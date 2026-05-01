Người phụ nữ tối nào cũng đặt hạt tiêu vào rốn trước khi ngủ, 3 tháng sau 4 điều kinh ngạc đã đến

Thời gian gần đây, trên các nền tảng mạng xã hội Trung Quốc rầm rộ lan truyền một trào lưu dưỡng sinh kỳ quặc: Đặt vài hạt tiêu vào rốn trước khi đi ngủ. Từ những video triệu view của các vlogger xứ Trung cho đến các bài thảo luận trên diễn đàn sức khỏe, phương pháp này được ca ngợi như một "bí thuật" rẻ tiền nhưng hiệu quả.

Trong số những người thực hiện và chia sẻ lợi ích của phương pháp này, có một người phụ nữ họ Vương, 45 tuổi, sống tại tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc). Do đặc thù thể chất suy nhược, bà Vương thường xuyên bị hành hạ bởi chứng đầy bụng mạn tính, mất ngủ và sợ lạnh. Sau khi tìm hiểu phương pháp ủ rốn phổ biến trong dân gian, bà đã tự áp dụng tại nhà bằng cách đặt hạt tiêu vào rốn và cố định bằng băng y tế.

Loại hạt tiêu Tứ Xuyên mà bà Vương dùng để đặt lên rốn khi đi ngủ

Sau 3 tháng sử dụng đều đặn, chính bà Vương cũng kinh ngạc trước những chuyển biến của cơ thể. Khi đến bệnh viện kiểm tra, kết quả không phát hiện bất kỳ bất thường bệnh lý nào trong đường tiêu hóa, các bác sĩ tại đây cũng cho biết đặt hạt tiêu lên rốn thật sự có tác dụng nhất định với sức khỏe và giấc ngủ khi dùng đúng cách.

Giải mã vùng rốn: "Trạm tiếp sóng" thần kinh bị lãng quên

Dưới góc nhìn giải phẫu học, rốn không đơn thuần là một vết sẹo sau sinh. Đây là vùng da mỏng bậc nhất trên cơ thể, không có lớp mỡ dưới da che chắn và sở hữu hệ thống mao mạch cực kỳ dày đặc. Quan trọng hơn, vùng rốn (y học cổ truyền gọi là huyệt Thần Khuyết) kết nối trực tiếp với hệ thống kinh mạch và thần kinh thực vật điều hòa các cơ quan nội tạng.

Hạt tiêu chứa một lượng lớn tinh dầu và ancaloit có tính kích thích, tạo cảm giác ấm nóng tương tự như liệu pháp chườm nóng. Một nghiên cứu công bố trên Tạp chí Y học Cổ truyền Trung Quốc năm 2022 xác nhận rằng, kích thích nhiệt tại chỗ ở vùng rốn có khả năng hấp thụ qua da, tác động trực tiếp lên hệ tuần hoàn cục bộ và ảnh hưởng tích cực đến chức năng cơ thể.

4 thay đổi bất ngờ sau 3 tháng đặt hạt tiêu lên rốn

Chính cơ chế sinh học này đã mang lại 4 phản ứng tích cực cho cơ thể bà Vương sau 3 tháng đạt hạt tiêu lên rốn. Đó là:

1. Tăng nhu động ruột, giảm khó tiêu

Thay đổi rõ rệt nhất nằm ở hệ tiêu hóa. Sau 3 tháng áp dụng, tình trạng bụng phình to, ậm ạch sau khi ăn của bà Vương cải thiện rất niều.

Một số quan điểm từ bác sĩ y học cổ truyền khi trưởng hợp của bà Vương được chia sẻ rộng rãi cho rằng, xung lực ấm nóng từ hạt tiêu khi tác động vào vùng rốn đã kích thích, thúc đẩy nhu động ruột co bóp trơn tru hơn. Nghiên cứu tại Trung Quốc năm 2022 cũng chỉ ra phương pháp này có tác dụng nhất định trong việc điều chỉnh chứng khó tiêu chức năng, tiêu chảy và chướng bụng kéo dài.

2. Giúp ngủ ngon hơn

Không còn cảnh trằn trọc đếm giờ, bà Vương đã tìm lại được giấc ngủ sâu một cách tự nhiên. Báo cáo khoa học năm 2021 tại Trung Quốc về "Điều hòa hệ thần kinh bằng phương pháp tác động lên rốn" chỉ ra rằng: Kích thích nhiệt liên tục ở vùng bụng dưới có khả năng cân bằng hệ thần kinh giao cảm và phó giao cảm, giúp thư giãn hệ thần kinh.

Thực nghiệm cho thấy phương pháp này giúp rút ngắn thời gian đi vào giấc ngủ khoảng 15 phút và tăng tỷ lệ giấc ngủ sâu. Ngoài ra, việc lặp lại hành động này mỗi tối vô tình tạo ra một phản xạ tâm lý có điều kiện cho não bộ: "Đã đến giờ đi ngủ".

