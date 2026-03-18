Nghiên cứu Harvard: Nếu con bạn có 3 thói XẤU này thì xin chúc mừng, tương lai không xuất chúng huy hoàng cũng thành công hơn người bởi trí tuệ vượt trội

Trong hành trình nuôi dạy con cái, hầu hết cha mẹ đều mong muốn con mình thông minh, học giỏi và có tương lai thành công. Tuy nhiên, không phải lúc nào những biểu hiện bên ngoài của trẻ cũng phản ánh đúng năng lực bên trong. Có những hành vi khiến cha mẹ lo lắng, thậm chí cho rằng con chậm chạp hoặc khó dạy, nhưng theo các nghiên cứu tâm lý học giáo dục, đó lại có thể là dấu hiệu của khả năng nhận thức cao.

Một nghiên cứu từ Đại học Harvard cho thấy trẻ có chỉ số IQ cao thường bộc lộ những đặc điểm khiến việc nuôi dạy trở nên khó khăn hơn. Tuy nhiên, chính những đặc điểm này lại có liên hệ với khả năng sáng tạo, tư duy độc lập và tiềm năng phát triển vượt trội khi trưởng thành.

Các chuyên gia giáo dục nhận định rằng nếu được thấu hiểu và định hướng đúng cách, những “thói xấu” trong mắt người lớn có thể trở thành nền tảng quan trọng giúp trẻ phát huy trí tuệ, xây dựng sự tự tin và mở ra nhiều cơ hội đạt được thành công trong tương lai.

Hay đăm chiêu, mơ màng

Nhiều bậc cha mẹ tỏ ra sốt ruột khi thấy con hay ngồi yên, nhìn xa xăm hoặc dễ bị cuốn vào thế giới riêng. Trong mắt người lớn, đó là biểu hiện của sự thiếu tập trung hoặc lười suy nghĩ. Tuy nhiên, các chuyên gia tâm lý cho rằng hiện tượng này không hẳn là tiêu cực.

Khi trẻ có vẻ như đang mơ màng, thì não bộ vẫn tiếp tục xử lý thông tin và xây dựng các liên tưởng mới. Trạng thái này giúp kích thích khả năng sáng tạo, tăng tính linh hoạt trong suy nghĩ và hỗ trợ việc giải quyết vấn đề theo những cách khác biệt. Một số nghiên cứu tại ĐH East Anglia, Anh cũng chỉ ra rằng việc mơ mộng có thể giúp con người giảm căng thẳng và cải thiện khả năng tư duy.

Trong thực tế, nhiều nhà khoa học nổi tiếng từng được mô tả là những người hay chìm trong suy nghĩ riêng. Albert Einstein và Isaac Newton đều được nhắc đến như những người có trí tưởng tượng đặc biệt phong phú, và chính điều này đã góp phần tạo nên những phát minh làm thay đổi lịch sử khoa học.

Thay vì vội vàng yêu cầu con phải luôn tập trung, chú ý tuyệt đối, cha mẹ có thể khuyến khích trẻ thể hiện trí tưởng tượng thông qua vẽ tranh, kể chuyện hoặc các trò chơi sáng tạo. Những khoảnh khắc tưởng như lơ đãng đôi khi lại là lúc tư duy phát triển mạnh mẽ nhất.

Nói nhiều, tò mò và thích tranh luận

Một số trẻ có thói quen đặt rất nhiều câu hỏi, với 101 cái "vì sao" để cha mẹ giải thích, thậm chí tranh luận với người lớn về những điều tưởng chừng nhỏ nhặt. Không ít phụ huynh cảm thấy mệt mỏi và cho rằng con bướng bỉnh hoặc thiếu lễ phép.

Tuy nhiên, theo các nghiên cứu về phát triển nhận thức, trẻ thường xuyên đặt câu hỏi có xu hướng sở hữu khả năng ngôn ngữ tốt, tư duy logic rõ ràng và nhu cầu hiểu sâu vấn đề. Thay vì tiếp nhận thông tin một cách thụ động, các con đang muốn kiểm chứng, phân tích và tìm ra lý do hợp lý. Đây chính là nền tảng của tư duy phản biện kỹ năng được đánh giá rất cao trong giáo dục hiện đại.

Những người có khả năng tranh luận tốt thường tự tin hơn khi giao tiếp, dễ thích nghi với môi trường mới và có khả năng đưa ra quyết định độc lập. Vì vậy, thay vì ngăn cản, cha mẹ nên lắng nghe quan điểm của con, đồng thời hướng dẫn cách trình bày ý kiến một cách lịch sự và có logic.

Các hoạt động như đọc sách, thảo luận, tham gia câu lạc bộ tranh biện hoặc viết lách có thể giúp trẻ rèn luyện khả năng diễn đạt và suy nghĩ mạch lạc. Khi được khuyến khích đúng hướng, sự tò mò và thích tranh luận sẽ trở thành động lực giúp trẻ học hỏi không ngừng.

Nhạy cảm quá mức, dễ khóc, dễ phản ứng mạnh

Một số trẻ rất dễ buồn, dễ khóc hoặc phản ứng mạnh khi cảm thấy bị trách mắng hay đối xử không công bằng. Điều này khiến nhiều phụ huynh cho rằng con yếu đuối hoặc khó thích nghi. Tuy nhiên, trong tâm lý học hiện đại, mức độ nhạy cảm cao thường đi kèm với khả năng nhận thức cảm xúc tốt hơn.

Trẻ có trí tuệ cảm xúc cao thường dễ đồng cảm với người khác, nhận ra sự thay đổi nhỏ trong môi trường và phản ứng sâu sắc hơn trước các tình huống. Đây là yếu tố quan trọng giúp hình thành kỹ năng giao tiếp, khả năng hợp tác và năng lực lãnh đạo trong tương lai.

Không ít người thành công trong lĩnh vực kinh doanh và sáng tạo được đánh giá cao về khả năng thấu hiểu con người. Bill Gates hay Steve Jobs đều được nhắc đến như những người có sự nhạy bén trong cảm nhận và cách nhìn nhận vấn đề, điều góp phần giúp họ đưa ra những quyết định mang tính đột phá.

Với những trẻ dễ xúc động, điều quan trọng không phải là buộc con phải trở nên cứng rắn, mà là giúp con học cách nhận diện và điều chỉnh cảm xúc. Cha mẹ có thể trò chuyện nhiều hơn với con, khuyến khích con chia sẻ suy nghĩ và hướng dẫn cách xử lý tình huống một cách bình tĩnh. Khi được hỗ trợ đúng cách, sự nhạy cảm có thể trở thành lợi thế lớn trong cuộc sống.

