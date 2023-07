Ngôi sao Nhật Bản bỏ loại củ quen thuộc vào nước cacao để giảm 9.8cm bụng dưới sau 3 tuần

Có rất nhiều nguyên nhân khiến bụng dưới to. Ví dụ như ngồi nhiều, lười vận động, ăn, uống rượu bia, chế độ dinh dưỡng thiếu khoa học, stress… Nhìn chung, sự chênh lệch giữa lượng calo nạp vào cơ thể nhiều hơn lượng calo tiêu hao sẽ gây nên mỡ thừa vùng bụng dưới. Nhưng cũng có người vốn có "cơ địa" bụng dưới to dù thân hình gầy gò, nhất là đối với phụ nữ chị em phụ nữ.

Lý do phụ nữ thường bị tích tụ mỡ vào vùng bụng dưới

Theo thống kê khảo sát của Nhật Bản, 73,8% phụ nữ từ 20 - 50 tuổi gặp vấn đề về bụng dưới nhô ra, to quá khổ và gây mất thẩm mỹ khi mặc đồ bó. Nhiều người cho rằng đó là do họ thừa cân, nhưng tình trạng này thậm chí còn gặp ở những phụ nữ gầy gò, có chỉ số khối cơ thể (BMI) dưới hoặc ở mức trung bình.

Vùng bụng dưới phẳng là ước mơ của tất cả chị em phụ nữ (Ảnh minh họa)

Các chuyên gia lưu ý rằng, giới tính cũng ảnh hưởng đến mức độ tích tụ mỡ bụng. Phụ nữ thường dễ có mỡ bụng dưới hơn nam giới do rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Đầu tiên thì lý do chị em với thể trạng dù gầy hay bình thường luôn có mỡ ở bụng dưới là do có tử cung và cơ thể cần tích mỡ, lớp da dày ở khu vực này để tạo ra "hàng rào bảo vệ".

Theo chuyên trang sức khỏe phụ nữ Her Campus, bộ phận này được gọi là belly pooch, nằm dưới rốn, trên khung xương chậu. Tuy khiến nhiều chị em ghét bỏ vì xấu xí nhưng nó lại có vai trò bảo vệ các cơ quan sinh sản của phụ nữ như buồng trứng, ống dẫn trứng và tử cung. "Nhìn chung, phụ nữ khỏe mạnh đều có mỡ bụng, đến cả những cô gái mình dây, ưa vận động vẫn có mỡ bụng dưới", chuyên gia dinh dưỡng Danika Plante cho hay.

Phụ nữ cũng dễ bị đầy hơi, trướng bụng do nhiều nguyên nhân như: kinh nguyệt, rối loạn nội tiết tố, trao đổi chất, căng thẳng… Bụng dưới của phụ nữ cũng khó tránh khỏi bị xệ, nhão, to lên sau mỗi lần sinh nở hay khi bước vào giai đoạn mãn kinh. Mỡ nội tạng tích tụ cũng sẽ khiến vùng bụng dưới trở nên quá khổ và xấu xí.

Đặc biệt, có một lý do ít người biết nữa là phụ nữ dễ bị chứng phù ruột già gây tình trạng bụng dưới to. Đó là nhận định từ Giáo sư Hiroyuki Kobayashi từ Bệnh viện Juntendo trực thuộc Khoa Y của Đại học Juntendo (Nhật Bản).

Ông giải thích, kích thước cơ thể và cân nặng dễ bị ảnh hưởng bởi tâm trạng cùng chế độ ăn uống ở tất cả các giới, nhưng điều này rõ ràng hơn và nhạy cảm ơn ở phụ nữ. Ví dụ như việc căng thẳng và chế độ ăn uống dẫn đến phù nề ruột già, ruột chảy xệ dẫn đến bụng dưới lồi ra, hay còn gọi là phù nề ruột già. Tức là trạng thái ruột già chứa đầy nước và căng phồng, tiêu hóa kém, khí huyết kém lưu thông.

Một khi ruột bị sưng lên, ruột sẽ bị chùng xuống do sức nặng của nước khiến bụng dưới lồi ra. Cơ thể cũng sẽ cho rằng cần tích tụ thêm mỡ ở vùng này để bảo vệ ruột già đang bị tổn thương, cứ như vậy bụng dưới của chị em ngày càng to lên.

Cách giảm bụng dưới bằng củ gừng và cacao

Giáo sư Hiroyuki Kobayashi nhắc nhở rằng, tuy không nên bị "ám ảnh" bởi tiêu chuẩn bụng dưới phải phẳng lì mới đẹp, nhưng chị em cũng nên kiểm soát mỡ ở vị trí này. Quá nhiều mỡ ở vị trí nào trên cơ thể cũng sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe nói chung, không những thế còn làm chị em mất tự tin.

