Những ngày gần đây, tâm điểm tranh cãi thuộc về Negav với "phốt chồng phốt" khiến cư dân mạng ngán ngẩm. Sau loạt status tục tĩu, phản cảm và phát ngôn bỏ học tại đêm concert Anh trai say hi, hiện Negav lại vướng thêm cáo buộc quản trị một group nhạy cảm, có nội dung quấy rối tình dục.

Những dòng trạng thái, bình luận từ 4 - 5 năm trước đều bị cư dân mạng "đào bới". Từ một nghệ sĩ trẻ tiềm năng, Negav bỗng chốc trở thành kẻ tội đồ khiến cả cộng đồng đòi tẩy chay. Giữa bão dư luận, Negav liên tục có động thái đáng chú ý.

Không chọn cách "ẩn mình" khi gặp scandal, những ngày này Negav vẫn hoạt động MXH và cập nhật trạng thái như bình thường. Trên fanpage, nam rapper nhóm GERDNANG đăng hình ảnh ở hậu trường concert Anh trai say hi. Negav gửi lời trấn an fan ở group người hâm mộ, đồng thời đính kèm bài rap Everything Will Be Okay của HIEUTHUHAI như thay lời muốn nói: "Chẳng biết tương lai sẽ tốt hơn hay còn gì trong tay? Chỉ muốn nói biết ơn, tao sẽ nhớ mãi về ngày hôm nay".

Negav đăng ảnh hậu trường concert "Anh trai say hi" chiều 30/9

Negav đăng lời rap của HIEUTHUHAI vào group fan

Tối 30/9, Negav đăng story Instagram khoảnh khắc ngồi làm nhạc cùng HURRYKNG. Không biết là khoảnh khắc mới hay cũ, nhưng hai anh em vô cùng vui vẻ và tận hưởng không gian âm nhạc cùng nhau. Ngoài ra, Negav cập nhật trạng thái đặt chế độ bạn bè, gửi lời cám ơn đến những anh chị em đồng nghiệp, người trong ngành đã động viên, khuyên nhủ nam rapper.

Negav đăng story làm nhạc cùng HURRYKNG giữa tâm bão

Dòng trạng thái cám ơn đồng nghiệp của Negav

Những động thái của Negav khiến cư dân mạng thêm bùng nổ giận dữ. Nhiều người chỉ trích nam rapper sinh năm 2001 vì liên tục cập nhật trạng thái liên quan đến HIEUTHUHAI và HURRYKNG - ngay giữa thời điểm nhạy cảm. Lúc này, chỉ 1 tương tác nhỏ cũng kéo theo thị phi không dứt. GERDNANG hiện đang bị vạ lây vì "liên hoàn phốt" của Negav.