vào xung đột nội tâm vì ít khi dừng lại để thực sự lắng nghe cảm xúc của mình.

Dưới đây là 5 thói quen điển hình của người có EQ cao giúp họ giữ được sự cân bằng cảm xúc trong cuộc sống:

1. Viết nhật ký

Bạn đã bao giờ thử viết ra những suy nghĩ và cảm xúc của mình chưa? Trải nghiệm cá nhân cho thấy, việc cầm bút ghi lại cảm xúc có thể nhanh chóng giúp bạn thay đổi góc nhìn. Viết lách có thể giúp bạn kết nối lại với chính mình.

Bạn có thể ghi lại một tình huống, những cảm xúc mà tình huống đó mang đến, rồi viết ra những bước hành động bạn có thể thực hiện. Thử một lần, bạn sẽ bất ngờ về những điều mình khám phá được.

2. Giữ thái độ không phán xét

Phần lớn chúng ta đồng nhất bản thân với cảm xúc của mình. Nhưng sự thật là, chúng ta cảm nhận cảm xúc, chứ không phải chính là cảm xúc đó.

Hãy tưởng tượng cảm xúc như những đám mây trôi qua. Khi bạn chỉ quan sát mà không phán xét, bạn sẽ có được một góc nhìn mới mẻ và nhẹ nhõm hơn.

Nghiên cứu về khả năng phục hồi sau căng thẳng cũng cho thấy, việc cho bản thân khoảng lặng và thời gian tách rời khỏi các tác nhân gây căng thẳng đóng vai trò rất quan trọng để khôi phục trạng thái cân bằng cả về thể chất lẫn tâm lý.

3. Biến cảm xúc thành kết quả tích cực

Mỗi cảm xúc đều mang một “tần số năng lượng”. Khi biết cách điều hướng, bạn có thể biến nguồn năng lượng đó thành động lực cho những kết quả tích cực.

Ví dụ, sau một cuộc chia tay, thay vì để nỗi buồn hay cơn giận nhấn chìm, bạn có thể tận dụng năng lượng đó để tập trung vào việc cải thiện bản thân. Khi biến cảm xúc thành hành động tích cực, bạn sẽ thấy mình mạnh mẽ và hạnh phúc hơn.

4. Thiền định

Bạn dành bao nhiêu thời gian thật sự cho riêng mình mỗi ngày? Thay vì lướt mạng xã hội, hãy thử dành một khoảng thời gian để ngồi yên lặng, thiền và kết nối với cảm xúc bên trong.

Thiền giúp bạn hiện diện trọn vẹn với cảm xúc, tăng khả năng tự nhận thức và nâng cao EQ. Đây cũng là lúc để bạn suy ngẫm về sự phát triển cá nhân, những ý tưởng mới hay những cam kết quan trọng trong đời.

Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc thực hành thiền thường xuyên giúp tăng cường chánh niệm và giảm đáng kể mức độ căng thẳng mà con người cảm nhận.

5. Trân trọng hiện tại

Cuối cùng, người có EQ cao luôn biết tập trung vào khoảnh khắc hiện tại. Khi bạn hiện diện ở đây và bây giờ, trí tuệ, sự sáng tạo và cảm xúc của bạn sẽ được phát huy tối đa.

Khi bạn giữ được sự chú tâm trong khoảnh khắc hiện tại, bạn sẽ dễ dàng tập trung trọn vẹn vào mọi điều đang diễn ra. Bạn có thể quan sát, ghi nhận và tham gia một cách đầy đủ vào những gì xung quanh mà không cần vội vàng phán xét, cũng không phải bận tâm quá khứ hay lo lắng về tương lai.

Hãy nhớ rằng, để có thể kết nối với người khác, trước hết chúng ta cần học cách kết nối với chính mình. Con đường tốt nhất để làm điều đó chính là thấu hiểu cảm xúc của bản thân. Hãy khám phá cảm xúc của bạn thông qua 5 kỹ năng này và bạn sẽ tìm thấy chính “bản ngã cảm xúc” của mình.

