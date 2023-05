Ngô Thanh Vân khác lạ với tạo hình người máy, bất ngờ trở lại Hollywood ở phim mới của đạo diễn Star Wars

Vào ngày 17/5, dự án khoa học viễn tưởng mới The Creator đến từ hãng 20th Century Studios đã tung ra trailer chính thức đầu tiên. Bộ phim mới nhất của đạo diễn Gareth Edwards (đứng sau Godzilla, Rogue One: A Star Wars Story) gây chú ý bởi dàn diễn viên xịn sò, trong đó bất ngờ có sự xuất hiện của Ngô Thanh Vân.

Trailer phim The Creator có Ngô Thanh Vân góp mặt

Trong đoạn teaser trailer của The Creator, Ngô Thanh Vân xuất hiện chớp nhoáng nhưng gây ấn tượng bởi tạo hình khác lạ, chưa từng có trong sự nghiệp. Hình tượng lần này của cô là một người máy trí tuệ nhân tạo với dáng dấp giống hệt con người, song sở hữu đôi mắt xanh và đường cắt để lộ lõi máy trên gương mặt. Biểu hiện có phần tinh nghịch, nguy hiểm của nhân vật cũng cho thấy một "đả nữ" rất khác mọi khi trên màn ảnh rộng.

Tạo hình người máy của Ngô Thanh Vân

Trên trang cá nhân, Ngô Thanh Vân cũng đã chia sẻ đoạn teaser trailer và kể về việc bản thân đã quay bộ phim vào năm ngoái. Nữ diễn viên cũng trích dẫn lại câu thoại nổi bật trong đoạn video "Dream until your dreams come true" (mơ đến khi giấc mơ thành hiện thực). Đây được xem là sự trở lại đầy bất ngờ của Ngô Thanh Vân với Hollywood sau các siêu phẩm như Star Wars: The Last Jedi hay The Old Guard.

Ngô Thanh Vân đăng status chia sẻ về phim

Lấy bối cảnh tương lai khi mà giữa con người và robot trí tuệ nhân tạo nảy sinh chiến tranh, The Creator tập trung khai thác hành trình của nam chính Joshua (John David Washington) - một cựu đặc vụ được chính phủ chiêu mộ nhằm tiêu diệt thủ lĩnh Creator của phe người máy, kẻ đang nắm trong tay một vũ khí siêu việt có thể kết liễu nhân loại. Theo teaser trailer, "vũ khí" này thực chất là một em bé người máy tên là Alfie, và nhóm của Joshua buộc phải bảo vệ nó khỏi nguy hiểm. Bên cạnh Washington và Ngô Thanh Vân, phim còn có dàn sao gồm Gemma Chan, Ken Watanabe, Sturgill Simpson... và dự kiến ra rạp vào ngày 29/9/2023.

Một số hình ảnh khác của The Creator được hé lộ

Nguồn: 20th Century Studios