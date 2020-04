Cực hóng biệt đội trả thù "tiểu tam" lẫn gã chồng ở Thế Giới Hôn Nhân: Số 2 bị "nắm thóp" có đáng tin hơn kẻ phản bội từng bị bắt sống?

"Bà cả" Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) của The World of Married (Thế Giới Hôn Nhân) tất yếu chẳng thể hành động một mình, nhất là khi gã chồng rác rưởi Lee Tae Oh (Park Hae Joon) đã cuỗm mất tiền bảo hiểm của con trai lẫn thế chấp cả căn nhà vì mục đích riêng.

Theo lời khuyên của luật sư, nếu Ji Sun Woo không hành động cẩn thận để lật tẩy Lee Tae Oh, Ji Sun Woo có thể sẽ mất trắng tài sản lẫn bị kiện vì có hành động theo dõi bất hợp pháp. Dù tiến đến tập 4 với vô số chướng ngại vật phải đối diện, nhất là sự vào cuộc của kẻ tệ hại bạo lực Park In Kyu - người yêu cũ của trợ thủ đáng tin duy nhất, Ji Sun Woo vẫn sở hữu biệt đội báo thù hạng xịn hiếm gặp trong phim báo thù trên màn ảnh Hàn?

Câu chuyện trả thù sẽ chẳng hề đơn giản là "bóc phốt" ngoại tình.

Chướng ngại vật duy nhất của Ji Sun Woo tính đến thời điểm hiện tại.

1. Trợ thủ đáng tin duy nhất Min Hyun Seo: Thâu tóm tình hình siêu nhanh nhạy

Tính đến thời điểm hiện tại, cô nàng bệnh nhân Min Hyun Seo (Shim Eun Woo) là một trong hai trợ thủ đáng tin duy nhất giúp đỡ "bà cả" Ji Sun Woo lật tẩy kì án ngoại tình bẩn thỉu. Chủ động giúp đỡ bác sĩ chủ trị theo dõi "tiểu tam" Yeo Da Kyung, tìm kiếm cơ hội thu thập bằng chứng lẫn thăm dò khi trở thành hàng xóm của cô nàng, Min Hyun Seo tận tâm hết mức để báo đáp ơn cứu mạng của Ji Sun Woo khỏi tên người yêu bạo lực Park In Kyu. Với những vết thương rớm máu trên mặt tới cơ thể bầm tím vì bị hành hung từ hoàn cảnh khổ sở đời thực, Min Hyun Seo nhanh chóng chiếm được lòng tin Yeo Da Kyung bằng những lời nói dối, báo cáo đầy đủ cho Ji Sun Woo.

Min Hyun Seo hoàn toàn hết lòng với "bà cả" Ji Sun Woo.

Cô nàng nhanh chóng lấy được lòng tin của "tiểu tam" với hoàn cảnh của mình.

2. Trợ thủ bị "nắm thóp" Son Jae Hyuk: Một đêm mặn nồng đổi lấy tài liệu lật đổ cơ ngơi?



Son Jae Hyuk (Kim Young Min) là trợ thủ vô cùng quan trọng, khó có ai có thể ngờ tới sẽ đồng hành cùng Ji Sun Woo trong những tập tiếp theo. Dù chiêu bài "kết nạp" của Ji Sun Woo không tránh khỏi sự lên án vì "ông ăn chả, bà ăn nem", chẳng thể phủ nhận việc nắm thóp Son Jae Hyuk là một bước đi quan trọng trong trận chiến lật đổ Lee Tae Oh. Là người thân cận và bạn thân của gã chồng tệ bạc, Son Jae Hyuk sẽ buộc phải tìm kiếm và giao nộp toàn bộ chi tiết tài chính pháp lý của công ty giải trí TO - trả giá cho một đêm mặn nồng với Ji Sun Woo nếu không muốn trở thành con tốt thí đầu tiên trong trận chiến trả thù ngoại tình.

Trợ thủ giúp Ji Sun Woo lật lại ván bài tiền bạc.

Một lần dại, cả đời trả giá.

