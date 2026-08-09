8 lợi ích sức khỏe của trái cam bạn chưa bao giờ biết

Một ly nước ép cam cung cấp cho chúng ta năng lượng, dinh dưỡng và giá trị tinh thần, giúp khám phá niềm đam mê và vẻ đẹp cuộc sống.

Ăn một quả cam có thể giúp chúng ta duy trì cảm giác no lâu hơn, giảm khả năng ăn quá nhiều. (Ảnh: ITN)

Cam là nguồn giàu vitamin C, chứa nhiều khoáng chất và chất dinh dưỡng như canxi, sắt, iốt, photpho, axit folic và nhiều lợi ích khác.

Cam chứa khoảng 170 loại chất dinh dưỡng thực vật và nhiều loại flavonoid khác nhau, những chất dinh dưỡng này kết hợp với nhau, khiến cam trở thành loại trái cây có khả năng chống viêm, chống oxy hóa, cũng có thể được sử dụng để phòng ngừa ung thư.

Mỗi ngày ăn một quả cam không chỉ đáp ứng lượng canxi hàng ngày của bạn, mà chất xơ trong ruột cam giúp ngăn ngừa táo bón và thúc đẩy cơ thể thải độc tố ra ngoài. Những người quyết tâm giảm cân nên thêm cam vào chế độ ăn uống, như một phần nhỏ trong bữa ăn.

Loại bỏ mụn đầu đen

Mụn đầu đen là những đốm tối khó chịu trên khuôn mặt, phá vỡ vẻ đẹp tự nhiên của làn da. Thực chất, chúng là bụi bẩn và chất ô nhiễm bị tắc dưới lỗ chân lông. Có nhiều cách để loại bỏ mụn đầu đen, nhưng đều rất đau và thậm chí còn gây chảy máu.

Trộn một phần sữa chua với bột vỏ cam, sau đó nhẹ nhàng thoa lên da, là phương pháp tốt để loại bỏ mụn đầu đen.

Sau khi thoa trong 10 phút, dùng chuyển động tròn nhỏ massage từ từ hỗn hợp lên vùng xung quanh mụn đầu đen.

Rửa bằng nước lạnh, mụn đầu đen sẽ được loại bỏ, làn da cảm thấy tươi mát hơn.

Làm trắng da

Quả cam, đặc biệt là vỏ cam, có chức năng làm sáng da. Vỏ cam sau khi nghiền nhuyễn có thể được sử dụng như một phần mặt nạ, những loại mặt nạ này làm mờ bất kỳ vết đen nào trên da.

Tránh loét

Loét, bất kể xuất hiện ở đâu, đều gây ra cơn đau. Các dạng loét phổ biến là loét dạ dày và loét miệng. Cả hai dạng này đều khiến chúng ta khó chịu. Vitamin C là thành phần chính của cam, giúp giảm đau do loét gây ra.

Khu vực gần vết loét cũng bị ảnh hưởng bởi viêm, cam nhờ đặc tính chống viêm của nó, khi bôi lên vùng loét sẽ giúp giảm viêm ở khu vực bị ảnh hưởng.

Có lợi cho sức khỏe xương và răng

Chúng ta đều mong muốn một nụ cười đẹp, khi bạn không chú ý đủ đến sức khỏe răng miệng, không chỉ miệng dễ bị viêm nhiễm mà theo thời gian, răng sẽ bị hư hỏng thậm chí có những vết đen, điều này khiến bạn mất tự tin.

Canxi là một trong những thành phần chính của cam, lợi ích chính của nó là làm cho xương chúng ta chắc khỏe. Răng cũng được coi là một phần của gia đình xương, thành phần chính cũng là canxi.

Giảm táo bón

Cam là thực phẩm giàu chất xơ. Lượng chất xơ cao hơn có nghĩa là cơ thể sẽ cảm thấy no lâu hơn. Khi chất xơ đi qua dạ dày vào ruột, nó sẽ làm thông các chỗ bị các độc tố có hại tắc nghẽn, chính những chỗ tắc nghẽn này gây ra thời gian táo bón lâu hơn. Thực tế, táo bón không chỉ làm tắc nghẽn chất thải trong cơ thể mà còn cản trở việc hấp thụ dưỡng chất bình thường.

Khi dạ dày và ruột của chúng ta thoải mái, tâm trạng cũng sẽ tốt hơn, cuối cùng bạn có thể suy nghĩ tốt hơn.

Nghiên cứu cũng phát hiện rằng, so với những người hoàn toàn không ăn cam, những người ăn nhiều cam hơn mỗi tuần có cơ thể và tâm trạng năng động hơn.

Tăng cường sức đề kháng

Cam rất thích hợp để giảm lượng peroxit trong máu, biến chúng thành các chất thân thiện với oxy, tăng khả năng hấp thụ oxy của chúng ta.

Khi cơ thể giàu oxy, các cơ quan trong cơ thể hoạt động tốt hơn nhiều so với bình thường, từ đó nâng cao khả năng miễn dịch tổng thể của chúng ta.

Vitamin C là dưỡng chất chính trong cam có thể thúc đẩy sản xuất bạch cầu, giúp cơ thể nhanh chóng loại bỏ vi rút.

Giúp giảm cân

Đây có thể là lợi ích lớn nhất của cam đối với hầu hết mọi người, các chất dinh dưỡng trong cam tăng cường tốc độ trao đổi chất của chúng ta và giúp hệ tiêu hóa xử lý thức ăn.

Khi chúng ta ngửi thấy hương thơm của cam, nó sẽ kích thích hormone của chúng ta sản sinh, từ đó tăng cường sự thèm ăn và tốc độ trao đổi chất.

Cam là thực phẩm giàu chất xơ, giúp loại bỏ tất cả các chất bẩn trong ruột để giữ cho hệ tiêu hóa sạch sẽ, từ đó cũng có thể ngăn ngừa ung thư đại tràng.

Một quả cam chưa đến 65 calo, ăn một quả cam giúp chúng ta duy trì cảm giác no lâu hơn, giảm khả năng ăn quá nhiều.

Phòng ngừa sỏi thận

Sỏi thận cản trở chức năng bình thường của thận, khiến khả năng lọc và thanh lọc của thận không thể hoạt động bình thường, đồng thời còn gây ra đau đớn cho cơ thể. Chế độ ăn uống không hợp lý và uống quá ít nước chỉ là một trong những nguyên nhân khiến cá nhân mắc sỏi thận. Chúng ta không chỉ cần thực phẩm giàu chất xơ, mà còn cần những thực phẩm giúp loại bỏ độc tố có hại trong cơ thể.

Nghiên cứu cho thấy so với các loại trái cây khác trong họ cam quýt, cam có hiệu quả hơn trong việc phòng ngừa sỏi thận.

Theo zhuanlan.zhihu.com