Nghệ sĩ chuyển giới đình đám showbiz Việt

Lâm Khánh Chi tên thật là Huỳnh Phương Khanh, sinh năm 1977 tại TP.HCM. Huỳnh Phương Khanh từng nổi tiếng vào cuối thập niên 1990 với nghệ danh Lâm Chí Khanh.

Lâm Khánh Chi là một trong những nghệ sĩ chuyển giới nổi tiếng nhất showbiz Việt

Trong giai đoạn đó, các ca khúc Tình yêu sỏi đá, Chia xa, Kẻ cắp trái tim, Mùa đông, Mênh mông tình buồn… đưa tên tuổi Lâm Chí Khanh trở thành giọng ca ăn khách, thường xuất hiện chung sân khấu với Đan Trường, Thanh Thảo, Việt Quang. Đặc biệt, liveshow Trái tim không bình thường (năm 2006) đánh dấu nỗ lực khẳng định phong cách riêng của nghệ sĩ.

Đầu thập niên 2010, Lâm Chí Khanh dần vắng bóng, rồi bất ngờ công khai quyết định chuyển giới năm 2012. Khi trở lại với nghệ danh Lâm Khánh Chi, cô gây chấn động dư luận. Dù gặp không ít thị phi, nhưng sự dũng cảm ấy giúp cô trở thành biểu tượng cộng đồng LGBT.

Sau khi chuyển giới, Lâm Khánh Chi vẫn ca hát, tham gia gameshow, talkshow và xây dựng thương hiệu cá nhân. Cô thường chia sẻ việc đầu tư mạnh cho nhan sắc, chi hàng trăm triệu mỗi năm để làm đẹp.

Lâm Khánh Chi đã trải qua 10 cuộc phẫu thuật để có được diện mạo hiện tại

Gần đây, nữ nghệ sĩ tiếp tục phẫu thuật thẩm mỹ chỉnh lại một số phần trên mặt, cổ ở Thượng Hải, Trung Quốc. Cô chi hơn 600 triệu đồng thực hiện phẫu thuật hạ mí mắt, cấy mỡ mắt, cấy 4.000 nang tóc, hút mỡ nọng cằm và căng da, làm "cổ thiên nga" nhằm cải thiện dung mạo U50. Lâm Khánh Chi khá hài lòng với nhan sắc sau lần thứ 10 đụng dao kéo.

U50 giàu có nhưng tình duyên lận đận, làm mẹ đơn thân

Ngoài nghệ thuật, Lâm Khánh Chi còn kinh doanh mỹ phẩm, thời trang, spa, trở thành gương mặt vừa quen thuộc trên truyền thông vừa có sức ảnh hưởng trên mạng xã hội. Cô cũng sinh ra trong gia đình khá giả, cha mẹ kinh doanh đồ cổ, nên sở hữu gia sản giàu có.

Năm 2020, Lâm Khánh Chi từng khiến cư dân mạng choáng ngợp khi cầm 30 tỷ đồng tiền mặt mua biệt thự trong khu dự án cao cấp gần sân bay Long Thành. Ngôi nhà trị giá 27 tỷ đồng, cộng thêm chi phí thiết kế hoàn thiện nâng tổng giá trị hơn 30 tỷ. Hình ảnh Lâm Khánh Chi vác balo tiền đặt cọc từng gây “sốt” mạng xã hội.

Lâm Khánh Chi từng khiến cư dân mạng choáng ngợp khi cầm 30 tỷ đồng tiền mặt mua biệt thự

Không chỉ có căn biệt thự này, Lâm Khánh Chi từng tiết lộ sở hữu ít nhất 3 căn nhà khác: một căn ở TP.HCM do bố mẹ tặng, một căn ở Vũng Tàu từ gia đình chồng cũ, và căn hộ Gold View mua chung thời còn hôn nhân. Ngoài ra, cô còn đầu tư đất nền tại nhiều nơi, từng rao bán cùng lúc 5 mảnh đất ở Vũng Tàu để xoay vòng vốn.

Bên cạnh bất động sản, Lâm Khánh Chi còn sở hữu nhiều xe hơi hạng sang và bộ sưu tập trang sức đắt đỏ. Cô từng khoe chiếc nhẫn kim cương hàng chục tỷ đồng, khẳng định sự chịu chi và phong cách “công chúa”.

Nữ nghệ sĩ từng chia sẻ với Arttimes: “Tôi nổi tiếng 23 năm, kinh doanh trong 5 năm nên tôi có mười mấy tỷ tiêu xài là chuyện bình thường. Năm 2000, tôi hát một đêm 15 triệu là hơn 3 cây vàng, mà ngày nào tôi cũng đi hát. Tôi nổi tiếng 23 năm nên trong người có 100 tỷ cũng là chuyện rất bình thường. Ngoài ra, tôi còn kinh doanh bất động sản”.

Tuy giàu có, nổi tiếng, nhưng tình duyên của Lâm Khánh Chi khá lận đận. Năm 2017, Lâm Khánh Chi kết hôn với bạn trai Phi Hùng. Đám cưới rình rang của cặp đôi từng gây xôn xao dư luận.

Trong ngày cưới, cô nhận nhiều quà hồi môn giá trị như tiền mặt, vàng, kim cương và bất động sản từ gia đình chồng. Sau khi kết hôn, hai vợ chồng sống trong căn hộ sang trọng ở TP.HCM và cùng nhau kinh doanh.

Đến cuối năm 2021, cuộc hôn nhân tan vỡ. Lâm Khánh Chi công bố ly hôn trong tiếc nuối. Cô chia sẻ, mình đã trải qua giai đoạn khủng hoảng nặng nề, mất thăng bằng sau chia tay, nhưng con trai chính là động lực để vượt qua. Bé Thiên Long - con trai của Lâm Khánh Chi ra đời nhờ phương pháp mang thai hộ. Sau ly hôn, cô trực tiếp nuôi dưỡng con, đảm nhận vai trò mẹ đơn thân.

Lâm Khánh Chi hiện dành nhiều thời gian chăm sóc, đồng hành cùng con trai

Hậu ly hôn, Lâm Khánh Chi vướng tin đồn hẹn hò với nhiều mỹ nam kém tuổi, thế nhưng cô chưa hề lên tiếng xác nhận.

Hiện tại, Lâm Khánh Chi tập trung nhiều thời gian chăm sóc con, đồng hành cùng con trong các hoạt động học tập, vui chơi. Dù bận rộn, cô luôn sắp xếp để con có đủ tình thương, bù đắp thiếu vắng của một gia đình trọn vẹn.