Ngoài tập thể dục, kiểm soát chế độ ăn uống - sinh hoạt - tâm trạng thì sử dụng thực phẩm cũng giúp ích rất nhiều trong giảm mỡ bụng dưới. Chúng ta có thể học theo công thức nước uống giảm mỡ bụng dưới bằng gừng và cacao của nữ ngôi sao nổi tiếng Nhật Bản Akemi Ishii. Giáo sư Hiroyuki Kobayashi dẫn lại thông tin 1 bài phỏng vấn với báo chí, Akemi Ishii cho biết mình đã giảm được 9,8cm bụng dưới sau 3 tuần dùng loại đồ uống này.

Cacao và gừng tươi xay là sự kết hợp hoàn hảo để giảm mỡ vùng bụng dưới (Ảnh minh họa)

Ông chia sẻ, bản thân việc sử dụng cacao để giảm cân, giảm eo đã không còn xa lạ với các cô gái Nhật Bản. Lưu ý là bạn nên chọn cacao nguyên chất để pha nước uống nếu muốn tận dụng tối đa hiệu quả tối đa. Trong cacao nguyên chất có chứa hàm lượng calo cực kì thấp, do đó sẽ tạo cảm giác no, đẩy lùi cơn thèm ăn của bạn. Không những thế khả năng tăng cường trao đổi chất của cacao giúp cơ thể giảm tích tụ mỡ nội tạng.

Cacao còn có chứa các hoạt chất thúc đẩy việc sản sinh Insulin. Ngoài phòng chống tiểu đường thì chất này còn giúp chuyển hóa Carbohydrate (tinh bột, một trong những nguyên nhân gây tăng cân và mỡ thừa) thành năng lượng thay vì thành dạng đường dự trữ trong cơ thể (tức mỡ thừa) rất hiệu quả.

Ngoài ra, bột cacao nguyên chất cũng giàu khoáng chất, đặc biệt là magie giúp thư giãn và phục hồi cơ bắp trong quá trình tập thể dục giảm cân. Như vậy, không chỉ giảm căng thẳng - một trong những nguyên nhân dễ tích mỡ bụng dưới mà còn giúp bạn hứng thú hơn, bớt mệt mỏi khi vận động giảm mỡ.

Còn trong gừng có chứa gingerol và shogaol là hai chất thúc đẩy sự phân huỷ của chất béo diễn ra nhanh hơn, ức chế chất béo tự nhiên. Chất gingerol giúp tăng độ PH của dạ dày, giảm cholesterol trong cơ thể, giảm mỡ bụng, mỡ toàn thân. Gừng cũng nhiều chất xơ giúp giảm mỡ nội tạng, tăng thải độc qua mồ hôi.

Đặc biệt, Giáo sư Hiroyuki Kobayashi cho biết rằng sự kết hợp giữa cacao và gừng tươi vô cùng hiệu quả trong giảm phù nề ruột già. Lại có thể giúp máu lưu thông tốt hơn và "đánh tan" mỡ nội tạng. Cụ thể, chất shogaol chứa trong gừng có thể thúc đẩy tuần hoàn máu trong ruột, flavanol trong cacao làm giãn nở mạch máu trong ruột, hai loại này bổ sung sẽ có tác dụng hiệp đồng.

Uống nước cacao kết hợp với gừng tươi xay không chỉ giảm cân mà còn tốt cho sức khỏe (Ảnh minh họa)

Nữ nghệ sĩ Nhật Bản Akemi Ishii uống một cốc cacao gừng vào buổi sáng và buổi tối trước 20 giờ trong 3 tuần liên tục. Mặc dù các thói quen sinh hoạt khác không có gì thay đổi nhưng cô thật sự đã có vùng bụng dưới gọn gàng hơn rất nhiều.

Cách làm cũng rất đơn giản khi cô dùng 200ml nước nóng pha với 5g bột cacao nguyên chất, sau đó thêm 5g gừng tươi xay còn vỏ rồi khuấy đều và uống. Nhận xét về công thức này, Giáo sư Hiroyuki Kobayashi chia sẻ rằng bạn cũng có thể thêm khoảng 5ml mật ong nguyên chất nếu cảm thấy khó uống. Hoặc nếu xay gừng tươi mỗi lần quá phiền phức, có thể xay sẵn và thêm nước để chế thành đá viên, thêm vào mỗi lần uống cacao cho tiện.

Nguồn và ảnh: Good Morning Health, Top Beauty, Asian One