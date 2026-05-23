Giới trẻ sức khỏe ngày càng yếu: Lý do đến từ 2 điều, không phải rượu bia thuốc lá

Một nghiên cứu quy mô quốc gia tại Anh đã phân tích sự thay đổi về sức khỏe thể chất và tinh thần của các thế hệ sinh từ năm 1946 đến 2002. Các chuyên gia từ Oxford University và University College London kết luận rằng các thế hệ gần đây đang sống nhiều năm hơn trong tình trạng sức khỏe kém.

Họ cảnh báo “sự trượt dốc sức khỏe giữa các thế hệ” có thể dẫn tới tình trạng không đủ người lao động khỏe mạnh để đóng thuế nhằm hỗ trợ số lượng người nghỉ hưu ngày càng tăng.

Nghiên cứu về sức khỏe thế hệ kết luận: “Sự suy giảm lâu dài về tỷ lệ tử vong và sinh sản đồng nghĩa rằng đến năm 2050, một phần tư dân số Anh sẽ từ 65 tuổi trở lên, kéo theo những tác động đáng kể tới nhu cầu chăm sóc y tế, an sinh xã hội và cả nền kinh tế.”

“Nếu các thế hệ gần đây đang ‘trượt lùi’ về sức khỏe, điều đó cho thấy xã hội chưa chạm tới giới hạn sinh học của việc cải thiện sức khỏe, mà đang phải chứng kiến hậu quả từ các yếu tố xã hội và môi trường có thể phòng tránh được — những điều đã ảnh hưởng tới sức khỏe dân số qua nhiều thế hệ.”

Nghiên cứu cũng nhấn mạnh: “Xu hướng suy giảm sức khỏe giữa các thế hệ sẽ tạo ra tác động nghiêm trọng đối với chính sách, công tác lập kế hoạch và phân bổ ngân sách để hỗ trợ ngày càng nhiều người sống chung với bệnh mạn tính.”

Các phát hiện được công bố trên tạp chí Population Studies, dựa trên dữ liệu từ 51 nghiên cứu với tổng cộng 88.500 người tham gia.

Theo nghiên cứu, hai nguyên nhân chính dẫn tới sự suy giảm sức khỏe sớm ở thế hệ trẻ là béo phì và bệnh tâm lý.

Một báo cáo khác từ Ủy ban Y tế và Chăm sóc Xã hội thuộc Hạ viện Anh cho rằng việc thiếu vận động ở tuổi già đang góp phần làm gia tăng các bệnh như béo phì, tiểu đường tuýp 2, bệnh tim và ung thư.

Báo cáo cho biết thiếu hoạt động thể chất có liên quan đến một trong sáu ca tử vong tại Anh và ước tính gây thiệt hại khoảng 7,4 tỷ bảng Anh mỗi năm.

Các nghị sĩ cho rằng bác sĩ gia đình nên thường xuyên khuyến khích bệnh nhân vận động nhiều hơn.

Báo cáo nêu rõ: “Nhân viên y tế là nguồn tư vấn đáng tin cậy, nhưng quá nhiều người cho biết họ chưa từng được khuyến khích hoạt động thể chất. Trong nhiều bệnh mạn tính, vận động có thể hiệu quả hơn thuốc trong việc phòng ngừa, điều trị và kiểm soát bệnh.”

Nghiên cứu cũng kêu gọi mở rộng hình thức “kê đơn xã hội”, tức khuyến khích bệnh nhân tham gia các hoạt động như yoga hoặc bơi lội thay vì chỉ dùng thuốc.

Tuy nhiên, báo cáo cảnh báo rằng sự thiếu vận động đang “được thiết kế sẵn trong cuộc sống hằng ngày, đặc biệt với người cao tuổi”.

Báo cáo cho biết thêm: “Điều này bao gồm việc cải thiện các con đường xuống cấp, điểm sang đường không an toàn, thiếu nhà vệ sinh công cộng và ghế ngồi, đồng thời cần những quyết định về giao thông và quy hoạch đô thị giúp người dân di chuyển dễ dàng hơn.”

Tại Anh, các cơ quan y tế khuyến nghị người cao tuổi nên tích lũy ít nhất 150 phút hoạt động aerobic cường độ vừa mỗi tuần và thực hiện các bài tập giúp cải thiện hoặc duy trì sức mạnh cơ bắp, khả năng giữ thăng bằng và độ linh hoạt ít nhất hai lần mỗi tuần.

Tuy nhiên, số liệu cho thấy 44% người từ 75 tuổi trở lên chỉ vận động dưới 30 phút mỗi tuần ở mức cường độ vừa.



