Nghệ sĩ nước mình vất vả: Sao hạng A bán album ngoài đường, giao dịch trực tiếp “bao” uy tín

HIEUTHUHAI về tận Nha Trang bán album

Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trong khi nhiều nghệ sĩ tất bật chạy show hoặc tranh thủ đi du lịch nghỉ dưỡng, thì HIEUTHUHAI lại chọn một cách quảng bá album không giống ai. Ngày 2/5, nam rapper xuất hiện tại Nha Trang và đăng lời “hẹn gặp hữu duyên” với người hâm mộ tại thành phố biển. Ai tình cờ gặp anh sẽ được hỏi một câu liên quan đến album Mắt Nhắm Mắt Mở vừa phát hành.

Anh chàng hẹn các fan hữu duyên gặp trực tiếp sẽ giao lưu và bán luôn album, merchandise

Không dừng lại ở màn giao lưu thông thường, HIEUTHUHAI còn mang theo album vật lý cùng merchandise để trực tiếp bán cho fan. Đúng như lời hứa, nhiều khán giả may mắn đã được chính tay nam rapper giao album, nhận chuyển khoản và trò chuyện ngay trên đường phố Nha Trang. Đoạn clip ghi lại khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút lượng tương tác lớn.

Xuất hiện với trang phục giản dị, HIEUTHUHAI thoải mái đứng giữa đám đông, vừa trò chuyện vừa tận tay trao sản phẩm cho người hâm mộ. Hình ảnh một ngôi sao hạng A trực tiếp “giao dịch”, nhận chuyển khoản và chăm sóc fan từng chút khiến cộng đồng mạng thích thú. Nhiều người nhận xét mối quan hệ giữa HIEUTHUHAI và fan giống như bạn bè thân thiết hơn là khoảng cách giữa nghệ sĩ với khán giả.

HIEUTHUHAI gặp fan tự tay giao album, chuyển khoản trực tiếp

Không ít cư dân mạng bày tỏ sự ghen tị với những fan có cơ hội gặp nam rapper ngoài đời. Song song đó, cách quảng bá album “có 1 không 2” này cũng nhận được nhiều lời khen vì vừa gần gũi vừa tạo hiệu ứng truyền thông tự nhiên. Hàng loạt bình luận như “nghệ sĩ nước mình vất vả”, “điều không ai cấm nhưng không ai dám làm” hay “sao hạng A mà tự đi bán album ngoài đường” xuất hiện dày đặc trên các nền tảng mạng xã hội.

Hình ảnh HIEUTHUHAI trực tiếp xuống phố bán album lại tạo cảm giác gần gũi và khác biệt. Chính sự thoải mái, không ngại tương tác với công chúng đã giúp nam rapper tiếp tục ghi điểm với tệp khán giả trẻ.

Phát hành chính thức ngày 22/4, Mắt Nhắm Mắt Mở là album phòng thu thứ hai trong sự nghiệp của HIEUTHUHAI. Dự án đánh dấu màn kết hợp tiếp tục giữa nam rapper và nhà sản xuất Kewtiie, đồng thời có sự góp mặt của các nghệ sĩ khách mời gồm Hoàng Tôn, HURRYKNG và Hustlang Robber.

Album gồm 12 ca khúc với nhiều bài hát nhận được sự chú ý như Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết , Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói , Chờ Tới Khi Anh Về , Vacheron Louie V , Đâu Cần Gì Hơn hay Sắp Nổi Tiếng 2 .

Mắt Nhắm Mắt Mở xuất hiện ở vị trí thứ 10 trong Top Albums Debut Global trong giai đoạn 24/4 - 26/4

Không lâu sau khi phát hành, dự án nhanh chóng tạo được sức hút lớn trên các nền tảng nhạc số trong nước. Đáng chú ý, Spotify công bố bảng xếp hạng Top Albums Debut Global trong giai đoạn 24/4 - 26/4, thống kê những album mới có sức ảnh hưởng và lượng nghe nổi bật toàn cầu trong tuần đầu ra mắt. Trong danh sách này, Mắt Nhắm Mắt Mở xuất hiện ở vị trí thứ 10.

Thành tích trên giúp HIEUTHUHAI trở thành nghệ sĩ Việt Nam thứ hai góp mặt trong bảng xếp hạng Top Albums Debut Global của Spotify. Trước đó, Wren Evans từng tạo dấu ấn với album Nổ khi debut ở vị trí thứ 6, đồng thời trở thành album Việt đầu tiên lọt top 10 của bảng xếp hạng này.

Việc liên tiếp có nghệ sĩ Việt xuất hiện trên bảng xếp hạng quốc tế phần nào cho thấy sự thay đổi trong thói quen nghe nhạc của khán giả trong nước, đặc biệt là sự phát triển mạnh của streaming. Đồng thời, điều này cũng phản ánh khả năng cạnh tranh ngày càng rõ nét của các nghệ sĩ nội địa trên nền tảng quốc tế.

HIEUTHUHAI là nghệ sĩ Việt thứ 2 có album lọt top 10 debut trên Spotify Toàn cầu

Trong nước, album cũng ghi nhận loạt thành tích nổi bật. Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết vươn lên vị trí #1 Trending Overall YouTube và hiện vẫn giữ #1 YouTube Music Chart. HIEUTHUHAI đồng thời đạt #1 Top Artist trên Spotify và #1 Top Albums trên Apple Music.

Nhiều ca khúc trong album như Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết , Anh Nên Đi Khỏi Đây hay Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói cũng lần lượt chiếm giữ các vị trí dẫn đầu trên Apple Music, iTunes cùng nhiều bảng xếp hạng nội địa khác. Việc nhiều track cùng đạt thành tích tốt cho thấy sự quan tâm của khán giả không chỉ tập trung vào một bài hát riêng lẻ mà trải đều toàn bộ album.

Đến hiện tại, những ca khúc nổi bật như Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết , Vacheron Louie V hay Chờ Tới Khi Anh Về vẫn duy trì lượng nghe ổn định và bám trụ nhóm dẫn đầu trên các nền tảng.

Trong nước, album cũng ghi nhận loạt thành tích nổi bật

Tuy nhiên, bên cạnh thành tích thương mại ấn tượng, Mắt Nhắm Mắt Mở cũng tạo ra không ít tranh luận về chuyên môn. Một bộ phận khán giả cho rằng nửa đầu album có cấu trúc khá an toàn và phần vocal của HIEUTHUHAI đôi lúc còn hạn chế. Ngược lại, ba track cuối với màu sắc rap gai góc, trực diện hơn lại nhận được nhiều phản hồi tích cực vì thể hiện rõ cá tính của nam rapper.

Chính sự đối lập giữa hai mảng màu trong album khiến dự án trở thành chủ đề được bàn luận liên tục trên mạng xã hội. Từ những tranh cãi chuyên môn cho đến thành tích nhạc số, Mắt Nhắm Mắt Mở vẫn duy trì được độ phủ sóng mạnh mẽ sau hơn một tuần phát hành.

Việc dân tình tranh cãi trái chiều về giọng hát của HIEUTHUHAI cũng khiến album tăng độ thảo luận

Có thể thấy, việc đồng loạt càn quét các nền tảng nhạc số nội địa và lọt top 10 Spotify toàn cầu đã cho thấy sức hút đáng kể của HIEUTHUHAI trong lần trở lại này. Dù còn tồn tại ý kiến trái chiều, dự án vẫn tạo được hiệu ứng bùng nổ cả về thảo luận lẫn lượng nghe, qua đó tiếp tục củng cố vị thế của nam rapper trên bản đồ Vpop hiện tại.