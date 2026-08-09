Chuyên gia chỉ đích danh 5 bài tập tốt nhất cho cơ bụng: Không hề có gập bụng trong danh sách

Nhiều người đang tích cực tập luyện để có vòng eo gọn hơn cho kỳ nghỉ hè, nhưng chuyên gia cho rằng một bài tập quen thuộc có thể không hiệu quả như bạn vẫn nghĩ.

Nhiều người đang ráo riết tập luyện để có vóc dáng gọn gàng hơn cho những chuyến du lịch hè, nhưng một chuyên gia cho rằng có một bài tập quen thuộc mà bạn không nhất thiết phải tập quá nhiều nếu mục tiêu là làm săn chắc vùng bụng, báo Anh Mirror đưa tin.

Đây là thời điểm nhiều người nhìn vào vòng eo và nghĩ rằng mình cần tranh thủ “chạy nước rút” để bụng phẳng hơn. Không ít người bắt đầu tập hàng loạt động tác gập bụng (sit-up), nhưng một chuyên gia cho rằng đây có thể chưa phải lựa chọn hiệu quả nhất để tăng cường sức mạnh cơ lõi (core).

TS Lee Brown, giảng viên cao cấp về sức mạnh và thể lực tại Đại học East London, cho rằng nhiều người có thể đang tập sai cách. Trao đổi với The Guardian, ông nói gập bụng đã trở thành một thói quen lâu đời trong phương pháp huấn luyện của các huấn luyện viên quyền Anh, vì vậy dường như ai cũng làm theo. Tuy nhiên, đây “không phải bài tập tốt nhất để rèn luyện cơ lõi”.

TS Lee Brown cho rằng gập bụng “không phải bài tập tốt nhất để rèn luyện cơ lõi”. (Ảnh minh hoạ)

Gập bụng là một bài tập trọng lượng cơ thể kinh điển nhằm tăng cường cơ bụng, cơ gấp hông và một số nhóm cơ vùng thân. Động tác này yêu cầu người tập nâng phần thân trên từ tư thế nằm ngửa lên hướng về phía đầu gối.

Tuy nhiên, theo TS Brown, cơ bụng thực tế được sử dụng ít hơn nhiều so với mọi người vẫn nghĩ. Việc thực hiện quá nhiều động tác gập bụng cũng có thể gây ra một số vấn đề.

“Nếu tập quá nhiều sit-up, bạn có thể gặp vấn đề ở vùng lưng dưới. Việc làm việc quá mức của các cơ gấp hông có thể khiến chúng trở nên căng cứng. Khi đó, phần thân của chúng ta có xu hướng đổ về phía trước do các cơ gấp hông quá khỏe và căng, tạo ra sự mất cân bằng và làm gia tăng lực tác động lên vùng lưng dưới”, ông giải thích.

Thay vì chỉ tập trung vào gập bụng, TS Brown khuyến nghị một số bài tập khác như plank, plank nghiêng, farmer’s carry (đi bộ trong khi cầm tạ nặng ở cả hai tay), suitcase carry (đi bộ trong khi chỉ cầm tạ ở một tay để thử thách khả năng giữ thăng bằng) và bird dog (từ tư thế chống bốn điểm, đồng thời nâng tay và chân đối diện).

Pilates và yoga cũng có thể hỗ trợ tăng cường sức mạnh cơ lõi.

TS Brown kể về một vận động viên chạy nước rút từng bị chấn thương lưng và đã tập gập bụng trong thời gian dài. Khi được hỏi có thể giữ tư thế plank trong bao lâu, người này cho biết chưa đến 30 giây. Sáu tuần sau, anh có thể giữ plank trong 7 phút và tình trạng đau lưng cũng biến mất.

Một nghiên cứu được công bố năm ngoái trên Journal of Clinical Medicine đã khảo sát 117 người có và không có đau lưng để tìm hiểu mối liên hệ giữa sức mạnh cơ lõi và tình trạng này.

Những người tham gia được yêu cầu thực hiện plank, một trong những bài tập ổn định cơ lõi phổ biến nhằm tăng cường khả năng kiểm soát thần kinh - cơ và hỗ trợ cột sống.

Các nhà nghiên cứu từ Đại học Daemen ở New York bất ngờ phát hiện những người bị đau lưng có thể giữ tư thế plank lâu hơn đáng kể so với những người không đau lưng. Điều này cho thấy nhóm bị đau lưng thậm chí có thể có sức mạnh cơ bụng tốt hơn.

Kết quả này cũng cho thấy khả năng giữ plank lâu không đồng nghĩa với việc một người chắc chắn có cơ lõi khỏe hơn hoặc ít nguy cơ đau lưng hơn. Việc lựa chọn bài tập phù hợp cần dựa trên mục tiêu tập luyện, kỹ thuật và tình trạng cơ xương khớp của từng người.