Còn bố mẹ nào dám cho con nhỏ dùng điện thoại sau khi PHÓNG TO bức ảnh mà bé gái này đăng tải không?

Một bức ảnh tưởng chừng vô hại, một caption đơn giản "chỉ cần bình yên", nhưng lại khiến cộng đồng mạng tranh cãi suốt nhiều giờ vì thứ ẩn sau đó.

Câu chuyện bắt đầu từ một tài khoản đăng lại hình ảnh của một bé gái nhỏ, ước chừng chỉ khoảng 8-9 tuổi. Trong ảnh, em đứng trước gương, giơ tay tạo dáng cùng chú thích muốn một cuộc sống "bình yên". Đính kèm là một hình ảnh với khung cảnh trang trí rực rỡ với màu sắc giống như một “lâu đài cổ tích” có cây cối, đài phun nước và không gian mộng mơ đúng kiểu thế giới của những đứa trẻ.

Ở một góc nhỏ, phía dưới đài phun nước trong hình nền, xuất hiện chi tiết nhạy cảm của cặp nam nữ: hình ảnh mang tính người lớn, không phù hợp với độ tuổi của đứa trẻ.

Nếu chỉ nhìn thoáng qua, đó là một khoảnh khắc rất bình thường. Một đứa trẻ chụp ảnh, đăng TikTok, kèm theo một câu nói ngây ngô về mong muốn được sống bình yên. Nhưng mọi thứ thay đổi khi người xem… phóng to bức ảnh.

Ở một góc nhỏ, phía dưới đài phun nước trong hình nền, xuất hiện chi tiết nhạy cảm của cặp nam nữ: hình ảnh mang tính người lớn, không phù hợp với độ tuổi của đứa trẻ. Nhiều người thừa nhận ban đầu họ chỉ lướt qua và thấy mọi thứ hoàn toàn bình thường. Nhưng sau khi đọc bình luận và quay lại xem kỹ, họ mới nhận ra chi tiết “ẩn” đó. Cảm giác chung là bất ngờ, thậm chí có phần lo lắng khi một hình ảnh như vậy lại xuất hiện trong không gian gắn với một đứa trẻ nhỏ.

Một số ý kiến cho rằng, có thể bản thân bé gái không hề nhận ra điều đó. Với trẻ em, những hình ảnh nhiều màu sắc, mang phong cách cổ tích thường chỉ đơn giản là đẹp và hấp dẫn. Nhưng chính điều này lại khiến người lớn lo ngại hơn: khi trẻ tiếp xúc với nội dung mà không đủ nhận thức để phân biệt, những thứ “không phù hợp” có thể len vào rất tự nhiên.

Không ít người từ đó đặt ra câu hỏi: liệu trẻ em ở độ tuổi này đã nên sử dụng điện thoại và mạng xã hội một cách tự do hay chưa?

Trong dòng tranh luận, có quan điểm nghiêng về việc cần hạn chế độ tuổi sử dụng mạng xã hội. Một số người cho rằng trẻ nhỏ dễ tò mò, dễ bắt chước và chưa có khả năng sàng lọc thông tin, nên việc tiếp cận quá sớm với môi trường mạng có thể khiến suy nghĩ và nhận thức bị lệch lạc.

Ở chiều ngược lại, cũng có ý kiến cho rằng vấn đề không nằm ở việc “cấm hay không cấm”, mà là cách người lớn đồng hành. Bởi trong thời đại hiện nay, việc trẻ tiếp xúc với thiết bị số gần như là điều không thể tránh khỏi. Điều đáng nói hơn nằm ở môi trường mà các em đang tiếp cận. Chỉ một hình ảnh nền, một chi tiết nhỏ, cũng đủ để đặt ra câu hỏi lớn: trẻ đang xem gì mỗi ngày? Và người lớn có thực sự biết điều đó không?

Thực tế, không ít phụ huynh vẫn cho con sử dụng điện thoại như một cách "giữ con ngoan", hoặc đơn giản là để con có thứ giải trí khi người lớn bận rộn. Nhưng từ những câu chuyện như thế này, có thể thấy ranh giới giữa nội dung phù hợp và không phù hợp trên mạng là rất mong manh. Một video, một bức ảnh, một ứng dụng… đều có thể chứa những yếu tố mà trẻ không đủ khả năng nhận diện. Vì thế, thay vì chỉ tranh luận về việc nên hay không nên cho trẻ dùng điện thoại, có lẽ điều quan trọng hơn là cách sử dụng.

Trẻ em không cần bị tách khỏi công nghệ nhưng cần được đặt trong một môi trường an toàn. Điều đó có thể bắt đầu từ những việc rất nhỏ: kiểm soát nội dung, thiết lập chế độ dành cho trẻ em, theo dõi thói quen sử dụng và quan trọng nhất là trò chuyện để hiểu con đang xem gì, nghĩ gì. Bởi suy cho cùng, điều đáng sợ không phải là một bức ảnh có chi tiết lạ mà là việc người lớn không hề biết những điều như thế tồn tại trong thế giới của con mình.

Cha mẹ nên làm gì để không “bỏ mặc” con trong thế giới số?

Thực tế, việc cấm hoàn toàn trẻ sử dụng điện thoại gần như không còn khả thi. Điều quan trọng không phải là cho hay không cho mà là cho như thế nào và đến đâu. Trước hết, cha mẹ cần hiểu rằng trẻ nhỏ chưa có khả năng tự phân biệt nội dung phù hợp. Vì vậy, việc để con sử dụng thiết bị cá nhân mà không có kiểm soát chẳng khác nào đặt các em vào một không gian đầy rủi ro.

Một số nguyên tắc đơn giản nhưng cần thiết có thể bắt đầu từ:

- Thiết lập chế độ dành cho trẻ em trên điện thoại, máy tính bảng; giới hạn các ứng dụng và nội dung phù hợp với độ tuổi.

- Không để trẻ sử dụng thiết bị một mình quá lâu, đặc biệt trong không gian riêng như phòng ngủ.

- Theo dõi nội dung con xem mỗi ngày, không phải để kiểm soát tuyệt đối mà để hiểu thế giới của con đang diễn ra như thế nào.

- Trò chuyện thường xuyên, giúp con hình thành khả năng nhận biết điều gì là phù hợp, điều gì là không.

Quan trọng hơn cả, cha mẹ cần trở thành người đồng hành thay vì chỉ là người cấm đoán. Khi trẻ cảm thấy được lắng nghe, các em sẽ dễ chia sẻ hơn về những gì mình thấy trên mạng, kể cả những điều khiến người lớn phải giật mình. Bởi trong thời đại này, nguy cơ không nằm ở chiếc điện thoại mà nằm ở việc đứa trẻ đang một mình đối diện với cả thế giới mà không có ai dẫn đường.