Kim Bum hóa "cáo chín đuôi" phản diện ở dự án cùng "thần chết" Lee Dong Wook, hai anh em cùng đi dụ dỗ con người?

Tái xuất sau 4 năm vắng bóng trên màn ảnh nhỏ, chàng nam thần đình đám một thời của hội chị em - Kim Bum đã xác nhận trở lại với The Tale of Gumiho (Truyền Thuyết Hồ Ly) sau gần hai tháng xem xét cho vai diễn. Chính thức xuất ngũ vào tháng 3/2020, The Tale of Gumiho sẽ đánh dấu màn tái xuất cực đáng mong chờ của nam diễn viên, tìm kiếm lại ánh hào quang trong showbiz Hàn.

Mỹ nam đời đầu của hội chị em sẽ chính thức tái xuất sau hai năm vắng bóng.

Trước đó, "thần chết" Lee Dong Wook và nữ diễn viên trẻ Jo Bo Ah đã xác nhận cho vai chính trong dự án kì ảo mới của tvN. The Tale of Gumiho xoay quanh câu chuyện về một "hồ ly" nam (nhân vật thần thoại cáo chín đuôi) sống giữa thế giới con người, bị một nữ đạo diễn sản xuất bất cần "săn bắt". Trong khi đó, Kim Bum sẽ đảm nhiệm vai Yi Rang, anh em cùng cha khác mẹ với "cáo chín đuôi" Yi Yeon (Lee Dong Wook).

Dàn cast chủ chốt của The Tale of Gumiho đã xác nhận đủ cả ba.

Yi Rang được biết tới là hồ ly nguy nhiểm nhất, che giấu sự khinh miệt con người dù sống giữa thế giới người thường. Yi Rang thường dụ dỗ con người bằng cách đáp ứng những điều ước, nhưng rồi họ sẽ buộc phải trả một cái giá đắt.

Kim Bum sẽ tiếp tục thử sức vào vai phản diện.

NSX của dự án đã chia sẻ: "Kim Bum đã trở lại màn ảnh nhỏ sau 4 năm, sẽ mang tới sự biến đổi gây sốc với diễn xuất trong The Tale of Gumiho. Kim Bum sẽ sở hữu cả hình ảnh ấm áp lẫn quyền lực, xin hãy mong chờ vai diễn hồ ly Yi Rang của cậu ấy".

The Tale of Gumiho dự kiến phát sóng vào nửa cuối năm 2020.



