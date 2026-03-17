Ngôn ngữ chưa bao giờ hết hot tại Việt Nam, cơ hội việc làm rộng mở với thu nhập có thể vượt mức 50 triệu VNĐ/tháng

Nhắc đến Hàn Quốc, nhiều người thường nghĩ ngay đến những bộ phim truyền hình gây sốt hay nền âm nhạc K-pop bùng nổ toàn cầu. Nhưng bên cạnh văn hóa giải trí, ngôn ngữ của xứ kim chi cũng tạo nên sức hút đặc biệt.

Với những người yêu thích K-drama, K-pop hay luôn muốn cập nhật nhanh nhất mọi thông tin về làng giải trí Hàn Quốc, mong muốn hiểu tiếng Hàn mà không cần phụ đề chắc hẳn đã từng xuất hiện không ít lần. Chính điều đó khiến ngày càng nhiều người tò mò rằng điều gì đã khiến tiếng Hàn trở nên hấp dẫn đến vậy?

Ngôn ngữ thú vị nhưng không quá khó

Nhiều năm qua, tiếng Hàn vẫn hot và ngày càng trở nên phổ biến trên toàn cầu, đặc biệt tại Việt Nam. Không chỉ đơn thuần là một ngôn ngữ, tiếng Hàn còn gắn liền với sức ảnh hưởng mạnh mẽ của văn hóa, giải trí và cả những cơ hội nghề nghiệp hấp dẫn.

Làn sóng Hallyu đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn thế giới, đưa văn hóa Hàn Quốc trở thành một hiện tượng được yêu thích rộng rãi. Từ K-drama, K-pop, thời trang, ẩm thực cho đến các xu hướng làm đẹp, tất cả đều có sức hút lớn đối với giới trẻ. Trong bối cảnh đó, việc biết tiếng Hàn trở thành một lợi thế đáng kể, giúp người hâm mộ tiếp cận thông tin nhanh chóng và chính xác hơn.

Biết tiếng Hàn, bạn có thể xem K-drama ngay khi vừa phát sóng mà không cần chờ bản Vietsub, thưởng thức trọn vẹn lời bài hát K-pop thay vì chỉ hiểu sơ lược qua bản dịch, hay cập nhật tin tức mới nhất về idol, diễn viên trực tiếp từ các nguồn chính thống. Nhờ vậy, tiếng Hàn không chỉ là một ngôn ngữ mà còn trở thành chiếc chìa khóa mở ra cánh cửa bước vào thế giới giải trí Hàn Quốc một cách chân thực và sống động.

Một trong những lý do khiến nhiều người lựa chọn học tiếng Hàn là bởi hệ thống chữ viết khá khoa học. Không giống như tiếng Trung với hàng nghìn ký tự phức tạp, bảng chữ cái Hangul chỉ có 24 ký tự và nhiều người có thể ghi nhớ cơ bản chỉ sau 1-2 ngày học.

Bên cạnh đó, tiếng Hàn cũng có khá nhiều từ vay mượn từ tiếng Anh, giúp người học dễ tiếp cận hơn. Chẳng hạn như 컴퓨터 (keom-pyu-teo) nghĩa là computer (máy tính), 인터넷 (in-teo-net) là internet, hay 카페 (ka-pe) nghĩa là café (quán cà phê).

Tuy nhiên, tiếng Hàn cũng không hoàn toàn “dễ thở”. Ngôn ngữ này có hệ thống kính ngữ khá phức tạp và cấu trúc câu khác với tiếng Việt. Dù vậy, với những người thực sự yêu thích, quá trình chinh phục tiếng Hàn vẫn được xem là một hành trình thú vị.

Cơ hội việc làm rộng mở

Không chỉ giúp người học theo dõi các bộ phim hay chương trình giải trí một cách dễ dàng, tiếng Hàn còn được xem như một “tấm vé vàng” mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp với mức thu nhập hấp dẫn. Trong bối cảnh các doanh nghiệp Hàn Quốc ngày càng đầu tư mạnh vào Việt Nam, nhu cầu tuyển dụng nhân sự biết tiếng Hàn liên tục gia tăng, đặc biệt trong các lĩnh vực như biên phiên dịch, thương mại, du lịch, giáo dục, truyền thông và công nghệ.

