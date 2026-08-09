Ngày đầu thu, tôi thường nấu món này cho gia đình: Vừa ngon lại thanh nhiệt, bổ dưỡng cho đường ruột

Món này rất thích hợp cho đầu mùa thu, vì nó kích thích vị giác, làm giảm độ ngấy, làm dịu chứng khô miệng và đường ruột, giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn sau mỗi miếng ăn.

Mặc dù mùa thu đã đến, nhưng thời tiết vẫn chưa mát mẻ ngay lập tức. Thế hệ lớn tuổi thường nói rằng sau đầu mùa thu là "hổ thu". Lượng nhiệt dư thừa tích tụ trong những ngày hè nóng bức vẫn còn lưu lại và không tiêu tán trong một thời gian dài. Ban ngày vẫn nóng ẩm, không khí khô và ngột ngạt. Nhiều người dễ bị khô miệng, nóng trong người, bụng khó chịu và chán ăn.

Có câu nói xưa rằng nên "giữ gìn sức khỏe bằng cách ăn uống lành mạnh vào mùa thu" khi mùa thu bắt đầu. Tuy nhiên, việc bổ dưỡng này cần phải điều độ; không nên ăn quá nhiều thịt, đồ ăn nhiều dầu mỡ hoặc cay nóng trong mỗi bữa ăn. Ăn nhiều đồ ăn nhiều dầu mỡ mỗi ngày dễ dẫn đến nóng trong người, khó tiêu và gây gánh nặng cho dạ dày và ruột. Một chế độ ăn uống cân bằng với sự kết hợp hợp lý giữa thịt và rau củ là phù hợp nhất. Vào đầu mùa thu, ăn nhiều rau củ theo mùa, thanh mát và ẩm ướt có thể giải nhiệt dư âm của mùa hè, giữ ẩm cho đường ruột và làm dịu chứng khô da mùa thu.

Nếu nói về món ăn hàng ngày hoàn hảo cho cả gia đình thưởng thức vào đầu mùa thu, thì cải thảo non chắc chắn là một loại rau chất lượng hàng đầu. Nó có vị ngọt và mọng nước, tính chất dịu nhẹ, giàu carotene, vitamin C, cùng nhiều chất dinh dưỡng khác như canxi, phốt pho và sắt. Nó vô cùng đa năng; có thể xào, dùng trong salad, hấp hoặc nấu canh. Cho dù chế biến theo cách nào, nó luôn mềm, thơm ngon và tươi mát mà không bị ngấy. Cả người già và trẻ em đều yêu thích nó, và ăn nhiều cải thìa hơn vào đầu mùa thu thực sự rất bổ dưỡng.

Hôm nay tôi sẽ chia sẻ một công thức nấu ăn ngon và dễ làm theo kiểu gia đình: thịt ba chỉ kho với cải thìa non. Món này nhanh chóng, dễ làm, đậm đà hương vị mà không hề ngấy, bổ dưỡng và rất ngon – hoàn hảo cho cả gia đình!

Nguyên liệu làm món thịt ba chỉ xào cải thảo non

Một cây cải thảo non, 200g thịt ba chỉ, 1 quả ớt ngọt đỏ, 1 nhánh ngồng tỏi, dầu ăn, muối, bột ngọt, nước tương, gia vị.

Cách làm món thịt ba chỉ xào cải thảo non

Bước 1: Trước tiên, rửa sạch cải thảo non và cắt thành từng dải đều nhau, giữ nguyên lá để cải có độ mềm hơn. Rửa sạch thịt ba chỉ và thái thành những lát mỏng đều nhau. Hương vị ngon nhất đến từ sự kết hợp giữa phần nạc và mỡ. Cắt ớt đỏ thành từng khúc và rửa sạch, cắt nhỏ ngồng tỏi.

Bước 2: Cho một ít dầu ăn vào nồi, rồi từ từ xào thịt ba chỉ trên lửa vừa nhỏ. Xào đến khi mỡ thừa trong thịt ba chỉ tan chảy hết, các miếng thịt hơi vàng và cong lại, đồng thời tỏa ra mùi thơm đặc trưng, tạo nên món ăn béo ngậy nhưng không ngấy, thơm mà không tanh. Cho các miếng ớt ngọt đỏ vào xào nhanh để dậy mùi thơm nồng. Sau đó cho cải thảo non đã thái nhỏ vào và xào nhanh trên lửa lớn cho đến khi các nguyên liệu trộn đều.

Bước 3: Sau khi cải thảo non mềm và tiết ra nước, cho một ít nước tương vào để tăng hương vị, thêm lượng gia vị vừa đủ và một chút bột ngọt cho vừa ăn, xào đến khi thơm ngon, sau đó thêm một ít nước và đun nhỏ lửa một lúc. Cuối cùng, cho ngồng tỏi vào, đảo đều và đun nhỏ lửa trong vài chục giây để hương thơm của rau và thịt hòa quyện hoàn toàn. Sau đó tắt bếp, đổ ra đĩa sâu lòng và dùng.

Thành phẩm món thịt ba chỉ xào cải thảo non

Thịt ba chỉ xào có màu sắc bóng bẩy và thơm phức, phần mỡ đã được loại bỏ hết. Thịt mềm, tan chảy trong miệng, không hề ngấy, với hương vị đậm đà. Mỗi miếng ăn đều ngập tràn hương thơm của thịt. Cải thảo non đã ngấm dầu và nước sốt từ thịt ba chỉ, biến những chiếc lá vốn giòn ngọt trở nên mềm mại và đậm đà hương vị. Cải thảo mọng nước và mềm, thoang thoảng mùi thịt, và thấm đẫm hương vị.

Sự kết hợp giữa màu đỏ của ớt và xanh lá cây của ngồng tỏi điểm xuyết trông vô cùng hấp dẫn. Món ăn cũng có phần nước sốt tươi ngon, đậm đà - ăn kèm với cơm thì tuyệt vời! Mỗi miếng rau và thịt đều có vị nhẹ nhàng, thanh mát và đậm đà mà không hề ngấy. Món này rất thích hợp cho đầu mùa thu, vì nó kích thích vị giác, làm giảm độ ngấy, làm dịu chứng khô miệng và đường ruột, giúp bạn cảm thấy dễ chịu hơn sau mỗi miếng ăn.