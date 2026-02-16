Mâm cơm tất niên "khét" nhất MXH hôm nay: 22 món, có cả món sắp thất truyền

Ngày 29 Tết, nhà nhà rộn ràng chuẩn bị mâm cơm tất niên. Người đi chợ từ sớm, người tất bật trong bếp, căn nhà thơm nức mùi hành phi, mùi nem rán, mùi gà luộc. Mạng xã hội cũng vì thế mà ngập tràn hình ảnh mâm cơm cuối năm từ khắp mọi miền. Thế nhưng giữa rất nhiều mâm cỗ được chia sẻ, một bài đăng trên Threads lại bất ngờ "chiếm spotlight" vì độ công phu vượt xa tưởng tượng.

Khánh Ly - chính chủ hào hứng chia sẻ: "Quá trời rồi. Đứng từ 7h sáng tới giờ. Tôi siêu quá. Huhu. Vỗ tay..., em thân yêu em giỏi quá đi!". Chỉ đọc dòng trạng thái thôi cũng đủ hình dung được mức độ "chiến" của chủ nhân mâm cơm này. Và quả thật, nhìn qua thành quả, ai cũng phải công nhận lời "tự khen" ấy hoàn toàn xứng đáng.

Đếm sơ sơ, mâm cơm đã có tới 22 món. Những món quen thuộc của ngày Tết như bánh chưng xanh, gà luộc vàng óng, nem rán giòn rụm, cá kho đậm đà, các món rau củ luộc, món xào thập cẩm… đều có mặt đầy đủ. Chỉ riêng việc hoàn thành trọn vẹn từng ấy món trong một buổi sáng đã là điều không hề đơn giản.

Chưa dừng lại ở đó, mâm cỗ còn xuất hiện nhiều món mang đậm phong vị Tết cổ truyền Hà thành. Trong đó có món hạnh nhân - một món xào thập cẩm truyền thống trong mâm cỗ Tết xưa của người Hà Nội, với các nguyên lieuiej như cà rốt, khoai tây, thịt/giò... được thái hạt lựu.

Đặc biệt hơn cả là món mọc vân ám - cái tên nghe thôi đã thấy "xưa". Đây cũng là món ăn cổ truyền tinh tế của Hà Nội xưa, tượng trưng cho sự viên mãn, may mắn với 5 viên mọc (giò sống) mang 5 màu sắc (Ngũ hành) đặt trong nước bì đông trong suốt. Ngày nay, món này gần như vắng bóng trong mâm cơm gia đình vì cách làm cầu kỳ, đòi hỏi sự khéo léo và nhiều thời gian chuẩn bị. Việc xuất hiện mọc vân ám trong mâm cơm tất niên khiến nhiều người không khỏi bất ngờ và thích thú.

Không chỉ đa dạng về món, cách bày biện cũng khiến dân mạng phải "zoom" từng góc để ngắm. Giò được cắt lát rồi xếp thành hình hoa hồng tinh tế. Có món được tạo hình cầu kỳ từ tôm và rau củ, có món đổ thạch trong veo được ninh từ da heo, nhìn thôi đã thấy sự chỉn chu. Những món vốn đã tốn công như chim hầm, cá kho, nem rán… cũng được chăm chút kỹ lưỡng, màu sắc hài hòa, trình bày đẹp mắt chẳng khác gì tiệc lớn.

Chủ nhân mâm cơm chia sẻ rằng chị đã lên kế hoạch từ hôm trước. Những món có thể làm sớm hay sơ chế nguyên liệu đều được chuẩn bị trước để tiết kiệm thời gian. Sáng 29 Tết, chị bắt đầu vào bếp từ 7h và gần như đứng liên tục đến sát trưa mới hoàn thành toàn bộ 22 món. Nghe thôi cũng đủ thấy "độ bền" đáng nể.

Bên dưới bài đăng, dân mạng để lại hàng loạt bình luận trầm trồ. Người thì khen sự khéo tay và đảm đang, người xuýt xoa vì độ công phu hiếm thấy. Thậm chí có người còn đùa rằng xin sang nhà rửa bát giúp để được "ăn ké".

Một số bình luận từ cư dân mạng:

- 100 điểm hoa tay, 200 điểm nghị lực, 300 điểm chụp ảnh.

- Nhìn mọi người đảm đang quá, may mẹ tui không dùng Threads chứ không mẹ tui đuổi tui ra khỏi nhà.

- Vào xem mới thấy các chị em giỏi quá, đỉnh quá, xuất sắc luôn! Các chị để dép ở đâu đưa em xách cho.

- Đỉnh chóp, mâm cúng tôi làm có 9 món thôi, bác 22 món luôn quá dữ, vừa chỉn chu vừa khéo tay, rất khen.

Giữa không khí rộn ràng ngày cuối năm, mâm cơm 22 món ấy không chỉ gây sốt vì sự cầu kỳ mà còn khiến nhiều người nhớ về giá trị của mâm cỗ truyền thống - nơi hội tụ sự khéo léo, tâm huyết và cả tình cảm dành cho gia đình trong khoảnh khắc khép lại một năm cũ.