Mức lương của người biết tiếng Hàn tại Việt Nam phụ thuộc vào trình độ ngôn ngữ (TOPIK) cũng như kinh nghiệm làm việc. Với sinh viên mới ra trường, chưa có nhiều kinh nghiệm nhưng đạt trình độ TOPIK 3-4, thu nhập thường dao động khoảng 10-15 triệu đồng/tháng. Khi có từ 1-3 năm kinh nghiệm và đạt trình độ TOPIK 4-5, mức lương có thể tăng lên 15-25 triệu đồng/tháng.

Đối với các biên phiên dịch viên giỏi, sử dụng thành thạo tiếng Hàn ở cấp độ TOPIK 5-6, thu nhập có thể đạt 25-40 triệu đồng/tháng. Trong khi đó, các vị trí quản lý cấp trung tại doanh nghiệp Hàn Quốc thường có mức lương 30-50 triệu đồng/tháng. Thậm chí, với những người có nhiều năm kinh nghiệm và đảm nhiệm các vị trí cấp cao như trưởng phòng hoặc giám đốc, thu nhập hoàn toàn có thể vượt mức 50 triệu đồng/tháng.

Học Ngôn ngữ Hàn ở đâu tại Việt Nam?

Nếu yêu thích tiếng Hàn và muốn theo học một cách bài bản để theo đuổi đam mê hoặc mở rộng cơ hội nghề nghiệp, học sinh có thể lựa chọn ngành Ngôn ngữ Hàn tại nhiều trường đại học trên cả nước.

Ở miền Bắc, một số cơ sở đào tạo tiêu biểu gồm Trường Đại học Hà Nội (HANU), Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội (ULIS - VNU) và Trường Đại học Thăng Long. Tại miền Trung, ngành học này được đào tạo tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Huế và Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng.

Trong khi đó, ở miền Nam, thí sinh có thể lựa chọn các trường như Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia TP.HCM (USSH - VNUHCM), Trường Đại học Sư phạm TP.HCM, Trường Đại học Hutech hoặc Đại học Nguyễn Tất Thành. Đây đều là những cơ sở đào tạo có chương trình giảng dạy tiếng Hàn khá bài bản và thu hút đông đảo thí sinh đăng ký mỗi năm.

Năm 2025, ngành Ngôn ngữ Hàn Quốc tiếp tục nằm trong nhóm ngành có điểm chuẩn khá cao tại nhiều trường đại học ở Việt Nam. Tại Đại học Hà Nội, điểm chuẩn ngành này đạt khoảng 34,10 điểm theo thang 40 (môn ngoại ngữ nhân hệ số 2).

Trong khi đó, tại Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội, ngành Ngôn ngữ Hàn thường nằm trong nhóm ngành có điểm chuẩn cao, dao động khoảng 28-30 điểm tùy từng phương thức xét tuyển. Ở Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Hà Nội, điểm chuẩn ngành này những năm gần đây cũng ở mức khoảng 29 điểm.

Tại một số trường đại học khác, mức điểm chuẩn ngành Ngôn ngữ Hàn có xu hướng thấp hơn nhưng vẫn ở mức cạnh tranh. Chẳng hạn, Đại học Thăng Long và Đại học Công nghiệp Hà Nội thường có điểm chuẩn khoảng 24-25 điểm.

Nhìn chung, mặt bằng điểm chuẩn của ngành Ngôn ngữ Hàn tại Việt Nam hiện dao động từ khoảng 22 đến 30 điểm, tùy theo uy tín và mức độ cạnh tranh của từng trường. Nguyên nhân là do nhu cầu nhân lực sử dụng tiếng Hàn tại Việt Nam ngày càng tăng, đặc biệt trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đầu tư và mở rộng hoạt động tại Việt Nam, khiến ngành học này thu hút lượng lớn thí sinh đăng ký mỗi năm.

