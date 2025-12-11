Nghi án giết người ở Đồng Nai rồi xuống Cà Mau trốn trong nhà nghỉ

Đối tượng Nguyễn Văn Tất. Ảnh: Cổng Công an tỉnh Cà Mau

Theo thông tin ban đầu, thông qua công tác phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Cà Mau, Công an xã Hòa Bình xác định đối tượng liên quan đến hành vi "Giết người" xảy ra trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ ở xã Hòa Bình.

Sau đó, công an đã bố trí lực lượng bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Tất (SN 1991, ngụ TP Cần Thơ).

Qua xác minh nhanh, trước đó, do có mâu thuẫn nên Tất sử dụng hung khí gây ra vụ việc có dấu hiệu của hành vi "Giết người" tại khu vực phường Trảng Dài, tỉnh Đồng Nai.

Tất rời khỏi địa phương và lẩn trốn nhằm tránh sự truy bắt của lực lượng chức năng sau khi gây án. Hiện, Tất đã được bàn giao cho cơ quan có thẩm quyền tiếp tục điều tra và xử lý theo quy định.