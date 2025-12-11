Giữa trưa bầu trời Hà Nội vẫn mù mịt, nhiều toà nhà "mất hút" trong lớp không khí đục ngầu: Người dân tuyệt đối chú ý

Những ngày qua, chỉ số ô nhiễm không khí ở Hà Nội liên tục chạm ngưỡng cảnh báo xấu, bao phủ thành phố bởi màn bụi mịn dày đặc. Trước sự bủa vây của ô nhiễm, nỗi lo về sức khỏe trở thành mối quan tâm thường trực của nhiều người dân.

Trưa 11/12, Hà Nội như chìm trong màn sương xám đục khi bụi mịn dày đặc bao phủ khắp thành phố. Từ các tuyến phố trung tâm đến những khu dân cư, không gian trở nên mờ mịt, tầm nhìn giảm rõ rệt.

Giữa trưa bầu trời Hà Nội vẫn mù mịt, nhiều toà nhà "mất hút" trong lớp không khí đục ngầu

Trong những ngày gần đây, chất lượng không khí tại Hà Nội liên tục ở được ứng dụng IQAir xếp ở mức xấu đến rất xấu

Theo quan sát, nhiều vật thể ở khoảng cách gần cũng trở nên nhòe đi, bị che lấp bởi lớp sương bụi đục mờ.

Dù đến giữa trưa, nhưng bầu trời thành phố như chìm trong màn sương xám đục khi bụi mịn dày đặc bao phủ khắp

Chỉ số ô nhiễm liên tục chạm ngưỡng báo động khiến nhiều người dân lo lắng, vội vã đeo khẩu trang dày hơn và hạn chế ra đường để bảo vệ sức khỏe. Không khí nặng nề bao trùm, tạo nên cảm giác u ám kéo dài suốt cả buổi trưa.

Theo số liệu từ Ứng dụng đo chỉ số ô nhiễm không khí IQAir, sáng 11/12 Hà Nội là thành phố ô nhiễm với chỉ số AQI ở mức 244 - ngưỡng tím (mức rất không tốt cho sức khỏe). Xếp thứ 2 là thành phố Kolkata (Ấn Độ) với chỉ số ô nhiễm ở mức 239.

Vào thời điểm 9h30', nhiều khu vực trong thành phố ghi nhận chỉ số AQI ở ngưỡng tím (rất không tốt cho sức khỏe). Điển hình là trạm Cửa Nam AQI ở mức 249, Hai Bà Trưng ở mức 253 và ở Xuân La mức AQI lên đến 272.

Hà Nội mờ mịt trong lớp bụi mịn trưa 11/12, chất lượng không khí chạm ngưỡng báo động.

Từ các tòa cao ốc đến mặt đường, mọi thứ đều bị mờ đi trong màn ô nhiễm phủ kín thủ đô.

Không khí đặc quánh bụi mịn khiến tầm nhìn giảm mạnh

Trước tình trạng ô nhiễm không khí ngày càng diễn biến phức tạp, nhiều người dân cho biết họ bắt đầu cảm nhận rõ những ảnh hưởng tới sức khỏe của bản thân.

Theo khuyến cáo của Hà Nội, những người thấy có triệu chứng đau mắt, ho hoặc đau họng,... nên cân nhắc giảm các hoạt động ngoài trời. Đối với học sinh, có thể hoạt động bên ngoài, nhưng nên giảm bớt việc tập thể dục kéo dài.

Nhóm người nhạy cảm, theo cảnh báo Cổng thông tin quan trắc môi trường Hà Nội, nên giảm các hoạt động mạnh và giảm thời gian hoạt động ngoài trời. Những người mắc bệnh hen suyễn có thể cần sử dụng thuốc thường xuyên hơn.

Nhiều người dân ở thủ đô có thể cảm nhận được tình trạng ô nhiễm không khí những ngày qua khi thấy một lớp mù trắng đục bao phủ nhiều tuyến phố vào buổi sáng.