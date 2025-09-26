Mới đây, Chappell Roan - ngôi sao gen Z đang rất hot 2 năm trở lại đây - đã khởi động chuỗi concert tại sân vận động Forest Hills (New York, Mỹ). Cô nàng đang tất bật chạy tour Visions Of Damsels & Other Dangerous Things hậu thành công bùng nổ của kỷ nguyên The Rise And Fall Of A Midwest Princess. Dù chỉ mới tổ chức nhưng nhiều đêm nhạc đã sold out sạch vé, chứng minh sức hút khó cưỡng của Chappell.

Vào ngày 20/9 (theo giờ địa phương), Chappell đã gặp một tình huống tréo ngoe khiến dân tình phải giật cả mình. Cụ thể, trong khi đang say sưa biểu diễn và giao lưu khán giả, cô nàng đặt tay sau lưng và hốt khoản thốt lên: “Ối chúa ơi, tôi quên mất là bên dưới chỉ có quần lót lọt khoe. Tôi ngẩng đầu nhìn lên màn hình lớn thì thấy nguyên vòng 3 của mình lồ lộ. Tôi kiểu ‘thôi xong rồi’”. Quả đúng như vậy, dù có mặc mặc bộ lưới đen toàn thân nhưng vòng 3 cô nàng gần như phô ra cho bàn dân thiên hạ.

Chappell lộ gần như cả vòng 3 trước khán giả

Ngay sau đó, ekip đã nhắc Chappell rằng đây ý đồ của stylist nên cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm trình diễn tiếp. Bộ trang phục gây chú ý hôm ấy là áo corset đỏ - đen kết hợp cùng nội y đồng bộ, phô diễn trọn vẹn đường cong trước hàng nghìn khán giả. Bên cạnh những ý kiến trái chiều cô nàng ăn mặc quá hở hang, không ít người khen ngợi Chappell sở hữu body lý tưởng: khỏe khoắn, có da có thịt, vòng nào ra vòng nấy và đặc biệt là cặp đùi hút mắt và vòng 3 căng đầy.

Ekip đã nhắc Chappell rằng đây ý đồ của stylist nên cô nàng mới thở phào nhẹ nhõm trình diễn tiếp

Tuy nhiên, cũng có một vài ý kiến khẳng định Chappell “cầu diễn” tạo nét bởi, ở những đêm nhạc trước, cô nàng cũng ăn mặc thiếu vải, không quần lọt khe thì cũng là nội y khoe trọn vòng 3. Việc bắt gặp Chappell hở da thịt như vậy không còn gì quá mới lạ đối với cộng đồng người hâm mộ.

Đây không phải lần đầu Chappell đối mặt với những sự cố trang phục. Tại Paris Fashion Week hồi tháng 3, cô từng chia sẻ hình ảnh hậu trường “dở khóc dở cười” khi chiếc váy da đỏ tại show của Ludovic de Saint Sernin bị rách đôi phần sau, lộ vòng 3 cùng nội y. Trước đó, trong màn debut tại Saturday Night Live vào tháng 11/2024, cô cũng từng vướng phải tình huống tương tự.

Cô nàng không ít lần gặp sự cố lộ hàng trong quá khứ

Chuỗi show của Chappell tại Forest Hills sẽ kéo dài đến ngày 24/9, thuộc series concert pop-up được tổ chức thêm ở Kansas City (Missouri) và Pasadena (California). Các địa điểm này đều gắn bó mật thiết với nữ ca sĩ: cô sinh ra tại Willard, Missouri, cách Kansas City chỉ hơn hai giờ lái xe, trong khi Los Angeles và New York nhiều lần được đưa vào ca từ các ca khúc nổi bật như Pink Pony Club, Naked in Manhattan, hay California.

Chappell Roan, tên thật là Kayleigh Rose Amstutz, sinh năm 1998 tại Willard, Missouri (Mỹ). Cô bắt đầu bén duyên với âm nhạc từ nhỏ: học đàn piano từ tuổi 10, lần đầu hát trên sân khấu khi mới 13 tuổi và bắt đầu đăng những bản cover cũng như sáng tác cá nhân lên YouTube khi còn thanh thiếu niên. Ở tuổi 17, cô ký hợp đồng với Atlantic Records và chọn nghệ danh Chappell Roan để tưởng nhớ đến người ông quá cố Dennis Chappell.

Chappell Roan chọn nghệ danh Chappell Roan để tưởng nhớ đến người ông quá cố Dennis Chappell

Thời kỳ đầu, cô phát hành EP School Nights (2017) và các ca khúc mang âm hưởng trầm, tối với phong cách nhạc indie / dark pop. Tuy nhiên, sau khi bị drop khỏi hãng đĩa vào năm 2020, cô trải qua giai đoạn khó khăn, trở về quê, làm nhiều công việc và tự xây dựng lại sự nghiệp âm nhạc theo hướng độc lập. Bước ngoặt đến khi cô chuyển sang màu nhạc pop rực rỡ hơn, cho ra mắt bài Pink Pony Club - một cú “rẽ ngang” nổi bật so với những sáng tác trước đó.

Pink Pony Club - một cú “rẽ ngang” nổi bật so với những sáng tác trước đó

Từ năm 2022 đến nay, Chappell Roan nổi lên mạnh mẽ với loạt ca khúc cá nhân thể hiện bản sắc queer, phối khí synth-pop rực rỡ và phong cách biểu diễn có yếu tố drag & camp. Album đầu tay The Rise And Fall Of A Midwest Princess phát hành năm 202A, đánh dấu bước tiến quan trọng khi cô đã có chỗ đứng trên các bảng xếp hạng lớn và trở thành tên tuổi được săn đón trong cộng đồng âm nhạc quốc tế.

Năm 2024, ca khúc Good Luck, Babe trở thành hiện tượng toàn cầu, cạnh tranh với Espresso (Sabrina Carpenter) và Birds Of A Feather (Billie Eilish) - tạo nên bộ ba ca khúc hot nhất mùa hè cùng năm. Năm 2025, Chappell Roan giành giải Best New Artist Grammy - một cột mốc quan trọng khẳng định sức ảnh hưởng và tiềm năng dài hạn của cô trong làng nhạc pop.