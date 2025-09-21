Nghe tiếng chó sủa, bàng hoàng phát hiện 2 anh em ruột tử vong ở TP.HCM

Ngày 21/9, Công an TP.HCM khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ 2 anh em ruột tử vong, nghi bị điện giật.

Trước đó, khoảng 10h cùng ngày, ông N.M.T. (50 tuổi) và ông N.M.Đ. (43 tuổi, em ruột ông T., cùng ngụ TPHCM) trong hẻm trên đường song hành Võ Nguyên Giáp, phường Phước Long (TPHCM) câu dây điện từ nhà ra mương nước phía trước để chích cá.

Người dân bàng hoàng phát hiện sự việc

Một lúc sau, người dân nghe nhiều tiếng chó sủa nên ra kiểm tra, phát hiện ông T. và Đ. nằm bất tỉnh tử vong ở dưới mương.

Nhận tin, công an có mặt khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân. Hiện trường, ngoài thi thể 2 nạn nhân, còn có đường dây điện, cần chích cá.

Người dân cho hay, 2 anh em ông T. vẫn thường xuyên câu điện đi chích cá ở mương nước này.