3. Giãn mạch, giảm co thắt và đau bụng sinh lý

Nỗi ám ảnh về những cơn đau quặn bụng dưới khi gặp lạnh hoặc trong chu kỳ sinh lý của phụ nữ có thể được xoa dịu đáng kể nhờ đặt hạt hà tiêu lên rốn. Tinh dầu hạt tiêu hoạt động tương tự như một phương pháp chườm nóng.

Hơi ấm thẩm thấu qua da làm giãn nở các mạch máu cục bộ, cải thiện lưu thông máu vùng chậu và giảm các cơn co thắt. Cơ chế này giúp giảm nhanh các triệu chứng khó chịu ở bụng do thể chất lạnh hoặc khí huyết ứ trệ gây ra, làm dịu triệu chứng tiền mãn kinh của bà Vương.

4. Tăng cường chuyển hóa, cải thiện chứng "sợ lạnh"

Nhiều người trung niên thường xuyên rơi vào trạng thái giảm chuyển hóa, khiến cơ thể sợ lạnh, tay chân buốt giá. Số liệu thống kê công bố trên Tạp chí Nội khoa Thực tiễn Trung Quốc năm 2023 cho thấy tỷ lệ người trung niên và cao tuổi gặp tình trạng thiếu dương (sợ lạnh, mệt mỏi) lên tới 38,6%.

Việc kích thích liên tục vào trung tâm bụng bằng hạt tiêu giúp đẩy nhanh tốc độ tuần hoàn máu toàn thân nhờ cơ chế kích thích ấm nóng từ bên ngoài. Khi dòng máu mang nhiệt lượng đi khắp cơ thể một cách thông suốt, cơ thể sẽ giảm bớt cảm giác lạnh cục bộ, tăng sự thoải mái và giúp người bệnh sở hữu một thể trạng khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng.

Hướng dẫn cách làm chi tiết và đảm bảo vệ sinh tại nhà

Để phương pháp đặt hạt tiêu lên rốn phát huy tối đa hiệu quả và không gây tác dụng ngược, bạn cần thực hiện theo đúng quy trình dưới đây:

- Bước 1: Chuẩn bị nguyên liệu sạch. Tuyệt đối không lấy hạt tiêu thô bẩn, dính đầy bụi từ nhà bếp đổ trực tiếp vào rốn vì rất dễ gây nhiễm trùng. Bạn cần chọn hạt tiêu nguyên viên, khô ráo, sạch sẽ.

- Bước 2: Tạo màng ngăn bảo vệ. Sử dụng một miếng bông y tế tiệt trùng, thấm hút tốt. Gói gọn các hạt tiêu vào bên trong miếng bông để tạo thành một bọc nhỏ, giúp da không phải tiếp xúc trực tiếp với nồng độ chất kích ứng quá mạnh.

- Bước 3: Đặt và cố định. Làm sạch và lau khô vùng rốn. Đặt bọc bông chứa hạt tiêu vào trong lòng rốn, sau đó dùng một miếng băng dính y tế thoáng khí để dán cố định lại.

Ranh giới an toàn: Những lưu ý bắt buộc từ giới y khoa

Mặc dù trào lưu này đang rất thịnh hành tại Trung Quốc và mang lại kết quả tốt cho bà Vương, các bác sĩ cảnh báo đây không phải là phương pháp vạn năng và tiềm ẩn rủi ro nếu lạm dụng:

Thời gian tiếp xúc cực kỳ giới hạn

Tuyệt đối không được để hạt tiêu ở rốn quá đêm. Bạn chỉ nên dán miếng dán này tối đa không quá 30 phút mỗi ngày. Việc duy trì độ ẩm và chất kích ứng quá lâu trong không gian kín của rốn suốt cả đêm sẽ gây bí da, viêm da dị ứng hoặc nhiễm trùng nguy hiểm.

Nhóm đối tượng tuyệt đối chống chỉ định

Những người có làn da quá nhạy cảm, phụ nữ đang mang thai hoặc những người có vùng da rốn đang bị tổn thương, trầy xước tuyệt đối không được sử dụng. Hạt tiêu có tính gây kích ứng, nếu thấy xuất hiện các dấu hiệu như đỏ rực, sưng tấy hoặc ngứa ngáy, phải gỡ bỏ ngay lập tức.

Không thay thế điều trị y tế

Phương pháp này thực chất chỉ là một liệu pháp hỗ trợ thể nhẹ bằng nhiệt học. Nếu bạn đang gặp các vấn đề nghiêm trọng mạn tính như tiêu chảy kéo dài, mất ngủ kinh niên hay rối loạn kinh nguyệt dữ dội, việc đến bệnh viện để khám và điều trị khoa học vẫn là giải pháp cốt lõi, không được tự ý bắt chước các mẹo dân gian để thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Health GVM, Baidu Health