Ngọc Sơn tự đi xét nghiệm ma túy: Chuyên gia, bác sĩ nói gì về độ chính xác của từng phương pháp?

Gần đây, sau vụ bị réo tên trên nhiều diễn đàn bàn chuyện showbiz, cho rằng danh ca Ngọc Sơn có biểu hiện khác lạ như trợn mắt, thiếu bình tĩnh và liên tục nhai thứ gì đó khi trò chuyện. Trước nhiều đồn đoán tiêu cực liên quan đến đời tư, nam danh ca đã nhanh chóng có động thái lên tiếng để bảo vệ danh dự cũng như hình ảnh cá nhân. Nam ca sĩ chủ động đến Bệnh viện Gia Định, TP.HCM để thực hiện xét nghiệm ma túy nhằm chứng minh sự trong sạch của bản thân.

Kết quả xét nghiệm cho thấy Ngọc Sơn âm tính với tất cả các loại ma túy. Nam ca sĩ cũng trực tiếp cầm tờ kết quả xét nghiệm xuất hiện trước truyền thông để công khai thông tin với khán giả.

Kết quả xét nghiệm nước tiểu chứng minh danh ca Ngọc Sơn không dùng ma túy. (Ảnh chụp video)

Động thái nhanh chóng và minh bạch của Ngọc Sơn nhận được sự chú ý lớn từ công chúng. Nhiều khán giả cho rằng việc nam ca sĩ chủ động đi xét nghiệm, đồng thời công khai kết quả là cách ứng xử thẳng thắn giữa lúc xuất hiện nhiều thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhiều người đã nghi ngờ, chỉ với kết quả này không đủ chứng minh danh ca hoàn toàn "trong sạch". Họ cho rằng, xét nghiệm nước tiểu là thứ lưu vết ma túy ít nhất (chỉ từ 3 đến 10 ngày tùy loại), trong khi nếu xét nghiệm bằng nang tóc sẽ lưu vết 90 ngày, rất lâu. Vậy, xét nghiệm ma túy có những cách nào? Cách nào mới đáng tin? Các chuyên gia sẽ chia sẻ với chúng ta ngay trong bài viết này.

Các phương pháp xét nghiệm ma túy hiện nay

Theo anh Ngô Tấn Huỳnh (Chuyên viên hỗ trợ cộng đồng tại TP.HCM), hiện nay có nhiều cách xét nghiệm ma túy được áp dụng. Trong đó:

- Xét nghiệm nước tiểu: Phổ biến nhất vì dễ thực hiện, chi phí thấp và có thể phát hiện nhiều loại chất trong vài ngày sau sử dụng.

- Xét nghiệm máu: Giúp đánh giá chất đang hiện diện trong cơ thể tại thời điểm gần xét nghiệm hơn, thường dùng trong cấp cứu hoặc pháp y.

- Xét nghiệm tóc: Có thể phát hiện việc sử dụng ma túy trong thời gian dài hơn, đôi khi vài tháng, do chất lưu lại trong sợi tóc.

"Muốn có kết quả sớm nhất thì chỉ cần xét nghiệm nước tiểu, còn muốn xét nghiệm ma túy lâu, sau sử dụng nhiều tháng thì làm xét nghiệm tóc. Nhưng hiện nay chỉ có xét nghiệm nước tiểu dễ, nhanh, rẻ", anh Ngô Tấn Huỳnh chia sẻ.

Ảnh minh họa: Internet

BS Nguyễn Tấn Thủ (Ủy viên Ban chấp hành Hội Phòng chống HIV/AIDS TP.HCM) cũng cho rằng, xét nghiệm ma túy phổ biến nhất là xét nghiệm nước tiểu, thường được dùng để phát hiện việc sử dụng các chất trong vài ngày gần đây. Xét nghiệm máu có độ chính xác cao nhưng cửa sổ phát hiện ngắn hơn. Ngoài ra, xét nghiệm tóc có thể phát hiện việc sử dụng ma túy trong thời gian dài lên đến vài tháng, còn xét nghiệm nước bọt thì thường dùng trong các tình huống kiểm tra nhanh tại chỗ.

Vì sao chọn xét nghiệm nước tiểu để test ma túy?

"Việc Bộ Công an sử dụng phương pháp xét nghiệm nước tiểu có nhiều lý do thực tế và pháp lý", BS Thủ nói. Cụ thể:

- Thứ nhất, đây là phương pháp xét nghiệm nhanh chóng, không xâm lấn, cho kết quả tại chỗ rất hiệu quả trong công tác kiểm tra, sàng lọc.

- Thứ hai, phương pháp này giúp phát hiện việc sử dụng ma túy trong một khoảng thời gian ngắn, phù hợp để xác định tình trạng người vi phạm có đang chịu tác động của chất cấm hay không.

- Đây cũng là một quy trình chuẩn được áp dụng theo quy định của pháp luật để làm chứng cứ bước đầu trong việc xử lý các trường hợp nghi vấn sử dụng chất ma túy.

"Việc xét nghiệm tóc chỉ dùng trong những tình huống rất cụ thể, không có tính áp dụng đại trà", chuyên gia nhấn mạnh.

Các chuyên gia nhấn mạnh, tại Việt Nam, việc xét nghiệm mẫu tóc để phát hiện ma túy thường không phải là quy định bắt buộc trong các quy trình kiểm tra xử lý vi phạm hành chính thông thường hay kiểm tra nhanh của lực lượng chức năng.

Phương pháp này chủ yếu được sử dụng trong các trường hợp mang tính chuyên sâu, chẳng hạn như trong y học pháp y hoặc giám định tư pháp để xác định lịch sử sử dụng ma túy trong một thời gian dài, giúp cung cấp bằng chứng quan trọng cho các vụ án cần độ chính xác cao. Hiểu đơn giản là có lập án và cần điều tra kỹ, còn đại đa số thì không cần.

Ngoài ra, Việt Nam hiện nay vẫn có phạt hành chính và cho đi cai nghiện tập trung hay quản lý địa phương. Không phải cứ sử dụng ma túy là bắt bỏ toàn bộ. Mọi người nên nhìn nhận lại cho đúng trước khi phán xét bất cứ cá nhân nào.

https://kenh14.vn/ngoc-son-tu-di-xet-nghiem-ma-tuy-chuyen-gia-bac-si-noi-gi-ve-do-chinh-xac-cua-tung-phuong-phap-215260522224526332.chn