Hôm 28/9 vừa qua, buổi concert Anh Trai Say Hi ngày 1 đã diễn ra thành công, đem đến cho hơn 20.000 khán giả một bữa tiệc âm nhạc tràn đầy năng lượng. Nhờ cú hích này, văn hóa thần tượng ngày một phổ biến và tạo nên làn sóng mới trong cộng đồng người đam mê âm nhạc Vpop. Tuy nhiên, mọi thứ chỉ mới là bắt đầu, các hoạt động phát triển fandom vẫn còn non trẻ, yếu kém, cũng như cách tiếp nhận của khán giả về nghệ sĩ Việt vẫn còn nhiều điểm nhạy cảm.

Cụ thể, sau khi vụt bước thành sao nhờ visual sáng bừng và tính cách có phần khờ khạo trong show Anh Trai, Negav đã bị “bóc mẽ" với loạt phát ngôn dung tục khó chấp nhận trong quá khứ. Nhiều người dùng mạng đã phát hiện ra anh là quản trị viên của một hội nhóm yêu thích và tôn thờ… giấy ướt. Tại đó, nam rapper đã bị “đào mộ” vô số bình luận thiếu lành mạnh, mất kiểm soát.

Những phát ngôn tục tĩu, khiến nhã gây chấn động của Negav thời chưa nổi tiếng.

Ngôn tử và hành vi không chuẩn mực của Negav khi chưa nổi tiếng khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, đồng loạt yêu cầu đuổi sao nam ra khỏi GERDNANG vì làm “vấy bẩn” hình ảnh của nhóm. GERDNANG đang nhận được nhiều sự yêu thích vì là tổ đội quy tụ những gương mặt có xuất phát điểm là học sinh gương mẫu, học lực tốt, luôn cố gắng theo đuổi đam mê làm nhạc cháy bỏng.

Đối chiếu với trường hợp lệch lạc, không đúng mực của nam rapper “phông bạt", không ít netizen chỉ ra showbiz Việt không ai có thể sánh bằng nam nghệ sĩ này. Đó chính là Sơn Tùng MT-P. Sơn Tùng hội tụ đầy tố chất của một ngôi sao hàng đầu Vpop: tài năng nghệ thuật nổi trội, nhân cách vàng và cách xử lý tình huống khôn khéo, tinh tế. Anh chàng khiến người hâm mộ tan chảy và thích thú trước loạt dòng trạng thái dễ thương, “trẻ trâu" bị “đào” lại từ thuở mới chập chững bước chân vào làng nhạc. Từ quá khứ khi chưa nổi tiếng cho đến hiện tại, các bài đăng của Sơn Tùng đều sử dụng từ ngữ văn minh, lịch sự, ngoan ngoãn. Điều này nói lên Tùng sở hữu cả EQ và IQ đều cao, cách suy nghĩ và ứng xử đều chân thật và duyên dáng.

Sơn Tùng nổi tiếng với nhân cách vàng và EQ cao ngay từ khi mới debut.

Sơn Tùng chưa bao giờ bị "bắt thóp" buột miệng hay quăng miếng hài kém duyên nào xuyên suốt hơn 1 thập kỷ làm nghệ thuật. Ở hiện tại, sức ảnh hưởng của một ngôi sao mainstream hot nhất nhì làng nhạc Việt vẫn còn đó. Tuy nhiên, Sơn Tùng lựa chọn một cuộc sống “lowkey”. Có nhiều ý kiến cho rằng, nam ca sĩ chọn cách sống như vậy vì anh đã kinh qua đủ thứ thị phi và rắc rối đã bủa vây từ khi còn là chàng trai 18 đôi mươi. Sơn Tùng nhận thức đủ rằng mọi động thái của bản thân nhận được nhiều sự quan tâm và có sức ảnh hưởng lớn như thế nào, nên từng nhất cứ nhất động đều cần cẩn thận.

Cứ lâu lâu, các bài đăng "vô tri" của Sơn Tùng trong quá khứ lại được dân mạng "đào" lên.

Đây cũng là bài học kinh nghiệm xương máu đối với Negav cũng như các nghệ sĩ underground khác bởi một khi chuyển hướng sang địa hạt mainstream, họ sẽ phải đối diện với sự phán xét của cư dân mạng, đồng thời học cách tiết chế và kiểm soát hành vi ứng xử của bản thân trước công chúng.