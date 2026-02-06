Khung cảnh người Trung Quốc chen nhau đổ xô đến IKEA trước Tết, nhưng lý do lại hoàn toàn bất ngờ

Trong những tuần gần đây, người dùng mạng xã hội Trung Quốc đã đăng tải hình ảnh và video về những dòng người xếp hàng dài trước các cửa hàng đồ nội thất IKEA. Thế nhưng lý do không phải vì đợt mua sắm trước Tết Nguyên đán, mà vì những cửa hàng này sắp đóng cửa. Nhiều người đã ngậm ngùi gửi những lời chia tay tới các cửa hàng sắp đóng cửa, vốn từng là biểu tượng cho sự mở cửa của Trung Quốc đối với các thương hiệu phương Tây cách đây nhiều thập kỷ.

Cảnh tượng đông đúc tại IKEA những ngày gần đây



Tập đoàn nội thất Thụy Điển đang thực hiện bước chuyển chiến lược sang các cửa hàng nhỏ hơn dưới sự dẫn dắt của Giám đốc điều hành Ingka, ông Juvencio Maeztu.

IKEA vừa đóng cửa 7 cửa hàng quy mô lớn tại Trung Quốc trong bối cảnh chiến lược mới của nhà bán lẻ này đang dần hình thành giữa bối cảnh thị trường tiêu dùng tại đây gặp nhiều thách thức. Các cửa hàng lớn tại các thành phố bao gồm Thượng Hải, Quảng Châu và Nam Thông đã ngừng hoạt động vào thứ Hai (2/2) vừa qua, sau những gì tập đoàn Thụy Điển mô tả là một quá trình tối ưu hóa mạng lưới cửa hàng.

Sự chuyển dịch chiến lược của IKEA sang các mô hình cửa hàng nhỏ hơn diễn ra khi thị trường tiêu dùng Trung Quốc đang chật vật để tìm lại đà tăng trưởng, do sự suy thoái kéo dài của ngành bất động sản gây ảnh hưởng đến tâm lý người dân. IKEA đang xem xét lại danh mục cửa hàng tại một số quốc gia dưới thời CEO Juvencio Maeztu của Ingka Group, đơn vị vận hành hầu hết các chi nhánh của hãng.

Nhà bán lẻ nội thất lớn nhất thế giới đã chuyển đổi mô hình kinh doanh trong thập kỷ qua bằng cách tăng cường sự hiện diện trực tuyến và mở các cửa hàng tại trung tâm thành phố hoặc các điểm bán lẻ nhỏ hơn, thay vì chỉ tập trung vào các kho hàng lớn ở ngoại ô như trước.

Trong một tuyên bố vào tháng trước, IKEA khẳng định Trung Quốc vẫn sẽ là một trong những thị trường chiến lược và quan trọng nhất. Công ty dự kiến mở 10 cửa hàng nhỏ tại Bắc Kinh và Thâm Quyến trong hai năm tới. Song song đó, thương hiệu này cũng đang đóng cửa một số chi nhánh tại Anh và Nhật Bản để thích ứng với sự thay đổi trong thói quen mua sắm.

IKEA cho biết họ đã tiếp cận được nền tảng khách hàng tiềm năng lên tới 1 tỷ người tại Trung Quốc và hiện đang vận hành 41 điểm tiếp khách trực tiếp.

Dữ liệu chính thức về doanh số bán lẻ của Trung Quốc do Tổng cục Thống kê Quốc gia công bố cho thấy mức tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước chỉ đạt 0,9% vào tháng 12. Đây là tốc độ tăng trưởng thấp nhất kể từ khi dịch bệnh quét qua quốc gia này ba năm trước khi các biện pháp hạn chế được dỡ bỏ.

Vào năm 2024, IKEA từng cho biết lượng khách hàng đang tăng lên và niềm tin đang quay trở lại khi hãng khánh thành một địa điểm mới tại Thượng Hải. Ingka Centres, bộ phận bất động sản của Ingka Group, đã chi 8 tỷ NDT (khoảng 28 ngàn tỷ VNĐ) vào trung tâm thương mại và thương mại này, đây là dự án đắt đỏ nhất của họ tại Trung Quốc.

Tuy nhiên, IKEA cũng đang phải hoạt động trong một thị trường có các nền tảng thương mại điện tử phát triển cực kỳ mạnh mẽ và cạnh tranh như Taobao của Alibaba hay JD.com. Gần đây, IKEA đã ra mắt cửa hàng trực tuyến mới trên JD.com, bên cạnh ứng dụng riêng và ứng dụng nhỏ trên WeChat.

IKEA đã bắt đầu nhập hàng từ Trung Quốc từ những năm 1960 nhưng đến năm 1998 mới khai trương cửa hàng đầu tiên, sau đó là hàng loạt các chi nhánh rộng lớn phục vụ thị trường tiêu dùng đang bùng nổ. Thương hiệu này nhanh chóng trở nên nổi tiếng tại địa phương, với hình ảnh người mua sắm thỉnh thoảng ngủ quên trên những chiếc giường trưng bày.

Trên nền tảng mạng xã hội Xiaohongshu, nhiều người dùng đã chia sẻ những kỷ niệm gắn bó với các cửa hàng sắp đóng cửa. Một video từ Quảng Châu cho thấy nhân viên IKEA trong bộ đồng phục vàng vẫy tay chào tạm biệt khách hàng bằng những lời chúc thịnh vượng bằng tiếng Quảng Đông. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông địa phương khác lại ghi lại cảnh tượng người dân đổ xô đi mua hàng giảm giá, thậm chí có hai người phụ nữ tại Cáp Nhĩ Tân đã tranh giành nhau một chiếc gương.

Nguồn: CNN, Financial Times