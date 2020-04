Ngỡ "visual" trai lừa đảo mợ chảnh năm xưa là huyền thoại, nay sức hút của Lee Min Ho ở Bệ Hạ Bất Tử lại thăng hạng thêm mấy bậc

Lee Min Ho vẫn luôn là một trong những gương mặt gắn liền với danh hiệu "biểu tượng nhan sắc" của dàn nam thần đông đảo xứ Hàn. Tuy phần lớn vẫn chỉ gắn liền với các vai diễn tài phiệt, tổng tài, được cho là đóng khung hình tượng kể từ khi bùng nổ với Boys Over Flower (Vườn Sao Băng), Lee Min Ho vẫn khiến khán giả trầm trồ qua từng vai diễn với nhan sắc không hề có dấu hiệu "xuống dốc" bất cứ khi nào tái xuất.

Từng khiến hội mọt phim điên đảo khi trở lại với hình tượng lãng tử, trai lừa đảo trong Legend of the Blue Sea (Huyền Thoại Biển Xanh) tưởng như chẳng gì có thể vượt qua, ai ngờ hoàng đế Lee Gon đầu thập kỉ mới của The King: The Eternal Monarch (Bệ Hạ Bất Tử) đã đánh bật Heo Joon Jae trong "một nốt nhạc", chỉ với vài hình ảnh Lee Min Ho "lên đồ" cưỡi bạch mã với ánh mắt rực lửa.

Góc nghiêng cực phẩm của Lee Min Ho một lần nữa khiến MXH bùng nổ.

4 năm trước Heo Joon Jae cũng vậy. Tưởng như Lee Min Ho là ma cà rồng, sau 7 năm hay sau 11 năm vẫn vẹn nguyên nhan sắc như Goo Jun Pyo năm nào.

Lee Min Ho sắc nét đến vô thực trong loạt ảnh nhá hàng của Bệ Hạ Bất Tử.

Và khi anh chàng cưỡi bạch mã với bộ hoàng phục.

Thần thái còn bùng nổ hơn.

Nhan sắc xuống dốc là từ không hề nằm trong từ điển cuộc đời của Lee Min Ho.

Bệ Hạ Bất Tử sẽ chính thức lên sóng vào 20h00 (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình SBS và Netflix kể từ ngày 17/4.