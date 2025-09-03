Nữ BTV diện áo dài đỏ sao vàng gây sốt trong bản tin Thời sự tối 2/9

Tối 2/9, khi cả nước hân hoan kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, màn xuất hiện của BTV Minh Trang trong bản tin Thời sự VTV1 đã trở thành tâm điểm chú ý. Với tà áo dài đỏ rực họa tiết sao vàng và hoa sen, thần thái chuẩn mực cùng giọng đọc truyền cảm, nữ BTV khiến mạng xã hội “dậy sóng” bởi hình ảnh vừa sang trọng vừa đậm niềm tự hào dân tộc.

Xuất hiện trên sóng VTV1 trong bản tin đặc biệt Quốc khánh, Minh Trang gây ấn tượng mạnh bởi diện mạo chỉn chu và nét đẹp nền nã. Tà áo dài đỏ với chi tiết sao vàng và hoa sen không chỉ nổi bật mà còn gợi liên tưởng đến hình ảnh biểu tượng của phụ nữ Việt Nam. Kiểu tóc thả tự nhiên, lối trang điểm nhẹ nhàng càng tôn lên thần thái dịu dàng, trang nghiêm nhưng vẫn đầy cuốn hút. Nhiều khán giả nhận xét, visual của nữ BTV “chuẩn như tượng tạc”, xứng đáng là gương mặt đại diện cho sự thanh lịch và niềm kiêu hãnh của người Việt trong ngày lễ trọng đại.

Đằng sau hình ảnh gây sốt, Minh Trang thực chất là một gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình quốc gia. Sinh năm 1987, cô đã có 18 năm gắn bó với VTV, trong đó hơn 10 năm dẫn bản tin Thời sự. Sự nghiệp của nữ BTV được khẳng định bằng giọng đọc chuẩn mực, cách dẫn dắt điềm đạm và phong thái chuyên nghiệp, giúp cô chiếm trọn tình cảm của khán giả cả nước.

Điểm đặc biệt tạo nên thương hiệu của Minh Trang là cách ngắt nhịp, nhấn nhá, biểu cảm gương mặt và dáng vẻ nghiêm cẩn. Tất cả hòa quyện thành phong thái chuẩn chỉnh, khiến mỗi lần cô xuất hiện trên sóng đều được khán giả tin tưởng và trân trọng.

Ngoài công việc dẫn sóng, nữ BTV còn được yêu mến bởi gu thời trang kín đáo, hiện đại nhưng thanh lịch. Đặc biệt, khi diện áo dài – biểu tượng phụ nữ Việt – Minh Trang luôn chọn phong cách trang điểm nhẹ nhàng, tôn nét truyền thống mà không kém phần duyên dáng.

Trong tối Quốc khánh 2/9, khi cất giọng truyền tải những thông tin trọng đại của đất nước, Minh Trang không chỉ làm tròn trách nhiệm của một BTV mà còn mang đến hình ảnh đầy tự hào cho hàng triệu khán giả. Khoảnh khắc cô khoác lên mình sắc cờ Tổ quốc để dẫn bản tin lịch sử đã để lại dấu ấn khó quên trong lòng công chúng, xứng đáng là gương mặt “gây bão” mạng xã hội trong dịp Đại lễ.