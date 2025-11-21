Nghẹt thở cảnh dùng drone cứu người mắc kẹt trên ốc đảo giữa bốn bề lũ dữ

Ông Ngô Quốc Phong - Chủ tịch UBND xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng, cho biết lực lượng chức năng địa phương giải cứu thành công người đàn ông mắc kẹt trên ốc đảo sông Sêrêpôk, thuộc địa phận thôn 7 Ea Tling, xã Cư Jút.

Máy bay không người lái cứu được người đàn ông mắc kẹt trên ốc đảo ở Lâm Đồng

Cụ thể, sáng 21/11, lực lượng chức năng phát hiện ông Nguyễn Văn Hát (SN 1976, tạm trú thôn 7 Ea Tling) xuất hiện trên một ốc đảo giữa sông Sêrêpôk.

"Khi phát hiện ông Hát trên ốc đảo ở giữa sông Sêrêpôk, chính quyền đã yêu cầu lực lượng Công an thường xuyên liên lạc. Tuy nhiên, đến chiều cùng ngày, nước sông càng chảy xiết và nhận định mực nước sông sẽ lên nên lực lượng chức năng đã triển khai sử dụng máy bay không người lái để đưa ông Hát vào bờ an toàn" , ông Ngô Quốc Phong thông tin.

Được biết, lực lượng chức năng xã Cư Jút sử dụng máy bay không người lái có buộc phao cứu sinh bay ra ốc đảo để ông Hát bám vào. Sau đó, máy bay không người lái được bay vào bờ. Dù gió mạnh làm máy bay không người lái và ông Hát có lúc chới với nhưng rất may đã được lực lượng Công an giải cứu, đưa vào bờ an toàn.

Cũng trong ngày 21/11, lực lượng chức năng sử dụng máy bay không người lái để cứu sống người dân trên chiếc thuyền bị lật thuyền trong dòng lũ dữ ở Đắk Lắk.

Theo đó, chiều 20/11, 2 người dân gồm ông Phạm Văn Trường (44 tuổi) và Hà Văn Anh (45 tuổi) cùng trú tại thôn Thanh Sơn (xã Vụ Bổn, tỉnh Đắk Lắk) dùng thuyền đi đánh cá trên sông Krông Pắk thuộc xã Ea Ô. Do trời mưa to, nước chảy xiết nên thuyền bị lật.

Đến 22h cùng ngày, gia đình không liên lạc được nên báo cho cơ quan chức năng. Nhận được tin báo Công an xã Ea Ô phối hợp với người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến sáng 21/11, khi phát hiện ông Phạm Văn Trường đang bị mắt kẹt trong lũ tại khu vực gần Cầu C7 (xã Ea Ô), người dân và Công an xã Ea Ô dùng máy bay không người lái hỗ trợ cứu được ông Trường đưa đến Trạm Y tế theo dõi, chăm sóc sức khỏe. Riêng ông Hà Văn Anh hiện đang mất tích, các lực lượng chức năng đang tổ chức tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn.