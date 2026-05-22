Bỏ qua dấu hiệu "lạ" suốt 1 năm, người đàn ông 50 tuổi sốc khi biết mắc ung thư

Theo China Times, bác sĩ Lâm Tương Hoành, chuyên khoa tiêu hóa gan mật tại Phòng khám Quản lý sức khỏe Hòa Hân (Đài Loan, Trung Quốc) chia sẻ về trường hợp bệnh nhân 50 tuổi liên tục bị đi ngoài ra máu suốt 1 năm nhưng luôn nghĩ là do bệnh trĩ.

Hình ảnh khối u gần 3 cm có hình dạng như cây nấm khi nội soi đại tràng bệnh nhân. Ảnh: Chinatimes.

Gần đây người này mới đi nội soi đại tràng và phát hiện trong ruột có một polyp đã ung thư hóa, kích thước gần 3 cm và đang chảy máu. Hình dạng của nó trông giống hệt một cây nấm khổng lồ.

Vì bề mặt polyp bị loét và sung huyết, lại nằm gần hậu môn, phân đi qua dễ bị cọ xát và gây chảy máu, khiến bệnh nhân nhầm tưởng đó là chảy máu trĩ đỏ tươi.

May mắn trường hợp này hiện được xác định là ung thư biểu mô tại chỗ giai đoạn 0 và polyp đã được cắt bỏ hoàn toàn, bác sĩ Lâm Tương Hoành cho biết.

Ông cũng hơi tiếc khi đáng lẽ bệnh nhân thực hiện xét nghiệm máu ẩn trong phân sớm hơn khoảng 5 năm, có hơn 60% cơ hội phát hiện polyp từ sớm, không để kéo dài tới mức ung thư hóa mới phải cắt bỏ.

Bác sĩ này kêu gọi mọi người nên kiểm tra định kỳ, đừng tiếp tục coi đi ngoài ra máu chỉ là bệnh trĩ mà làm chậm trễ tình trạng bệnh. Bên cạnh đó, mọi người cần chú ý để nhận biết sớm những dấu hiệu của ung thư đại trực tràng

Bị đi táo, lỏng kéo dài

Bệnh ung thư đại trực tràng biểu hiện ở tất cả những bộ phận có rối loạn về đường tiêu hóa từ trên miệng xuống hậu môn như: Hơi thở hôi, hay ợ hơi, ợ chua, giáp thực quản sau xương ức,...

Đại tràng là nơi chứa và bài tiết phân trong quá trình tiêu hóa nên ở giai đoạn sớm, người bị ung thư đại trực tràng thường hay bị chứng rối loạn đại tiện, bài tiết phân như: Đi táo, đi lỏng thất thường hay có thời gian đi táo (hoặc lỏng) kéo dài.

Đi ngoài hay rặn

Đau quặn, mót rặn, khó chịu khi đi ngoài, đi ngoài ra máu mũi, phân dính máu, phân nát, phân hình lá lúa (bởi phân phải đi qua khối u), đi xong vẫn muốn rặn tiếp.

Uống thuốc kháng sinh không khỏi

Người bị ung thư đại trực tràng bị rối loạn tiêu hóa, đi ngoài nhiều lần trong ngày rất giống với triệu chứng bệnh lị. Tuy nhiên, khác ở chỗ: Khi bị lị, người bệnh uống thuốc kháng sinh đặc trị sẽ khỏi nhưng khi bị ung thư đại trực tràng, uống kháng sinh cũng không khỏi được tình trạng đi ngoài.

Đi ngoài ra máu

Đáng chú ý với những người hay đi ngoài ra máu. Có 2 loại đi ngoài ra máu cần phân biệt. Đi ngoài ra máu do trĩ: Đi ngoài ra máu tươi ngay sau khi đi ngoài. Máu này như máu gà cắt tiết phủ lên trên phân.

Còn khi đi ngoài ra máu lẫn với nhầy trong phân thì thường dẫn tới ung thư đại trực tràng. Vì máu chảy ở niêm mạc vùng ung thư có thể bị viêm nên tiết nhầy.

Đau quặn bụng, gầy, sút cân

Các dấu hiệu muộn như: Đau quặn bụng từng cơn, gầy, sút cân khi ung thư phát triển. Khi ở giai đoạn muộn, có người sờ thấy cả khối u nổi ở dưới da bụng, vàng da, bụng to dần,…

