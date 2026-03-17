Bộ GD&ĐT dự kiến điều chỉnh quy định dạy thêm, học thêm

Theo dự thảo, quy định về thời lượng dạy thêm cơ bản được giữ như hiện hành. Mỗi môn học vẫn được tổ chức dạy thêm tối đa 2 tiết/ mỗi tuần, tương tự quy định trong Thông tư 05/2023 của Bộ GD&ĐT. Tuy nhiên, dự thảo bổ sung cơ chế linh hoạt hơn khi cho phép Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét quyết định tăng thời lượng dạy thêm trong một số trường hợp đặc biệt, trên cơ sở đề nghị của hiệu trưởng và nhu cầu thực tế của học sinh.

So với quy định trước đây, dự thảo lần này nhấn mạnh hơn vai trò quản lý của hiệu trưởng trong tổ chức dạy thêm tại nhà trường. Người đứng đầu cơ sở giáo dục được trao quyền chủ động trong việc đề xuất phương án tổ chức dạy thêm phù hợp với điều kiện dạy học và nhu cầu của học sinh, nhưng đồng thời phải chịu trách nhiệm giải trình về tính cần thiết, hợp lý và hiệu quả của hoạt động này.

Dự thảo cũng yêu cầu việc tổ chức dạy thêm phải phù hợp với kế hoạch giáo dục của nhà trường, đặc biệt trong bối cảnh nhiều trường phổ thông đang triển khai mô hình dạy học hai buổi mỗi ngày. Quy định này nhằm tránh tình trạng tổ chức học thêm tràn lan hoặc chồng chéo với chương trình chính khóa.

Một điểm điều chỉnh đáng chú ý khác là tăng yêu cầu minh bạch đối với hoạt động dạy thêm ngoài nhà trường. Theo dự thảo, các tổ chức hoặc cá nhân tổ chức dạy thêm có thu tiền phải đăng ký hình thức kinh doanh theo quy định của pháp luật và công khai thông tin về môn học, thời lượng dạy, địa điểm, thời gian tổ chức, danh sách giáo viên và mức thu học phí trước khi tuyển sinh lớp học.

Bộ sẽ điều chỉnh quy định dạy thêm, học thêm theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng.

Song song đó, các cơ quan quản lý giáo dục địa phương được yêu cầu tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm trên địa bàn, đồng thời thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận phản ánh của phụ huynh và học sinh về các vi phạm liên quan đến dạy thêm, học thêm.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc sửa đổi quy định lần này nhằm tiếp thu ý kiến từ các địa phương và cơ sở giáo dục, đồng thời làm rõ trách nhiệm quản lý của nhà trường và cơ quan quản lý giáo dục. Mục tiêu của việc điều chỉnh là tăng tính minh bạch trong tổ chức dạy thêm, tạo cơ chế linh hoạt cho nhà trường xử lý nhu cầu học tập thực tế của học sinh, đồng thời hạn chế các biểu hiện tiêu cực như ép buộc học thêm hoặc trục lợi từ hoạt động dạy thêm.

Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đầu tháng 3, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho biết, các cơ quan đang đánh giá lại Thông tư 29 của Bộ GD&ĐT, bởi chi phí học thêm hiện cao hơn so với trước khi ban hành thông tư.

"Dạy thêm không dạy trong trường mà phải dạy ở trung tâm, dẫn đến phát sinh chi phí thuê trung tâm, giáo viên, học sinh cũng phải đi lại, kéo theo rất nhiều vấn đề. Bởi vậy, chi phí dạy thêm, học thêm cũng là nỗi lo của phụ huynh", bà Nguyễn Thị Thanh phân tích.

Trao đổi với báo chí ngày 15/3, Bộ GD&ĐT cho biết, sẽ sửa Thông tư 29 theo hướng không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Trọng tâm của dự thảo là tăng cường các giải pháp quản lý theo quy định, hạn chế tối đa các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm, làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh.