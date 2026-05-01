Gái 4 con Jennifer Phạm ngoài 40 vòng hai vẫn không mỡ thừa: Rất chăm làm mấy việc này thì còn lâu mới già!

Ở tuổi 41, sau 4 lần sinh nở, Jennifer Phạm vẫn là cái tên thường xuyên xuất hiện trong những cuộc trò chuyện về nhan sắc "lão hóa ngược" của showbiz Việt. Mỗi lần xuất hiện trước công chúng, cô đều nhận được nhiều lời khen bởi vóc dáng gọn gàng, thần thái tươi tắn cùng làn da khỏe khoắn dù đã bước sang tuổi ngoài 40.

Điều khiến nhiều người bất ngờ là bí quyết giữ gìn thanh xuân của Jennifer Phạm lại không nằm ở những phương pháp cầu kỳ. Người đẹp nhiều lần chia sẻ rằng tuổi tác là điều tự nhiên, thay vì chống lại thời gian một cách cực đoan, cô chọn chăm sóc cơ thể và tinh thần đều đặn mỗi ngày.

Chống già từ vận động: Không trung thành với một môn duy nhất

Jennifer Phạm từng thừa nhận rằng càng lớn tuổi, cơ thể càng dễ tích mỡ hơn, đặc biệt ở vùng bụng, khu vực khiến nhiều phụ nữ sau sinh và ngoài 40 đau đầu nhất. Vì vậy, cô duy trì thói quen tập luyện gần như mỗi ngày. Các bộ môn được luân phiên gồm gym, yoga, golf và gần đây là pickleball.

Đây thực tế cũng là chiến lược được nhiều chuyên gia sức khỏe đánh giá cao.

Việc thay đổi hình thức vận động mang lại nhiều lợi ích hơn việc chỉ tập một môn cố định:

Gym giúp duy trì khối cơ, yếu tố đặc biệt quan trọng sau tuổi 35 vì cơ bắp bắt đầu suy giảm tự nhiên theo tuổi.

Yoga hỗ trợ độ dẻo dai, cải thiện khả năng giữ thăng bằng, giảm căng thẳng - một trong những yếu tố thúc đẩy lão hóa sớm.

Golf và pickleball giúp tăng vận động cường độ vừa phải, duy trì sức bền tim mạch đồng thời tạo cảm giác thư giãn tinh thần.

Nghiên cứu cho thấy thể lực có xu hướng suy giảm theo tuổi nhưng việc duy trì hoạt động thể chất đều đặn có thể giúp làm chậm quá trình này và hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả hơn.

Điểm đáng học hỏi ở Jennifer Phạm không phải tập thật nặng, mà là biến vận động thành một phần của lối sống.

Ăn uống lành mạnh nhưng không cực đoan

Bên cạnh tập luyện, chế độ ăn của Jennifer Phạm cũng đi theo hướng cân bằng thay vì ép cân.

Người đẹp cho biết cô ưu tiên thực đơn:

Ít dầu mỡ

Giảm tinh bột tinh chế

Tăng rau xanh

Bổ sung đạm từ thịt nạc và hải sản

Điều tiết khẩu phần khi lỡ ăn nhiều thay vì nhịn ăn cực đoan

Nhìn dưới góc độ dinh dưỡng chống lão hóa, đây là lựa chọn khá hợp lý.

Rau xanh cung cấp chất chống oxy hóa giúp hạn chế tổn thương tế bào do gốc tự do. Trong khi đó, nguồn đạm chất lượng cao hỗ trợ duy trì khối cơ, thứ thường mất dần khi phụ nữ bước qua tuổi 40.

Việc giảm đồ chiên rán và tinh bột dư thừa cũng góp phần hạn chế tăng mỡ nội tạng, loại mỡ liên quan đến nhiều vấn đề chuyển hóa và khiến cơ thể trông già đi nhanh hơn.

Một chi tiết đáng chú ý là Jennifer không cổ vũ ăn kiêng khắc nghiệt. Cô từng chia sẻ bản thân thích ăn uống nên chọn cách cân đối lại bằng vận động và điều chỉnh những ngày sau đó.

Tinh thần tích cực mới là "vũ khí chống già" dễ bị bỏ quên

Nếu chỉ nhìn vào vóc dáng, nhiều người sẽ nghĩ bí quyết của Jennifer Phạm nằm ở tập luyện và ăn uống. Nhưng chính cô lại nhiều lần nhấn mạnh một yếu tố khác: Giữ tinh thần thoải mái và không quá sợ tuổi tác.

Người đẹp từng chia sẻ rằng ai rồi cũng già đi, điều quan trọng hơn là tận hưởng cuộc sống, không tự tạo áp lực cho bản thân.

Quan điểm này ngày càng được giới y học lối sống nhắc đến nhiều hơn: Căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng tới giấc ngủ, nội tiết, chất lượng da và làm quá trình lão hóa diễn ra nhanh hơn.

Ở tuổi ngoài 40, chống già không còn là câu chuyện cố níu kéo vẻ ngoài tuổi đôi mươi. Trường hợp của Jennifer Phạm cho thấy một hướng đi thực tế hơn: vận động đều - ăn đủ lành mạnh - giữ tinh thần cân bằng.

Và có lẽ, đó cũng là lý do vì sao sau 4 lần sinh nở, cô vẫn giữ được hình ảnh trẻ trung, khỏe khoắn khiến nhiều người ngưỡng mộ.

(Ảnh: FB)