"Không được quá giàu và...": 2 tiêu chí chọn chồng của nhân vật giúp Việt Trinh nhận cát-xê 40 triệu/ tập phim năm 1993

Đó là chia sẻ của Cô gái lái taxi Trâm Anh (do Việt Trinh thủ vai) trong bộ phim cùng tên. Nhân vật này từng trở thành biệt danh gắn liền với tên gọi Việt Trinh một thời. Bởi, khi lên sóng năm 1993, tác phẩm nhanh chóng gây sốt, và mức cát-xê mà Nữ hoàng ảnh lịch nhận được cho 2 tập phim cũng lên tới 40 triệu đồng.

Đến nay, những đoạn cắt trong dự án này vẫn được chia sẻ lên mạng xã hội, nhận được nhiều sự quan tâm. Trong đó, có trích đoạn chỉ vỏn vẹn vài giây khi cô lái taxi tên Trâm Anh - được miêu tả trong phim là một nữ tài xế xinh đẹp và cá tính nói về lý do độc thân, tiêu chí chọn người để lấy làm chồng, gây chú ý hơn cả.

Clip về lý do chưa lấy chồng, tiêu chí chọn chồng của cô gái lái xe taxi. Nguồn: tantoiradio

"Vậy còn cô, tại sao không lấy chồng?", chàng trai lãng tử do Nguyễn Huỳnh thủ vai hỏi. Cô liền đáp ngay: "Tôi sợ lấy chồng, mất tự do".

Nhưng nếu buộc phải lấy chồng thì cô gái lái taxi này sẽ chọn đối tượng dựa trên 2 tiêu chí: "Đầu tiên, là chàng trai không được mẹ cưng chiều. Thứ hai là không được quá giàu".

Cô giải thích lý do : "Vì nếu cưng chiều quá, thì hình như người ấy đang có tới hai bà vợ. Trong nhà sẽ luôn có sự kình trống (cãi lại một cách ngang ngược, chống đối, không kiêng nể - PV).

Còn nếu mà giàu quá, thì không bao giờ có được giấc ngủ ngon, vì sợ bị mất trộm".

Dù bộ phim ra mắt từ thập niên 90, nhiều netizen vẫn thấy tiêu chí chọn đàn ông để lấy làm chồng của cô gái lái taxi ứng vào thời điểm hiện tại vẫn rất hợp lý!

"Hóa ra thời đại nào thì cũng giống nhau nhỉ, cái không giàu quá nghe hơi buồn cười thôi... chứ cái không được mẹ cưng chiều thì cũng giống thời nay mọi người hay gọi là mama boy - một người đàn ông quá phụ thuộc, nghe lời hoặc bị ảnh hưởng mạnh bởi mẹ của mình)", một cư dân mạng bình luận.

Chàng trai không được mẹ cưng chiều khiến nhiều người nghĩ ngay đến khái niệm mama boy ngày nay - những chàng trai quá phụ thuộc vào mẹ. Nhiều người cho rằng, một người đàn ông được nuông chiều quá mức thường thiếu tự lập và khó đưa ra quyết định riêng. Điều này không chỉ ảnh hưởng đến cách họ đối xử với vợ, mà còn khiến mối quan hệ thiếu sự cân bằng và độc lập cần thiết.

Song, cũng không phải tất cả và việc mẹ cưng chiều con thì cũng là điều dễ hiểu. Quan trọng là người đàn ông biết giữ được sự tự lập và cân bằng trong cuộc sống lẫn mối quan hệ gia đình.

Ảnh minh họa.

Tiêu chí “không quá giàu” mà cô gái nói muốn hướng đến việc chọn người phù hợp với lối sống và nhu cầu của bản thân, để hôn nhân không bị chi phối bởi áp lực vật chất hay nỗi lo toan quá lớn. Nói cách khác, giàu hay không không quan trọng bằng sự tương hợp và khả năng chung sống hài hòa giữa hai người, giống như kiểu “gió tầng nào mây tầng đó”, mỗi người tìm được nửa kia phù hợp với hoàn cảnh, tính cách và nhu cầu của mình.

Ngày nay, trên mạng xã hội những topic như "5 kiểu đàn ông không nên lấy làm chồng", "Yêu 5 người có tính cách như này sẽ khổ",... cũng được chia sẻ nhiều. Tuy nhiên, trên thực tế, đây chỉ là những quan điểm mang tính tham khảo, dựa trên trải nghiệm cá nhân của mỗi người. Việc có phù hợp hay không vẫn còn tùy thuộc vào nhiều yếu tố: tính cách, hoàn cảnh, cách sống và sự thấu hiểu giữa hai người.

Những bình luận của cư dân mạng: - "Thấy cũng đúng đó chứ, nghe cũng hợp lý mà". - "Mình cũng hay đọc những kiểu đàn ông không nên lấy làm chồng trên mạng, cũng có ý đó đó, mà hồi xưa cách diễn đạt họ khác thôi". - "Thực ra thì còn tùy nữa, tùy người, tùy hoàn cảnh, không thể áp dụng chung, nói chung hôn nhân cũng là chuyện cá nhân mà". - "Ngày xưa tớ có nhớ xem được đâu đó có bài, nên lấy người yêu mình nhưng sau này tớ thấy, rồi yêu rồi cũng sẽ dịch chuyển hoặc thay đổi, tính cách cũng vậy, mọi thứ đều là tương đối thôi".

Còn bạn nghĩ sao về quan điểm trên?