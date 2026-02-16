Ngôi chùa cổ ở Thanh Hóa hút giới trẻ tới check-in ảnh Tết

Làng cổ Đông Sơn và chùa Thông (còn gọi là Đông Sơn cổ tự) - ngôi chùa cổ ở phường Hàm Rồng, tỉnh Thanh Hóa có lối kiến trúc độc đáo, nằm yên bình giữa làng cổ trong những năm gần đây luôn hút khách tới tham quan, vãn cảnh trong dịp Tết.

Đông Sơn cổ tự - ngôi chùa cổ hút giới trẻ tới chụp hình, check-in ảnh Tết 2026

Đặc biệt, trong những ngày cận Tết, Đông Sơn cổ tự được giới trẻ tìm đến rất đông để chụp hình, check-in ảnh Tết. Bởi, ngôi chùa không chỉ mang vẻ linh thiêng, cổ kính, mà còn "gây sốt" với không gian rực rỡ sắc xuân, trở thành điểm check-in đầu năm được nhiều bạn trẻ yêu thích.

Ngôi chùa có kiến trúc độc đáo, cổ kính nằm yên bình giữa làng cổ Đông Sơn, cách trung tâm hành chính tỉnh Thanh Hóa khoảng 5 km

Không gian yên bình của ngôi chùa tạo điểm nhất khiến giới trẻ thích thú

Những ngày cận Tết, rất đông giới trẻ đặc biệt là phụ nữ tới chùa để chụp hình, lưu lại những khoảnh khắc thanh xuân

Các bạn trẻ trong tà áo dài tạo dáng chụp hình bên hiên chùa

Nhiều không gian rất "chill" để người dân, khu khách check-in khi đến với Đông Sơn cổ tự

Các bạn trẻ tạo dáng chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đẹp

Theo lãnh đạo phường Hàm Rồng, bên cạnh giá trị tâm linh, chùa Thông còn là điểm nhấn văn hóa của vùng đất cổ Đông Sơn nằm bên bờ sông Mã có chiều dài lịch sử hàng ngàn năm.



