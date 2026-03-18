Vụ học sinh lớp 7 ở Hưng Yên uống thuốc trừ sâu: Giáo viên chủ nhiệm nói gì?

Sự việc nữ sinh P.T.T.H. (học sinh lớp 7, Trường THCS Quang Hưng, xã Quang Hưng, tỉnh Hưng Yên) nghi uống thuốc trừ sâu do gặp áp lực vì bị bạn bè cô lập, trêu chọc gây xôn xao dư luận. Theo thông tin trên báo Người Lao Động, gia đình cho hay em H. đã phản ánh sự việc với giáo viên chủ nhiệm 3 lần và báo cáo hiệu trưởng 1 lần nhưng chưa được xử lý thoả đáng.

Trao đổi với báo Phụ nữ Việt Nam, bà Phạm Thị Đức Hoà, Hiệu trưởng Trường THCS Quang Hưng cho biết, nhà trường đã làm việc và cung cấp thông tin cụ thể tới UBND và Công an xã Quang Hưng.

Theo bà Hoà trước đó khi H. phản ánh sự việc, bà cũng phân tích với học sinh rằng em có lỗi một phần và các bạn cũng vậy. Nữ hiệu trưởng cũng khuyên nhủ khi biết H. có ý định gửi thư kín lên Bộ GD & ĐT.

Cô Nguyễn Thị Lan Anh, giáo viên chủ nhiệm lớp H. cũng cho hay sau khi biết tin, đã trực tiếp cùng BGH nhà trường thăm hỏi, động viên tinh thần học sinh. Cô Lan Anh thừa nhận, H. xảy ra mâu thuẫn với bạn bè đã diễn ra từ đầu năm học lớp 7 nhưng đến nay chưa được tháo gỡ. Một phần nguồn cơn vụ việc xuất phát từ mâu thuẫn trên nhóm mạng xã hội sau đó có một số học sinh trong lớp không chơi cùng.

Nữ sinh H. tại bệnh viện. (Ảnh: Phụ nữ Việt Nam)

Nữ giáo viên cho rằng H. sống nội tâm và hay suy nghĩ nhiều. Biết hoàn cảnh của H., cô giáo rất thương và cũng chia sẻ với cả lớp để các em cùng nhau giúp đỡ bạn trong học tập, có bất kỳ khó khăn, khúc mắc nào thì cùng tháo gỡ. Cô giáo chủ nhiệm cũng chủ động trao đổi với H., nếu có vấn đề gì thầm kín thì nhắn tin cho cô. Cô trò vẫn thường xuyên nhắn tin với nhau. Mới đây, cô Lan Anh cũng đã báo cáo hiệu trưởng liên quan đến vụ việc mà em H. phản ánh.

Trước mắt, cô giáo đợi tâm lý H. ổn định, 1-2 hôm sau sẽ gặp trực tiếp để trao đổi, lắng nghe những tâm tư, khúc mắc. Sau đó, cô sẽ dành tiết Hoạt động trải nghiệm trên lớp để chia sẻ, giúp H. và các bạn hiểu nhau hơn.

Được biết, H. sẽ xuất viện về nhà trong chiều 18/3 và tiếp tục theo dõi tình hình sức khỏe.

Liên quan đến sự việc, báo VOV.VN thông tin, sáng 18/3, Sở GD & ĐT tỉnh Hưng Yên đã gửi văn bản yêu cầu UBND xã Quang Hưng và Trường THCS Quang Hưng khẩn trương xác minh, báo cáo vụ việc về Sở trước 15 giờ 30 phút ngày 18/3.

Sở cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm và cách thức xử lý của nhà trường, bao gồm các biện pháp đã triển khai, việc phối hợp với gia đình, cơ quan chức năng và các giải pháp tiếp theo nhằm ổn định tình hình. Những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra vụ việc sẽ bị xem xét xử lý theo quy định.

Trước đó, vào trưa ngày 16/3, sau khi đi học về, H. xuất hiện tình trạng đau bụng dữ dội, nôn ói liên tục. Khi kiểm tra, người thân phát hiện em đã uống thuốc trừ sâu nên lập tức đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hưng Yên cấp cứu. Đến ngày 17/3, H. đã qua cơn nguy kịch và tỉnh lại. Hiện, tâm lý nữ sinh vẫn chưa ổn định, còn hoảng loạn, sợ hãi, bật khóc, run rẩy khi gặp người lạ. H. có hoàn cảnh gia đình khó khăn, mồ côi bố mẹ từ nhỏ và hiện sống cùng ông bà nội ngoài 80 tuổi.

