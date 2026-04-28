HIEUTHUHAI xuất hiện tại BXH Top Albums Debut Global của Spotify

Vừa chính thức ra mắt cách đây không lâu, album phòng thu thứ hai mang tên Mắt Nhắm Mắt Mở của HIEUTHUHAI đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng. Giữa lúc sức nóng trên các nền tảng nhạc số nội địa chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, dự án này mới đây tiếp tục gặt hái thêm thành tích quốc tế đầy ấn tượng.

HIEUTHUHAI lọt vào BXH Top Albums Debut Global của Spotify

Cụ thể, nền tảng phát trực tuyến âm nhạc Spotify vừa công bố dữ liệu bảng xếp hạng Top Albums Debut Global trong khoảng 24/4 - 26/4. Đây là bảng xếp hạng đo lường lượng người nghe và sức ảnh hưởng của các album mới trên toàn thế giới trong tuần đầu ra mắt. Trong danh sách cập nhật mới nhất, album Mắt Nhắm Mắt Mở chính thức hạ cánh ở vị trí thứ 10.

Đáng chú ý, thành tích này đưa HIEUTHUHAI đứng chung bảng xếp hạng với loạt nghệ sĩ tên tuổi trên thế giới. Nam rapper chia sẻ top 10 bên cạnh những cái tên đình đám quốc tế bao gồm Noah Kahan, Quevedo, Kehlani, Trueno, Foo Fighters, Jason Aldean, Juli, bộ đôi FLY LO và BLVD, cùng Gradur.

Trước đó, Wren Evans là nghệ sĩ Việt đầu tiên lọt vào BXH này

Cột mốc này giúp HIEUTHUHAI trở thành nghệ sĩ Việt Nam thứ hai lọt vào danh sách Top Albums Debut Global của Spotify. Trước đó, kỷ lục đầu tiên thuộc về Wren Evans. Nam ca sĩ từng gây tiếng vang lớn khi album Nổ góp mặt ở vị trí debut #6 Top Albums Debut Global. Ở thời điểm đó, Nổ cũng là album Việt duy nhất góp mặt trong top 10 tuần, xuất hiện bên cạnh loạt nghệ sĩ nổi tiếng quốc tế như Zach Bryan, The Kid LAROI, Ninho, French Montana hay Diplo.

Sự xuất hiện liên tiếp của Wren Evans và nay là HIEUTHUHAI trên bảng xếp hạng quốc tế cho thấy bước tiến rõ rệt của các nghệ sĩ nội địa khi liên tục gặt hái những thành tích lớn. Điều này cũng phần nào minh chứng cho thói quen streaming cũng đang ngày càng trở nên phổ biến hơn tại thị trường Việt Nam.

Album gây tranh luận nhưng vẫn đạt nhiều thành tích ấn tượng

Được phát hành chính thức vào ngày 22/4, Mắt Nhắm Mắt Mở là album phòng thu thứ hai trong sự nghiệp của HIEUTHUHAI. Sản phẩm âm nhạc lần này đánh dấu sự hợp tác giữa HIEUTHUHAI và nhà sản xuất âm nhạc quen thuộc Kewtiie. Bên cạnh đó, dự án có sự tham gia của ba nghệ sĩ khách mời mang các màu sắc khác biệt gồm Hoàng Tôn, HURRYKNG và Hustlang Robber. Album gồm 12 ca khúc, nổi bật trong đó là các bài hát Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết, Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói, Chờ Tới Khi Anh Về, Vacheron Louie V, Đâu Cần Gì Hơn, Sắp Nổi Tiếng 2.

HIEUTHUHAI vừa cho ra mắt album phòng thu thứ hai và gặt hái nhiều thành tích ấn tượng

Ngay sau khi phát hành, Mắt Nhắm Mắt Mở đã gặt hái được nhiều thành công trên các bảng xếp hạng âm nhạc nội địa. Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết vươn lên #1 Trending Overall của YouTubel và hiện vẫn giữ vững #1 YouTube Music Chart. HIEUTHUHAI đạt #1 Top Artist trên Spotify. Đồng thời, cũng đạt #1 Top Albums trên Apple Music.

Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai là bài hát đanh đạt thành tích ấn tượng nhất trong album

Các track như Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết, Anh Nên Đi Khỏi Đây hay Người Im Lặng Gặp Người Hay Nói cũng lần lượt chia nhau các vị trí #1 trên mọi bảng xếp hạng của Apple Music, iTunes,... và các BXH nội địa. Thành tích rải đều ở nhiều ca khúc cho thấy chất lượng đồng đều và sự quan tâm lớn của khán giả dành cho toàn bộ album. Đến nay, các track nổi bật như Dạo Gần Đây Anh Thấy Anh Không Bằng Ai Hết, Vacheron Louie V hay Chờ Tới Khi Anh Về vẫn duy trì lượng người nghe lớn và bám trụ ổn định ở nhóm dẫn đầu.

Bên cạnh thành tích nhạc số ấn tượng, Mắt Nhắm Mắt Mở cũng tạo ra không ít tranh luận trái chiều về chuyên môn

Bên cạnh thành tích nhạc số ấn tượng, Mắt Nhắm Mắt Mở cũng tạo ra không ít tranh luận trái chiều về chuyên môn. Nếu nửa đầu album vấp phải ý kiến cho rằng cấu trúc bài khá an toàn và cách xử lý vocal của HIEUTHUHAI còn bộc lộ hạn chế, thì cú chuyển mình ở ba track cuối với chất rap gai góc, đáp trả định kiến lại nhận được phản hồi rất tích cực. Chính sự phân mảng đối lập này đã tạo nên một tổng thể cân bằng, biến dự án thành chủ đề được mổ xẻ liên tục và mang lại hiệu ứng truyền thông đa chiều cho màn trở lại của nam rapper.

Dẫu vậy, không thể phủ nhận dự án đã tạo ra hiệu ứng bùng nổ và góp phần củng cố vững chắc vị thế của HIEUTHUHAI trên bản đồ V-pop hiện tại

Có thể thấy, việc Mắt Nhắm Mắt Mở đồng loạt càn quét các nền tảng nội địa và lọt vào top 10 Spotify toàn cầu là minh chứng rõ nét cho sức hút của HIEUTHUHAI ở lần trở lại này. Dù vấp phải một số ý kiến trái chiều, không thể phủ nhận dự án đã tạo ra hiệu ứng bùng nổ và thu hút lượng người nghe ổn định. Chuỗi thành tích ấn tượng từ nhạc số đến mức độ thảo luận trên mạng xã hội một lần nữa củng cố vững chắc vị thế của nam rapper trên bản đồ Vpop hiện tại.

Ảnh: FBNV/ Spotify