Mỹ nhân có dàn fanboy chất lượng nhất showbiz

Vương Tâm Lăng sinh năm 1982, là một trong những biểu tượng thanh xuân tiêu biểu của làn sóng giải trí Hoa ngữ đầu những năm 2000. Trong suốt hơn hai thập kỷ hoạt động, nữ ca sĩ ghi dấu với loạt ca khúc quen thuộc như Love You, Honey, Cyndi Loves You, When You're Lonely You'll Think Of Me, Rainbow Smile… Song song với âm nhạc, cô còn là gương mặt quen thuộc của dòng phim thần tượng Đài Loan (Trung Quốc) qua các tác phẩm như Tình Cờ, Đào Hoa Tiểu Muội, Mỹ Lạc Cố Lên!, Love Keeps Going, Heaven's Wedding Gown.

Tháng 5/2022, tên tuổi Vương Tâm Lăng một lần nữa bùng nổ khi tham gia chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng mùa 3. Màn trình diễn ca khúc Yêu Anh nhanh chóng trở thành hiện tượng mạng, lan rộng trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Không chỉ thu hút khán giả trẻ, tiết mục này còn khơi gợi ký ức thanh xuân của một thế hệ người hâm mộ trung niên, đặc biệt là nam giới - những người từng gắn bó với âm nhạc của cô từ 15-20 năm trước.

Hiệu ứng truyền thông từ chương trình đã tác động rõ rệt đến giá trị thương mại của nữ ca sĩ. Theo Sohu, cát-xê của Vương Tâm Lăng tăng gấp ba lần sau khi trở lại, từ khoảng 1 triệu NDT/quý lên 3 triệu NDT/quý (khoảng 12 tỷ đồng). Cùng với đó, cô được nhắc đến như một trong những nghệ sĩ sở hữu cộng đồng người hâm mộ có tiềm lực tài chính mạnh mẽ bậc nhất showbiz.

Đáng chú ý, fandom của Vương Tâm Lăng tập hợp nhiều doanh nhân thành đạt, bao gồm CEO công nghệ, lãnh đạo ngân hàng hay nhà đầu tư bất động sản. Đây là những khán giả từng trưởng thành cùng âm nhạc của cô, và hiện nay đã có vị thế kinh tế vững chắc. Họ không chỉ ủng hộ bằng việc mua vé, sản phẩm hay tham gia các hoạt động liên quan, mà còn thể hiện sự bảo vệ thần tượng một cách quyết liệt.

Truyền thông Trung Quốc đưa tin, trong giai đoạn cao trào của Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng 3, đã xuất hiện những áp lực tài chính từ các nhà đầu tư có liên quan đến Mango TV - những người được cho là fan lâu năm của Vương Tâm Lăng. Các nguồn tin này cho biết dàn CEO là fan Vương Tâm Lăng bày tỏ quan điểm mạnh mẽ, thậm chí dọa rút vốn nếu nữ ca sĩ bị loại khỏi chương trình. Giới blogger giải trí xứ Trung thường nói về Vương Tâm Lăng như 1 chị đẹp quyền lực, đi thi show thực tế có cả dàn đại gia quyền lực "chống lưng".

Nữ hoàng "sweet pop" châu Á, giọng hát ngọt lịm tim thành thương hiệu

Trong làng giải trí xứ Đài, Vương Tâm Lăng được xếp trong nhóm "Tứ đại giáo chủ" bên cạnh Dương Thừa Lâm, Thái Y Lâm và Trương Thiều Hàm. Đây là những nữ nghệ sĩ định hình thị trường âm nhạc thần tượng giai đoạn đầu thế kỷ 21.

Ngay từ khi ra mắt vào năm 2003, Vương Tâm Lăng định hướng theo hình tượng ngọt ngào, trong sáng - một lựa chọn khác biệt so với xu hướng sexy hoặc cá tính nổi loạn phổ biến thời điểm đó. Giọng hát cao, sáng cùng phong thái nhẹ nhàng giúp cô nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả đại chúng. Đây cũng là lý do cô hút fan boy, tập hợp được fandom siêu khủng, sau này trở thành những người thành đạt, nắm giữ nhiều đế chế kinh tế.

Loạt album đầu tay của Vương Tâm Lăng liên tục đạt doanh số ấn tượng, trong đó nhiều ca khúc trở thành "hit quốc dân", phủ sóng rộng rãi từ truyền hình, radio đến môi trường học đường. Không chỉ mang lại thành công thương mại, những sản phẩm này còn góp phần định hình dòng nhạc "sweet pop" - phong cách gắn liền với tên tuổi Vương Tâm Lăng và giúp cô được gọi là "giáo chủ ngọt ngào". Ở thời kỳ đỉnh cao, Vương Tâm Lăng thường xuyên được nhắc đến cùng những tên tuổi hàng đầu, đóng vai trò dẫn dắt xu hướng giải trí châu Á.

Dù đã qua thời chiếm giữ các BXH âm nhạc, Vương Tâm Lăng vẫn vững vị thế là 1 trong 4 pop girl trụ cột của làng giải trí xứ Đài, mở rộng sức ảnh hưởng ở thị trường đại lục. Sau hiệu ứng từ chương trình Tỷ Tỷ Đạp Gió Rẽ Sóng, nữ ca sĩ nhanh chóng triển khai tour diễn Sugar High World Tour - chuỗi concert có quy mô lớn nhất trong sự nghiệp. Tour diễn kéo dài qua nhiều năm, đi qua hàng loạt thành phố lớn tại Trung Quốc và sang Bắc Mỹ.

Bên cạnh âm nhạc, yếu tố hình ảnh cũng góp phần quan trọng vào việc duy trì sức hút của nữ ca sĩ. Sau nhiều năm hoạt động, ở tuổi U50, Vương Tâm Lăng vẫn giữ được diện mạo trẻ trung, phong cách biểu diễn năng động cùng gu thời trang sân khấu đa dạng. Từ những thiết kế mang hơi hướng công chúa với gam màu pastel đến các trang phục cá tính, quyến rũ, cô đều thể hiện sự linh hoạt trong việc làm mới hình ảnh.

Vóc dáng mảnh mai, làn da sáng cùng khả năng kiểm soát phong cách giúp nữ nghệ sĩ phù hợp với nhiều loại trang phục khác nhau, kể cả những thiết kế ôm sát. Sự đầu tư chỉn chu về trang phục và phụ kiện cũng góp phần tạo nên hình ảnh hoàn chỉnh trên sân khấu, duy trì sức hấp dẫn đối với khán giả qua nhiều năm.

Từ một biểu tượng thanh xuân của thế hệ 8x, 9x đến nghệ sĩ vẫn giữ được sức hút thương mại ở hiện tại, Vương Tâm Lăng là trường hợp cho thấy sự giao thoa giữa giá trị hoài niệm và khả năng thích ứng với thị trường giải trí đương đại.