Hòa Minzy - Cẩm Ly lần đầu diễn live ca khúc gây tranh cãi, sửa lời ngay trên sóng trực tiếp

Hòa Minzy - Cẩm Ly trình diễn Người Việt Mình Thương Nhau trên sóng trực tiếp, đổi lời ca khúc gây tranh cãi

Tối 28/4, chương trình nghệ thuật đặc biệt diễn ra tại SVĐ Quốc Gia Mỹ Đình, Hà Nội với quy mô hoành tráng, quy tụ đông đảo nghệ sĩ nổi tiếng cùng hàng nghìn khán giả theo dõi trực tiếp. Chương trình được tổ chức nhân dịp chào mừng ngày 30/4, mang màu sắc tôn vinh tinh thần dân tộc, văn hoá Việt Nam và những giá trị gắn kết cộng đồng thông qua âm nhạc.

Với sự đầu tư lớn về sân khấu, ánh sáng lẫn dàn dựng, chương trình nhanh chóng thu hút sự quan tâm mạnh mẽ trên MXH. Nhiều tiết mục được khán giả chờ đợi, trong đó màn song ca giữa Hòa Minzy và Cẩm Ly với ca khúc Người Việt Mình Thương Nhau trở thành một trong những phần trình diễn gây chú ý nhiều nhất đêm diễn.

Xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh đậm chất truyền thống, Hòa Minzy và Cẩm Ly mang đến phần trình diễn giàu cảm xúc. Tuy nhiên, điều khiến cư dân mạng đặc biệt chú ý chính là việc ca khúc đã chỉnh sửa câu hát đang gây tranh cãi. Cụ thể, câu hát “lúa chín cao mà chẳng hề cúi đầu” đã được thay đổi thành “Dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng, thật tự hào làm người Việt Nam bấy lâu” trong phiên bản biểu diễn trực tiếp tại chương trình.

Câu hát gây tranh cãi trước đó đã được đổi thành: “Dẫu bão giông kiên cường luôn vững vàng" trên sóng trực tiếp

Dù phần lời mới hiện vẫn chưa được sửa chính thức trong MV hay audio nhưng nhiều ý kiến cho rằng, cách điều chỉnh này giúp tiết mục trở nên phù hợp hơn với tinh thần đại chúng cũng như tránh tiếp tục tạo ra tranh luận không cần thiết. Động thái này đồng thời trùng khớp với chia sẻ trước đó từ nhạc sĩ Châu Đăng Khoa cùng Tổng đạo diễn chương trình - ông Trung Dũng về việc ca khúc sẽ được điều chỉnh lại phần lyric trong đêm diễn chính thức.

Trước đó vào ngày 23/4, MV Người Việt Mình Thương Nhau do Cẩm Ly - Hòa Minzy thể hiện đã chính thức được phát hành. Ca kúc mang thông điệp tôn vinh giá trị văn hoá và tinh thần đoàn kết của người Việt, nhận được nhiều phản hồi tích cực về giai điệu và hình ảnh trong thời gian đầu.

MV Người Việt Mình Thương Nhau là sự kết hợp giữa chất liệu âm nhạc dân gian pha màu sắc hiện đại, đồng thời đánh dấu màn hợp tác nhận được nhiều sự quan tâm giữa Hòa Minzy và Cẩm Ly. Tuy nhiên, không lâu sau khi phát hành, câu hát “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” bất ngờ trở thành chủ đề tranh cãi trên MXH.

MV Người Việt Mình Thương Nhau - Cẩm Ly x Hòa Minzy x Châu Đăng Khoa

Nhiều khán giả cho rằng cách diễn đạt này đi ngược với ý nghĩa quen thuộc của hình ảnh “lúa chín cúi đầu” - vốn là thành ngữ phổ biến trong văn hoá phương Đông nhằm đề cao sự khiêm nhường của con người khi trưởng thành và thành công.

Xét ở góc độ khoa học, hiện tượng “lúa chín cúi đầu” xuất phát từ quy luật tự nhiên khi hạt lúa tích lũy đủ dưỡng chất, trở nên nặng hơn và khiến bông lúa cong xuống dưới tác động của trọng lực. Ngược lại, những bông lúa lép thường nhẹ và đứng thẳng. Từ quan sát này, hình ảnh “lúa chín cúi đầu” dần trở thành bài học mang tính biểu tượng trong đời sống.

Trong bối cảnh văn hoá, hình ảnh này còn gắn với triết lý phương Đông, nổi bật với câu nói nổi tiếng của Nhật Bản: “Minoru hodo kobe o tareru inaho ni naru” , thường được hiểu là càng trưởng thành, thành công thì con người càng khiêm nhường. Ngược lại, “lúa lép đứng thẳng” thường được dùng để chỉ những biểu hiện thiếu nội lực nhưng thích thể hiện.

Chính vì vậy, việc sử dụng hình ảnh “lúa chín cao nhưng chẳng hề cúi đầu” đã dẫn đến nhiều ý kiến trái chiều về tính hợp lý trong cách diễn đạt, cũng như lo ngại về việc làm thay đổi ý nghĩa vốn có của một biểu tượng quen thuộc. Ở chiều ngược lại, một số quan điểm cho rằng đây có thể là cách diễn giải mới, mang tính ẩn dụ khác biệt.

Ngay trong ngày ra mắt MV, Hòa Minzy từng phản hồi một bình luận của khán giả và cho biết câu hát được hiểu theo nghĩa bóng, tuy nhiên không giải thích chi tiết thêm.

Đến tối 27/4, nhạc sĩ Châu Đăng Khoa chính thức lên tiếng làm rõ dụng ý sáng tác. Anh cho biết đã theo dõi các ý kiến trái chiều và trân trọng mọi góp ý từ khán giả. Theo nam nhạc sĩ, việc một câu hát được thảo luận, dù đồng tình hay không, vẫn là tín hiệu đáng chú ý đối với người làm nghề.

Về nội dung, Châu Đăng Khoa khẳng định anh hiểu rõ ý nghĩa truyền thống của hình ảnh “lúa chín cúi đầu”, nhưng khi sáng tác, anh chủ động mở rộng tầng nghĩa. Trong ngữ cảnh ca khúc, cụm từ “người con của nước Nam” được đặt trước câu hát gây tranh cãi nhằm gợi nhắc đến chiều sâu lịch sử và hành trình của dân tộc.

Theo lý giải của anh, “chẳng hề cúi đầu” không nhằm phủ nhận sự khiêm nhường, mà là ẩn dụ cho tinh thần không khuất phục trước nghịch cảnh hay thử thách. Đây được xem là cách thể hiện ý chí và lòng tự tôn trong một bối cảnh khác với cách hiểu truyền thống.

Khuya 27/4, giữa lúc tranh luận vẫn tiếp diễn, Hoà Minzy đăng tải clip tổng duyệt sân khấu, ghi lại quá trình tập luyện cùng Cẩm Ly cho phần trình diễn dự kiến diễn ra vào ngày 28/4. Đây cũng là lần đầu tiên ca khúc được biểu diễn trực tiếp trước đông đảo khán giả.

Trong bài đăng, nữ ca sĩ chia sẻ thêm hình ảnh hậu trường với không khí thoải mái nhưng không đề cập trực tiếp đến câu hát đang gây tranh cãi. Trong khi đó, Cẩm Ly cũng không có phát ngôn chính thức liên quan đến vấn đề này.

Hiện tại, dù đã có giải thích từ phía tác giả cũng như động thái điều chỉnh lời ca khúc trong đêm diễn, Người Việt Mình Thương Nhau vẫn tiếp tục nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ công chúng.