Tuyên Quang: Bé trai 14 tuổi mất tích, nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tuyên Quang đang tích cực xác minh, tìm cháu Nguyễn Khánh An (SN 2011, trú tại Tổ dân phố Phan Thiết 1, phường Minh Xuân). Cháu Nguyễn Khánh An được xác định mất tích từ chiều 6/5.

Cháu Nguyễn Khánh An. (Ảnh: Công an tỉnh Tuyên Quang)

Ngày 12/11/2025, ông Nguyễn Hữu Khánh, bố đẻ của cháu An đến cơ quan công an trình báo, gia đình nghi ngờ cháu đã bị dụ dỗ để đưa ra nước ngoài. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, làm rõ các tình tiết liên quan.

Công an tỉnh Tuyên Quang kêu gọi người dân nếu có thông tin về cháu An hoặc phát hiện cháu ở bất cứ đâu liên hệ ngay với Phòng Cảnh sát hình sự tại Khối Cơ quan Cảnh sát điều tra, Tổ dân phố Phan Thiết 3, phường Minh Xuân.

Ngoài ra, người dân cũng có thể liên hệ trực tiếp với Thiếu tá Trần Duy Khánh, Đội trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, qua số điện thoại 0858.828.989 để phối hợp cung cấp thông tin.

Hôm 4/11, Công an tỉnh Nghệ An đã tìm thấy Nguyễn Thị Ngọc M. (SN 2007, học sinh lớp 12, trú tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An) sau nhiều ngày mất tích.

Trước đó, khoảng 19h30 ngày 31/10, sau khi tan học, M. đến siêu thị Big C Vinh chơi, sau đó không trở về nhà. Gia đình đã nhiều lần liên hệ và tìm kiếm khắp nơi nhưng không có kết quả.

Từ dữ liệu camera, gia đình phát hiện nữ sinh M. đã lên xe khách ra Hà Nội, sau đó tiếp tục di chuyển từ Hà Nội về bến xe Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) rồi đến bến xe Hà Tĩnh vào chiều 2/11. Đáng chú ý, có một người đàn ông lạ được cho là đã mua vé xe giúp M. trong hành trình này.

“Qua làm việc, người đàn ông nói chỉ thấy cháu đi một mình nên mua giúp vé, khẳng định không quen biết M.” mẹ của nữ sinh M. chia sẻ.