Thế Giới Hôn Nhân vượt mặt Hospital Playlist trong BXH "con cưng" xứ Hàn, dàn bác sĩ cũng không đọ lại "tiểu tam" Han So Hee?

Tính đến thời điểm hiện tại, loạt dự án đài cáp đến từ hai nhà đài đối thủ tvN và jTBC vẫn đang chiếm trọn lòng tin của khán giả Hàn, top đầu phim truyền hình được quan tâm nhất hiện tại chỉ có duy nhất một phim của đài trung ương MBC mang tên Find Me In Your Memory (Tìm Lại Tình Yêu). Trong khi đó, The World of Married (Thế Giới Hôn Nhân) vẫn giữ vững sức mạnh hạng khủng của jTBC trong trận chiến cuối tuần kế nhiệm Itaewon Class (Tầng Lớp Itaewon), kết quả được thể hiện ở bảng tổng kết mức độ quan tâm của Knet mỗi tuần.

Thế Giới Hôn Nhân có màn chào sân ấn tượng không kém người anh em Tầng Lớp Itaewon trước đó.

Nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi "drama" hôn nhân gia đình, bộ ba diễn viên chủ chốt bao gồm "bà cả" Kim Hee Ae, gã chồng tồi tệ Tae Oh - Park Hae Joon tới "tiểu tam" trơ tráo đều lần lượt giữ vị trí đầu bảng cho BXH dành cho diễn viên đang nhận được sự quan tâm của khán giả. Trong khi đó, Hospital Playlist (Chuyện Đời Bác Sĩ) của tvN đã về thứ hai, tuy nhiên chỉ có mình "bác sĩ Ik Jun" Jo Jung Suk góp mặt ở vị trí thứ 10 trong BXH.

Biệt đội diễn viên của Thế Giới Hôn Nhân hoàn toàn "át vía" đội bác sĩ của Hospital Playlist về mức độ quan tâm của khán giả.

Ngay sau Hospital Playlist là Hi Bye, Mama (Chào, Tạm Biệt Mẹ), dự án trở lại của "chị đại" Kim Tae Hee đã về đích ở vị trí thứ ba trong tuần này. Tuy nhiên, giới truyền thông Hàn cũng nhận định sự giảm sút của Hi Bye, Mama kể từ khi "con cưng" của đạo diễn Shin Won Ho lên sóng, nhận về vô số bình luận chê bai, tiêu cực tăng nhanh trong thời gian gần đây bởi kịch bản trong nửa sau của dự án. Thế nhưng, tên tuổi của Kim Tae Hee vẫn giữ vững độ nóng khi về vị trí thứ ba trong BXH diễn viên.

Sức hút của Hi Bye, Mama có dấu hiệu giảm sút ở nửa sau, có khi nào là vì sự ảnh hưởng của việc liên tục phải tạm ngưng phát sóng?

Ba cái tên tiếp theo lần lượt thuộc về Hyena (Linh Cẩu), Find Me In Your Memory và A Piece of Your Mind (Em Là Một Nửa Đời Anh). Trong đó, A Piece of Your Mind đã không nhận được phản hồi tốt của khán giả khi giữ mức rating thấp đáng báo động trong khung giờ đầu tuần đài tvN, khiến NSX buộc phải thông báo rút xuống chỉ còn 12 tập so với ban đầu theo thông báo mới nhất. Tuy nhiên, có lẽ đó cũng chính là lí do khiến bộ phim được bàn tán nhiều trên MXH, bài báo hay các cổng thông tin bên cạnh hai diễn viên chính Jung Hae In và Chae Soo Bin nên A Piece of Your Mind vẫn duy trù trong top 6 phim hiện đang được nhắc đến nhiều trên truyền thông tuần qua.

A Piece of Your Mind đã được NSX thông báo cắt 4 tập để đẩy nhanh tốc độ câu chuyện.