3 bảo bối của Doraemon suýt gây ra thảm họa diệt vong

Trong thế giới của Doraemon, chiếc túi thần kỳ thường được biết đến như một kho tàng giải quyết mọi rắc rối đời thường của Nobita. Tuy nhiên, đằng sau vẻ ngoài có vẻ thân thiện và đầy màu sắc, không ít bảo bối trong đó sở hữu sức mạnh kinh hoàng vượt xa tầm kiểm soát của con người.

Nếu không có sự can thiệp kịp thời của chú mèo máy hoặc những biến số may mắn, những "món đồ chơi" này đã có thể gây ra những thảm họa diệt vong, xóa sổ nhân loại hoặc biến đổi cấu trúc của toàn bộ Trái Đất chỉ trong nháy mắt.

Thuốc nhân đôi và thảm họa nhân bản vô hạn

Món bảo bối này được miêu tả là chỉ cần nhỏ một giọt thuốc vào vật gì đó, cứ 5 phút nó sẽ nhân đôi một lần. Xuất hiện trong tập 17 bản ngắn, Nobita đã nhỏ món bảo bối này vào chiếc bánh nhân đậu (Kurimanju) rồi không ăn hết. Kết quả là bánh tràn ngập nhà, rồi tràn ra cả phố. Doraemon phải dùng tên lửa tống chúng vào không gian.

Đọc truyện thì thấy vui nhưng xin khẳng định với bạn, phân cảnh những chiếc bánh trôi lơ lửng ngoài vũ trụ cuối tập truyện không hề hài hước như chúng ta tưởng. Đó là một minh chứng cho "vũ khí sinh học" có khả năng bóp nghẹt mọi không gian sống. Nếu Nobita không kịp gửi chúng vào không gian, nhân loại có lẽ đã bị nhấn chìm dưới một "đại dương" bánh ngọt trong chưa đầy một ngày.

Nút bấm xóa sổ và sự biến mất của nhân loại

Xuất hiện trong tập truyện cùng tên "Nút bấm xóa sổ", món bảo bối này được gửi đến để giúp những người đang chịu áp lực quá mức "xả stress" bằng cách xóa đi sự tồn tại của kẻ khiến họ khó chịu.

Nobita trong một phút bốc đồng vì bị bắt nạt và bị mắng đã bấm nút xóa sạch tất cả mọi người trên thế giới, từ Jaian, Suneo cho đến cả bố mẹ và thầy giáo. Cậu tỉnh dậy trong một thế giới trống rỗng, không bóng người, một hành tinh chết đúng nghĩa. Dù đây chỉ là một bài học mà Doraemon muốn dành cho Nobita, nhưng nó cho thấy sức mạnh của công nghệ tương lai có thể dễ dàng biến một cá nhân thành "chúa tể" nắm giữ quyền sinh sát, xóa sổ cả một nền văn minh chỉ bằng một cái chạm tay.

Quả bom phá hủy Trái Đất

Đây là món bảo bối "khét" nhất về tính... hủy diệt. Trong tập 7 bản ngắn mang tên "Chuột và bom", trong cơn hoảng loạn vì thấy chuột, Doraemon đã lôi quả bom này ra với ý định "đồng quy vu tận". May mà mẹ Nobita đã kịp ngăn lại trước khi mèo ú bấm nút khai hỏa.

Dù được vẽ theo phong cách hoạt hình đơn giản, nhưng sự hiện diện của một vũ khí có sức công phá tuyệt đối trong tay một robot giúp việc đã cho thấy mặt trái của việc sở hữu công nghệ tương lai mà thiếu đi sự kiểm soát nghiêm ngặt. Đây là lời cảnh báo đắt giá nhất về việc một sai lầm nhỏ trong cảm xúc có thể dẫn đến sự sụp đổ của toàn bộ nền văn minh.

Những ví dụ trên cho thấy túi thần kỳ của Doraemon không chỉ chứa đựng những giấc mơ, mà còn ẩn chứa cả những cơn ác mộng. Việc các bảo bối này liên tục gây ra rắc rối khi rơi vào tay Nobita là lời nhắc nhở sâu sắc của tác giả Fujiko F. Fujio về trách nhiệm đối với công nghệ. Sức mạnh càng lớn, cái giá của sự sai lầm càng đắt.

Doraemon vẫn được yêu thích không chỉ vì những điều kỳ diệu nó mang lại, mà còn vì sự nhắc nhở rằng: Đôi khi, chính sự hạn chế của con người mới là thứ bảo vệ chúng ta khỏi sự tự hủy diệt bởi những quyền năng mà chúng ta chưa đủ tầm để làm chủ.