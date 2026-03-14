Ngày cưới được mẹ cho 5 cây vàng lúc giá vàng hơn 180 triệu, tôi mới hiểu cách mẹ “lo việc lớn“

Cách đây gần 1 tháng, tôi đi lấy chồng. Ngày cưới của tôi diễn ra đúng vào lúc giá vàng đang cao, gần 180 triệu đồng 1 cây vàng. Lúc chuẩn bị đám cưới, tôi thấy mẹ đã mang 1 chiếc lắc tay với cái kiềng vàng về nhà.

Nhưng điều bất ngờ là vào ngày cưới, lúc tiệc gần tàn, mẹ lại đưa cho tôi thêm 5 cây vàng. Tôi ngẩn người, chỉ biết hỏi mẹ tiền đâu ra mà mua từng này vàng cho con gái.

Mẹ chỉ bảo: “Việc lớn thì phải chuẩn bị cho đàng hoàng”.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Lúc đó lu bu công chuyện nên tôi cũng chẳng nghĩ nhiều. Nhưng đến giờ, càng ngẫm càng thấy nể cách mẹ “lo việc lớn”. Vấn đề không chỉ nằm ở 5 cây vàng hôm ấy.

1. Muốn chu toàn việc lớn, phải chuẩn bị từ sớm

Mẹ tôi kể: Thật ra số vàng đó mẹ đã mua từ rất lâu trước, chứ đợi đến lúc 180 triệu 1 cây vàng, thì dù có tiền cũng chưa chắc mua được luôn 5 cây. Mẹ đã mua dần từ nhiều năm trước, lúc giá còn thấp hơn rất nhiều. Mỗi lần có dư một chút tiền, mẹ lại mua thêm một ít rồi cất đi.

Mẹ bảo: “Việc lớn trong đời không phải ngày mai mới nghĩ, mà phải nghĩ từ lúc còn xa” .

Ngày trước tôi cứ nghĩ chuyện cưới xin là việc của vài tháng chuẩn bị: đặt tiệc, chọn váy, chụp ảnh… Nhưng với mẹ, chuyện đó đã được tính từ khi tôi còn chưa dẫn người yêu về nhà ra mắt. Không phải vì mẹ lo xa quá mức, mà vì mẹ hiểu rằng những việc quan trọng của đời người như cưới hỏi, mua nhà, hay những lúc cần tiền gấp,... nếu đợi đến khi xảy ra mới chuẩn bị thì thường sẽ rất cập rập.

2. Khi cần, tài sản phải là thứ dễ xoay xở

Tôi từng hỏi mẹ: “Sao mẹ không để tiền tiết kiệm ngân hàng cho tiện, lại giữ vàng?” .

Mẹ bảo: “Tiền để ngân hàng cũng tốt, nhưng mẹ thì thấy vàng tốt hơn” .

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

Mẹ không đầu tư phức tạp. Không cổ phiếu hay những thứ có vẻ cao siêu. Mẹ chỉ chọn thứ mà mẹ hiểu rõ và có thể chủ động khi cần. Đó là một kiểu tính toán rất thực tế: tài sản không chỉ để giữ giá trị, mà còn phải giúp mình xoay xở được khi cuộc sống có chuyện bất ngờ.

3. Việc lớn không phải lúc nào cũng cần phô trương

Đám cưới của tôi khá giản dị. Không phải kiểu tổ chức quá rình rang. Mẹ cũng không nói trước với ai về chuyện cho cho tôi 5 cây vàng. Sau này tôi hỏi: “Sao mẹ không trao cho con trước mặt mọi người mà lại cứ dấm dúi khi tàn tiệc vậy?” .

Mẹ cười: “Những thứ thật sự quan trọng thì không cần phô trương” .

Câu nói đó khiến tôi nghĩ khá lâu. Nhiều khi chúng ta hay chú ý đến những phần nhìn thấy được của một sự kiện: tiệc lớn hay nhỏ, trang trí thế nào, có hoành tráng hay không. Còn mẹ tôi thì nghĩ khác. 5 cây vàng ấy không phải để khoe, mà là để con gái có một chút nền tảng khi bắt đầu cuộc sống mới. Với mẹ, đó mới là điều đáng làm trong một dịp trọng đại.

4. Lo cho con không phải là làm thay, mà là để con yên tâm bước tiếp

Sau đám cưới một thời gian, tôi vẫn chưa động đến số vàng đó. Một phần vì chưa cần, phần khác vì tôi cứ nghĩ nên giữ lại như một kỷ niệm. Mẹ biết chuyện thì chỉ nói: “Cái đó là để con dùng khi cần, chứ không phải để cất mãi ”.

Lúc đó tôi mới hiểu thêm một điều: mẹ không cho vàng để tôi phụ thuộc, mà để tôi có thêm một “chỗ dựa” trên hành trình xây dựng gia đình nhỏ của mình.

Có thể sau này tôi sẽ dùng số vàng đó để mua nhà, mua đất. Nhưng điều quan trọng hơn là cảm giác mình bước vào cuộc sống hôn nhân không phải với hai bàn tay trắng.

Bây giờ mỗi khi nhớ lại ngày cưới, tôi không còn nghĩ nhiều đến chuyện giá vàng hôm đó cao bao nhiêu nữa. Điều khiến tôi nhớ nhất là câu nói rất đơn giản của mẹ: “Việc lớn thì phải chuẩn bị cho đàng hoàng”. 5 cây vàng chỉ là một con số. Nhưng đằng sau nó là nhiều năm tích góp, nhiều lần tính toán và cả một cách suy nghĩ rất rõ ràng về tiền bạc, về gia đình và về tương lai.