3. Trợ thủ hai mang nhưng vẫn tận dụng được tạm thời: Khinh ra mặt nhưng vẫn dùng trong tình thế gấp gáp

Nếu xét trong dàn cast Thế Giới Hôn Nhân, bạn thân kiêm đồng nghiệp Sul Myung Sook (Chae Gook Hee) có khi còn đáng khinh hơn cả gã chồng hay "tiểu tam" Yeo Da Kyung đối với Ji Sun Woo. Vốn là người bạn tin tưởng gần như duy nhất, Sul Myung Sook lại chơi một vố đau điếng khi trở thành kẻ phản bội giúp đỡ Lee Tae Oh 5 lần 7 lượt né được Ji Sun Woo bắt quả tang ngoại tình tại trận. Cho đến khi bị phát hiện ra, Sul Myung Sook thậm chí còn chẳng hối lỗi là mấy, tiếp tục mách lẻo gã chồng khi chủ tịch Yeo nói chuyện riêng với Ji Sun Woo tại bệnh viện. Sau hai lần dằn mặt, liệu Sul Myung Sook sẽ tiếp tục phận hai mang hay thực sự chọn phe trong cuộc chiến?

Kẻ đáng sợ hơn cả tiểu tam chính là Sul Myung Sook.

4. Trợ thủ không ai ngờ: Tặng nóng "bà cả" bằng chứng ngoại tình

Ji Sun Woo thực sự có duyên với các bệnh nhân, sau Min Hyun Seo lại có thêm cả Ha Dong Sik (Kim Jong Tae) giao nộp bằng chứng ngoại tình ngay tại tiệc sinh nhật cho mình. Vốn dĩ, nếu bằng chứng này xuất hiện từ khi chưa có bất cứ vấn đề nào xảy ra, đoạn clip tại sinh nhật đã đủ lật tẩy hành động ngoại tình bẩn thỉu giữa Lee Tae Oh và Yeo Da Kyung, chỉ còn duy nhất việc lật đổ sự đê hèn vì trơ tráo cuỗm tiền. Chiếc clip là một bằng chứng chắc chắn, không tiểu xảo lẫn vi phạm luật, liệu "bà cả" sẽ làm gì với trợ thủ đắc lực ngoài mong đợi này lẫn chiếc clip ghi cảnh hôn hít ngay giữa thanh thiên bạch nhật?

Nhân vật trợ thủ ngoài mong đợi bên cạnh Ji Sun Woo.

Liệu có bất cứ vấn đề gì xảy ra giữa Ha Dong Sik sau này hay không?

5. Trợ thủ tiềm năng chốt hạ: Người cầu mong được sự đồng cảm lẫn thân cận với Lee Tae Oh

Cô nàng thư kí Jang Mi Yun (Jo Ah Ra) đã li dị chồng và một mình nuôi con, có thể cũng đã từng rơi vào tình cảnh của Ji Sun Woo trước đó. Là người nắm rõ hoạt động tại công ty, Jang Mi Yun chỉ được tính là một trợ thủ tiềm năng cho đến thời điểm hiện tại, khi Lee Tae Oh đã giúp cô nàng có một công việc ổn định trong lúc khó khăn nhất. Tuy nhiên, 30 chưa phải là Tết, nhất là khi cơn giận lẫn sự đồng cảm giữa những người phụ nữ có con bị phản bội chiến thắng tất cả. Jang Mi Yun hoàn toàn có thể giữ vai trò như Son Jae Hyuk, vạch trần sự thối nát của công ty giải trí TO của Lee Tae Oh.

Thư kí Jang Mi Yun trông không có vẻ sẽ phản bội sếp, nhưng 30 chưa bao giờ là Tết phải không?

6. Nhân vật mới xuất hiện: Bác sĩ Kim Yoon Ki (Lee Moo Saeng)

Tuy nhân vật này mới chỉ xuất hiện chớp nhoáng trong tập 4, khán giả có thể ngầm đoán ra vai trò quan trọng của anh bên cạnh Ji Sun Woo. Liệu vị bác sĩ mới này sẽ là chỗ dựa tinh thần của "bà cả" hay là người của quá khứ chứa đựng bí ẩn nào khác, các tập tiếp theo của Thế Giới Hôn Nhân sẽ dần lí giải.

Nhân vật mới xuất hiện có liên quan trực diện tới Ji Sun Woo.

Thế Giới Hôn Nhân tiếp tục được phát sóng vào 21h00 (giờ Việt Nam) thứ 6, thứ 7 hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.