Đàn ông cao không tới 1m83 bị "loại thẳng tay" trên Tinder: "Cuộc chiến" tìm bạn đời ngày càng khốc liệt!

Ám ảnh chiều cao và “vòng luẩn quẩn” của sự nghi ngờ

Trong thế giới hẹn hò trực tuyến, nơi chỉ một cú vuốt màn hình có thể quyết định tương lai của một mối quan hệ, đàn ông cao dưới 1m83 đang rơi vào tình thế khó xử. Họ không chỉ dễ dàng bị loại khỏi danh sách tiềm năng, mà còn phải chịu áp lực chứng minh… mình không khai gian chiều cao.

Nathanael Fletcher, kỹ sư phần mềm 29 tuổi tại Mỹ, là một ví dụ điển hình. Dù đã gặp mặt nhiều lần, bạn gái quen qua ứng dụng vẫn nghi ngờ anh “khai khống” chiều cao trong hồ sơ. Đến mức Fletcher từng phải dùng thước dây đo ngay trước mặt cô để chứng minh mình cao đúng 1m80. “Anh có thật cao 1m80 không? Chứng minh được không?”, cô gái hỏi thẳng – một câu hỏi nghe vừa buồn cười vừa phũ phàng.

Thực tế này không hề cá biệt. Một cựu quản lý của ứng dụng Bumble tiết lộ: phần lớn phụ nữ trên nền tảng đều đặt bộ lọc chiều cao tối thiểu là 1m83. Con số này vô tình trở thành “ngưỡng chuẩn vàng” để bước vào vòng hẹn hò. Không những thế, trào lưu “tìm đàn ông tài chính, cao 1m95” trên TikTok khiến áp lực càng nhân đôi.

“Chiều cao 1m83 được xem như một dấu hiệu của địa vị và sức hút nam tính”, Lana Li – cây bút chuyên nghiên cứu dữ liệu hẹn hò – nhận định. Điều này dẫn đến hệ quả: những chàng trai cao dưới mốc ấy, dù chỉ thiếu 2-3 cm, vẫn bị “đánh rớt” không thương tiếc.

Một người dùng trên Reddit chia sẻ: khi sửa hồ sơ từ 1m85 xuống đúng 1m83, số lượt ghép đôi của anh tăng đáng kể. Con số tưởng như vô nghĩa lại quyết định khả năng được chú ý trên các ứng dụng.

Đàn ông cố tình gian lận, phụ nữ cố gắng đặt tiêu chuẩn khắt khe hơn

Áp lực từ bộ lọc vô tình khuyến khích sự gian dối. Steve Dean, nhà tư vấn hẹn hò trực tuyến, khẳng định: “Nói dối vài cm sẽ không phải là vấn đề lớn với 95% người bạn gặp. Vì vậy, nó gần như trở thành một chiến lược hợp lý”. Và khi gian lận trở thành “chuyện thường ngày ở huyện”, phụ nữ lại càng đặt tiêu chuẩn cao hơn vì mặc định ai cũng nói dối – một vòng luẩn quẩn khó thoát.

Jesse Nelson, 38 tuổi, cao 1m80, thừa nhận: “Nếu bạn trung thực, bạn sẽ thua thiệt, vì hầu hết đàn ông đều thổi phồng. Đó là tình thế tiến thoái lưỡng nan”. Anh cũng nhớ lại, trước thời của Tinder hay Hinge, chiều cao chưa bao giờ bị soi xét kỹ đến thế. “Ở châu Âu, 1m80 đã được xem là chuẩn lý tưởng. Nhưng ở Mỹ, con số 1m83 lại bị thần thánh hóa”, Nelson nói.

Ian McCann, sinh viên 22 tuổi, thì ví von hẹn hò online chẳng khác gì “tùy chỉnh một chiếc burger Big Mac”, nơi mỗi người liên tục thêm yêu cầu: từ nghề nghiệp, thu nhập cho đến chiều cao “phải trên 1m93”.

Song, giữa áp lực đó, vẫn có những người tìm ra lối đi riêng. Nelson đã đầu tư nghiêm túc vào hồ sơ – thuê hẳn nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp để chụp ảnh – và hiện có mối quan hệ hạnh phúc hơn hai năm. Fletcher, sau một lần đính hôn rồi chia tay, quyết định rời bỏ ứng dụng. “Bộ lọc chiều cao không phải lý do duy nhất, nhưng nó khiến hệ thống vốn đã khắc nghiệt càng trở nên bất công với đàn ông”, anh thừa nhận.

Khi tình yêu bị che khuất bởi những con số

Theo các chuyên gia xã hội học, sự khắt khe trong tiêu chuẩn ngoại hình trên các ứng dụng hẹn hò phản ánh một thực tế rộng hơn: công nghệ đang biến tình yêu thành “trò chơi dữ liệu”. Thay vì những rung động thật sự, nhiều người chỉ tập trung vào check-list: cao bao nhiêu, thu nhập thế nào, học ở đâu.

“Con số 1m83 không có ý nghĩa gì ngoài việc nó dễ nhìn và dễ nhớ. Nhưng khi cả một hệ thống gắn nó thành thước đo giá trị, thì nó trở thành áp lực vô hình với cả nam giới lẫn nữ giới”, tiến sĩ tâm lý học Emily Wade nhận xét.

Và có lẽ, câu hỏi quan trọng nhất không còn là “anh cao bao nhiêu?”, mà là: liệu chúng ta có đang để các bộ lọc và thuật toán định nghĩa thế nào là một mối quan hệ xứng đáng?

(Tổng hợp)