Bài nhạc lời Việt gây sốt ở Trung Quốc

Đoạn video ghi lại cảnh lớp học tại Trung Quốc bật ca khúc Dạo bước Hong Kong 1999 lời Việt trong giờ giải lao thu hút gần một triệu lượt xem. Nhiều khán giả bất ngờ khi bản tiếng Việt nhận được sự quan tâm tại Trung Quốc. Nhiều tài khoản trên Douyin cũng đăng tải lời nhạc Việt, họ có cùng cảm nhận khi cho rằng lời Việt tạo cảm giác ngọt ngào, say đắm.

Tài khoản Douyin có hơn 500.000 lượt theo dõi chia sẻ rất thích bài hát này và cho biết: “Không ngờ tiếng Việt có thể mang lại nhiều cảm xúc đến vậy. Cách phát âm tiếng Việt ngọt ngào, kết hợp với bản phối theo phong cách cổ điển này khiến tôi tan chảy. Xúc động là cảm xúc phổ quát dù bất kỳ ngôn ngữ nào. Bài này là lựa chọn hoàn hảo để đi dạo. Nghe một mình khiến bạn muốn yêu, nghe cùng ai đó khiến bạn muốn ôm”.

Dạo bước Hong Kong 1999 bản lời Việt do AI hát được quan tâm ở Trung Quốc. Video: Douyin.

Tại Việt Nam, Dạo bước Hong Kong 1999 có nhiều phiên bản được làm mới (remake), hát lại (cover) như SOOBIN, Hoàng Tôn… song nổi tiếng nhất là bản lời Việt của tài khoản Nhonho. Trên YouTube, bài hát này hơn 7,7 triệu lượt nghe dù mới tung ra cách đây một tháng.

Tài khoản này cho hay đã sử dụng AI dựa trên giọng gốc để tinh chỉnh cho mượt mà, phù hợp. Về phần lời, Nhonho cố gắng dịch sát nghĩa tầm 80% vì còn phải cân nhắc về âm và vần. Bản tiếng Việt đang gây sốt cũng đã được ủy quyền cho đơn vị phát hành.

“Tôi bất ngờ khi bản tiếng Việt được nhiều người đón nhận. Sau khi thu bằng giọng mình, tôi thấy chưa phù hợp và truyền tải được đúng thông điệp của bài nên đã dùng AI và chỉnh sửa từ giọng của chính mình. Khá mới trong mảng công nghệ nên tôi còn thiếu sót, nhiều bạn cảm nhận chưa đủ cảm xúc version này”, tài khoản Nhonho chia sẻ.

Dạo bước Hong Kong 1999 xuất phát từ Trung Quốc, do nghệ sĩ indie Bố Lỗ Tích (Bruce) thể hiện. Ca khúc phát hành từ hai năm trước nhưng bất ngờ bùng nổ tháng 2-3/2026, khuấy động các bảng xếp hạng âm nhạc thịnh hành tại thị trường Việt Nam và nhiều nước Đông Nam Á.

Ca khúc tạo cơn sốt nhờ giai điệu mang âm hưởng retro, gợi nhớ Hong Kong (Trung Quốc) thập niên 1990 với con hẻm đèn neon, bảng hiệu chữ Hán cũ, xe điện… Nội dung bài hát là bản tình ca ngọt ngào, kể về những khoảnh khắc lãng mạn bên người thương.

SOOBIN tung bản full cover “Dạo Bước Hong Kong 1999" do Nhonho viết lời Việt.

Ngoài bản giọng AI của Nhonho, bản ballad do Soobin thể hiện cũng nhận về phản ứng tích cực từ công chúng. Nam ca sĩ được khen có cách xử lý bài hát hiện đại, không bị sến. Có khán giả nói vẫn ấn tượng với bản AI vì nghe phóng khoáng, đúng tinh thần bản gốc, song nhiều người nhận xét bản AI không cảm xúc, nhấn nhá bằng phiên bản Soobin hát.