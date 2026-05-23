Uống 1 cốc nước cam mỗi sáng, người phụ nữ 58 tuổi nhận tin buồn

Theo China Times , nước trái cây vốn được xem là lựa chọn lành mạnh nhờ hương vị thơm ngon và giàu dinh dưỡng. Tuy nhiên, một trường hợp thực tế tại Trung Quốc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về cách sử dụng loại thức uống này.

Chuyên gia dinh dưỡng Khâu Thế Hân cho biết, một phụ nữ 58 tuổi đã mắc gan nhiễm mỡ nặng dù duy trì chế độ ăn uống lành mạnh, không rượu bia, không đồ chiên rán.

Theo chia sẻ, người phụ nữ trên có thói quen uống một ly lớn nước cam tươi mỗi sáng. Tuy nhiên, trong lần kiểm tra sức khỏe gần đây, bà bất ngờ khi được chẩn đoán mắc gan nhiễm mỡ nặng. Kết quả này khiến bà lo lắng.

Theo dữ liệu từ cơ quan y tế, nếu kéo dài, gan nhiễm mỡ có thể tiến triển thành viêm gan nhiễm mỡ, thậm chí là ung thư gan.

Giải thích về tình trạng trên, chuyên gia Khâu cho biết đường trong trái cây chủ yếu là fructose, loại đường được chuyển hóa gần như hoàn toàn tại gan, khác với glucose.

Khi ăn trái cây nguyên quả, lượng chất xơ đi kèm sẽ làm chậm quá trình hấp thụ đường vào cơ thể. Tuy nhiên, khi ép trái cây thành nước, phần lớn chất xơ bị loại bỏ, chỉ còn lại lượng fructose ở dạng lỏng.

Việc tiêu thụ một lượng lớn fructose dạng lỏng trong thời gian ngắn sẽ khiến gan quá tải. Khi không kịp chuyển hóa, fructose sẽ được biến đổi thành triglyceride (chất béo) và tích tụ trong gan. Đây chính là nguyên nhân khiến người phụ nữ bị gan nhiễm mỡ.

Từ trường hợp này, chuyên gia khuyến cáo người dân cần lưu ý 2 nguyên tắc quan trọng khi ăn trái cây. Thứ nhất, bạn nên ăn nguyên quả thay vì uống nước ép đã lọc bỏ bã. Việc giữ lại phần thịt quả và chất xơ không chỉ tăng cảm giác no mà còn làm chậm quá trình hấp thụ đường, từ đó giảm áp lực cho gan.

Thứ hai, bạn cần kiểm soát tổng lượng trái cây tiêu thụ mỗi ngày. Dù là thực phẩm tốt cho sức khỏe, lượng trái cây ăn vào không nên vượt quá mức tương đương hai nắm tay. Phần còn lại trong khẩu phần ăn nên dành cho rau xanh đậm và các nguồn protein chất lượng như đậu phụ, trứng luộc hoặc thịt gà.

Ngoài ra để bảo vệ gan, bạn nên tránh tiêu thụ những thực phẩm sau:

-Thực phẩm chế biến như đồ ăn nhẹ đóng gói, bánh quy, thức ăn nhanh và bữa ăn sẵn thường chứa nhiều chất béo không lành mạnh, đường bổ sung và chất phụ gia nhân tạo có thể gây gánh nặng cho gan.

-Đồ uống có đường bao gồm nước ngọt và đồ uống tăng lực đều có thêm đường, có nguy cơ dẫn đến tích tụ mỡ trong gan và kháng insulin.

-Uống quá nhiều rượu là tác nhân chính gây tổn thương gan vì nó làm gián đoạn chức năng gan và thường dẫn đến các tình trạng như gan nhiễm mỡ, viêm gan hoặc xơ gan theo thời gian.

-Carbohydrate tinh chế (như bánh mì trắng, gạo trắng và mì ống trắng) có liên quan đến việc tăng mỡ gan. Giảm những thứ này trong chế độ ăn uống có thể hỗ trợ sức khỏe và chức năng hoạt động của gan.