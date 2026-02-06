Nghe bố tố mẹ ngoại tình với hàng xóm, con trai cầm súng tìm “kẻ thứ 3” và cái kết ám ảnh

Mới đây, một vụ việc nghiêm trọng đã xảy ra tại Thái Lan khi một thiếu niên 17 tuổi đã bắn chết hàng xóm của mình vì cho rằng nạn nhân ngoại tình với mẹ mình và gây ra mâu thuẫn kéo dài trong gia đình.

Thông tin được đăng tải trên tờ The Thaiger cho biết, vụ việc xảy ra ở tỉnh Pathum Thani vào khoảng 1 giờ chiều hôm thứ Tư, 4/2 vừa qua. Đồn cảnh sát Thanyaburi đã được báo động về vụ nổ súng với nạn nhân là Paisarn, một người đàn ông Thái Lan 41 tuổi, làm quản lý khu vực cho một chuỗi nhà hàng nổi tiếng hoạt động trong các trung tâm thương mại.

Paisarn đang ngồi trên xe máy thì bị bắn, khiến chiếc xe đổ xuống đường, nạn nhân bị trúng đạn ở sau gáy và tử vong tại chỗ.

Hiện trường vụ việc khiến 1 người đàn ông tử vong tại Thái Lan.

Theo Thanee Suekui, người cung cấp thông tin với cảnh sát rằng Paisarn đã đến gặp ông để xin lời khuyên và bày tỏ nỗi sợ hãi cho sự an toàn của mình. Paisarn được cho là đã nói rằng một người hàng xóm, Pong, đã cáo buộc anh ngoại tình với vợ của người này. Paisarn phủ nhận cáo buộc và khẳng định mình chưa từng có quan hệ tình cảm nào với người phụ nữ đó.

Cảnh sát đã xem lại đoạn phim camera giám sát từ khu vực và xác định rằng người nổ súng không phải là Pong mà là con trai 17 tuổi của ông ta, được xác định tên là Mhoo. Sau đó, các cảnh sát đã truy tìm Mhoo và bắt giữ nghi phạm khi cậu này đang chuẩn bị bỏ trốn. Một khẩu súng cũng đã bị thu giữ từ nghi phạm làm bằng chứng.

Nghi phạm cùng tang vật tại đồn cảnh sát.

Trong quá trình thẩm vấn, Mhoo đã thú nhận hành vi nổ súng. Nghi phạm khai với cảnh sát đã nhiều lần nghe cha nói rằng Paisarn ngoại tình với mẹ mình. Những lời buộc tội này đã dẫn đến những cuộc cãi vã thường xuyên giữa cha mẹ, khiến nghi phạm rất đau khổ.

Mhoo khai rằng mình đã nổi giận sau khi biết ông Paisarn phủ nhận những lời buộc tội và được cho là đã cãi nhau với cha mình bằng những lời lẽ tục tĩu. Pong, cha của nghi phạm, cũng đã khai báo với cảnh sát, nói rằng vợ ông ta đã có quan hệ thân mật với một người đàn ông khác và cuộc gặp gỡ đó đã được ghi lại.

Mặc dù video không quay rõ mặt người đàn ông, Pong cho rằng giọng nói trong đoạn phim là của Paisarn. Pong còn khẳng định người đàn ông trong video có một nốt ruồi trên cánh tay, điều này khiến anh ta đối chất với Paisarn và yêu cầu được xem cánh tay của anh ta.

Paisarn được cho là đã từ chối, càng củng cố thêm nghi ngờ của Pong. Nghi phạm trẻ tuổi hiện vẫn đang bị cảnh sát tạm giữ theo thủ tục dành cho người chưa thành niên trong khi các nhà điều tra tiếp tục thu thập bằng chứng và lời khai. Cảnh sát cho biết đang xem xét các cáo buộc pháp lý và các thủ tục thích hợp theo luật pháp của Thái Lan.