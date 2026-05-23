Đau bụng tưởng nhẹ, người đàn ông "sốc nặng" khi phát hiện thứ "đáng sợ" to bằng quả dưa lưới

Một khối u âm thầm phát triển trong ổ bụng, tưởng chừng vô hại vì không gây đau rõ rệt, đã khiến một người đàn ông ở Tp.HCM rơi vào tình trạng xuất huyết nội nguy kịch, suýt mất mạng nếu không được cấp cứu kịp thời.

Ngày 19/5, đại diện Bệnh viện Đa khoa Bà Rịa, Tp.HCM cho biết các bác sĩ tại đây vừa phẫu thuật thành công, cứu sống bệnh nhân T.X.T. 45 tuổi, ngụ Tp.HCM trong tình trạng sốc mất máu do khối u ổ bụng bị vỡ.

Hình ảnh khối u lớn trong vùng bụng bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Theo thông tin từ bệnh viện, sáng 10/5, ông T. phát hiện một khối gồ bất thường ở vùng bụng dưới nhưng không đau nên chủ quan, chưa đi khám ngay. Dù được khuyến cáo cần chuyển tuyến kiểm tra, người bệnh vẫn tạm về nhà để sắp xếp công việc.

Đến chiều hôm sau, tình trạng đau bụng tăng dần, bụng chướng nhanh khiến bệnh nhân phải nhập viện cấp cứu. Tại đây, các bác sĩ nhanh chóng thăm khám, làm xét nghiệm và theo dõi sát diễn biến.

Chỉ sau hơn một giờ, bệnh nhân xuất hiện dấu hiệu nguy kịch như da tái, vã mồ hôi, đau bụng dữ dội và bụng căng nhanh. Kết quả chụp CT cho thấy tình trạng xuất huyết ổ bụng ồ ạt do vỡ khối u mạc treo đoạn hồi kết tràng, nghi ngờ liên quan đến giả phình động mạch mạc treo tràng trên.

Ngay lập tức, ê-kíp trực kích hoạt báo động đỏ nội viện, tiến hành hồi sức tích cực bằng truyền dịch và truyền máu, đồng thời đưa bệnh nhân vào phòng mổ khẩn cấp.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận khoảng 2,1 lít máu đã tràn trong ổ bụng tương đương gần một nửa lượng máu cơ thể người trưởng thành. Khối u kích thước khoảng 20x18 cm, được ví như quả dưa lưới, nằm ở mạc treo ruột thừa đã bị vỡ, gây chảy máu ồ ạt.

Ê-kíp phẫu thuật nhanh chóng kiểm soát mạch máu và cắt bỏ hoàn toàn khối u, đồng thời truyền nhiều đơn vị máu để bù lại lượng máu đã mất.

Sau hơn một giờ can thiệp, bệnh nhân qua cơn nguy kịch. Đến sáng 12/5, ông T. tỉnh táo, sinh hiệu ổn định, ăn uống được và bắt đầu tập vận động nhẹ.

Các bác sĩ cảnh báo người dân không nên chủ quan với những dấu hiệu bất thường của cơ thể, kể cả khi triệu chứng ban đầu không rõ ràng hay không gây đau. Việc thăm khám sớm có vai trò quan trọng trong việc phát hiện và điều trị kịp thời, tránh nguy cơ đe dọa tính mạng.