Nghĩ gì mà dắt nhau vào photobooth để làm cái trò này?

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện nhiều loạt hình được cho là của một đôi bạn trẻ chụp tại photobooth. Thoáng nhìn thì chỉ là ảnh couple thông thường, nhưng trong một số khung hình, cả hai có những hành động nhạy cảm, khi cô gái vén áo, chàng trai có hành động vượt quá giới hạn.

Hành động trên lập tức hứng bão chỉ trích dữ dội của dân mạng. Đa số cho rằng photobooth dù thiết kế phòng riêng để chụp ảnh nhưng bản chất vẫn là nơi công cộng. Hình ảnh riêng tư nhạy cảm có thể ảnh hưởng khi bị phát tán ra bên ngoài (giống thế này) không chỉ ảnh hưởng đến cá nhân người chụp, mà còn gây ra tai tiếng không đáng có cho tiệm chụp ảnh.

Bức ảnh được lan truyền trên mạng xã hội nhiều ngày qua, gây xôn xao. Nguồn: Huyền Trân.

Liên tiếp các ý kiến chia sẻ, bình luận bày tỏ sự bức xúc sau khi xem những bức ảnh vượt mức nhạy cảm này: "Không rõ là ai, ở đâu nhưng quá đáng sợ đi, sao có thể chụp ảnh như thế ở photobooth được", "Không biết phải nói bao nhiêu lần về vấn nạn này nữa, mọi người ơi, làm như thế thì đi chụp photobooth mang tiếng quá, trong khi nó là nơi chụp lưu giữ hình ảnh đẹp mà huhu", "Xem mà sốc luôn, thiết nghĩ nên có quy tắc cấm hoặc cái gì đó kiểm soát, sợ quá",...

Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu photobooth trở thành tâm điểm vì những hình ảnh bị xem là “quá đà”. Trước đó, mạng xã hội từng nhiều lần xuất hiện ảnh nóng do chính chủ nhân công khai chia sẻ, bất chấp sự phản ứng dữ dội từ dư luận.

Dẫn nhau vào photobooth để chụp ảnh nhạy cảm rồi đăng lên mạng là quyền tự do thể hiện, hay đang biến một trào lưu đẹp thành điều phản cảm?

Câu chuyện chụp ảnh nhạy cảm trong tiệm photobooth tiếp tục “nóng” trở lại, phơi bày một góc khuất ít được nhắc đến: không chỉ tác động đến chính người trong ảnh, mà còn ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng khác, những người yêu thích loại hình này, cũng như uy tín của dịch vụ photobooth.

Bạn Diệp Tuấn Kiệt (TP.HCM) - một người thường xuyên chụp photobooth từng chia sẻ với chúng tôi về vấn đề này: “Các bạn muốn làm gì là quyền tự do nhưng vẫn nên nhớ là đang ở nơi công cộng. Nếu có hành vi quá riêng tư mà bị lộ hình, sẽ ảnh hưởng chính bản thân mình nên cần phải biết giữ chừng mực”.

Thực tế, nhiều bạn trẻ cho rằng photobooth được bố trí phòng riêng nên khó chứng kiến những tình huống phản cảm ngay tại tiệm. Thế nhưng, trên mạng xã hội, không ít người thừa nhận đã bắt gặp những hình ảnh vượt chuẩn mực, từ dáng pose gợi cảm cho tới hành vi nhạy cảm khó chấp nhận.

Điều này cho thấy photobooth không hẳn là không gian “riêng tư tuyệt đối”. Vẫn có trường hợp hình ảnh bị rò rỉ ra ngoài, thậm chí có khách bất ngờ bước vào giữa lúc người khác đang chụp. “Ngay cả khi không gặp sự cố trực tiếp, nguy cơ ảnh bị phát tán, lưu giữ hoặc tái sử dụng trái ý muốn luôn tồn tại. Đừng xem đây là chuyện bình thường nữa,” một cư dân mạng bình luận.

Nhiều người cũng lo ngại photobooth đang bị một bộ phận người dùng khai thác sai mục đích, đi quá giới hạn riêng tư và vô tình ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Tại Hàn Quốc, trào lưu chụp ảnh “bốn khung hình gợi cảm” từng gây tranh cãi mạnh mẽ trên mạng xã hội. Không ít bạn trẻ thuộc thế hệ Gen Y, Gen Z - chọn mặc trang phục kiệm vải, tạo dáng táo bạo khi bước vào những không gian vốn được xem là riêng tư này. Trào lưu nhanh chóng lan rộng, kéo theo loạt phản ứng trái chiều: từ sự hưởng ứng như một biểu hiện cá nhân, đến những chỉ trích vì làm “nhiễu loạn” chuẩn mực cộng đồng.

Việc chụp ảnh nhạy cảm trong photobooth ở Hàn Quốc được các chuyên gia cảnh báo là kéo theo nhiều hệ lụy lâu dài cho cả người chụp lẫn việc làm ăn, kinh doanh của các tiệm photobooth.

Các nhà nghiên cứu truyền thông tại Đại học Dankook (Seoul) cảnh báo: việc phô bày cơ thể trong những bức ảnh tưởng chừng riêng tư không đơn giản dừng lại ở chuyện “sống ảo”. Khi hình ảnh bị phát tán hoặc “đào” lại, chính chủ dễ đối mặt định kiến xã hội, nhất là trong môi trường mạng nơi trí nhớ tập thể “không bao giờ quên”. Đây được xem là rủi ro lâu dài, khó kiểm soát.

Ngoài lo ngại về hình ảnh cá nhân, một số ý kiến còn nhấn mạnh nguy cơ lộ dữ liệu hoặc bị khai thác trái phép những khoảnh khắc nhạy cảm. Từ đó đặt ra câu hỏi về ranh giới giữa tự do sáng tạo và trách nhiệm đối với tác động xã hội.

Nhiều người cho rằng bản thân các đơn vị vận hành photobooth cũng cần có trách nhiệm. Gợi ý được đưa ra bao gồm: niêm yết quy định ứng xử, đưa ra khuyến nghị về cách tạo dáng văn minh, hoặc thậm chí áp dụng công nghệ lọc nội dung để hạn chế in/lưu ảnh nếu phát hiện hành vi vượt ngưỡng.