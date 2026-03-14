Sốt ruột vì đáo hạn toàn bộ sổ tiết kiệm 200 triệu để mua vàng

Những năm trước, việc mua vàng vào ngày vía Thần Tài đối với tôi chỉ là một thói quen nhỏ đầu năm. Tôi thường mua 1 - 2 chỉ, vừa mang ý nghĩa lấy may, vừa coi như một khoản tích lũy nho nhỏ. Không nghĩ nhiều về chuyện đầu tư, cũng không theo dõi giá vàng quá sát. Có khi mua xong rồi cất đó nhiều năm.

Thú vị là phần lớn những lần mua vàng như vậy đều có lãi. Có những chỉ vàng đến bây giờ giá trị đã tăng gấp bốn, năm lần so với lúc mua ban đầu. Có lẽ vì vậy mà trong suy nghĩ của tôi, vàng dần trở thành một tài sản khá “an tâm”, ít nhất là nếu nhìn trong dài hạn.

Năm nay thì khác. Đúng dịp vía Thần Tài, tôi có một sổ tiết kiệm đáo hạn trị giá 200 triệu đồng. Nhân viên ngân hàng khuyên tôi nên tiếp tục gửi vì lãi suất tiết kiệm hiện nay khá cao, khoảng 8%/năm. Thế nhưng thay vì gửi tiếp như mọi năm, tôi nghĩ đến việc chuyển sang mua vàng. Thời điểm đó giá vàng khoảng 184 triệu đồng mỗi lượng. Tôi mua được mười nhẫn loại một chỉ và thêm một nhẫn nửa chỉ.

Lần đầu tiên tôi mua vàng với số tiền lớn như vậy. Khi quyết định, tôi cũng có chút phân vân, nhưng thị trường lúc đó đang trong xu hướng tăng nên cảm giác chung vẫn là khá yên tâm.

Chỉ vài tuần sau, giá vàng tiếp tục đi lên và đạt khoảng 191 triệu đồng mỗi lượng. Khi nhìn bảng giá, tôi khá phấn khởi. Nếu quy đổi theo mức giá đó thì số vàng mình vừa mua đã tăng giá trị đáng kể chỉ trong thời gian ngắn. Lúc ấy tôi nghĩ rằng quyết định rút tiền tiết kiệm để mua vàng có lẽ là đúng.

Nhưng sau đợt tăng mạnh, giá bắt đầu điều chỉnh. Hiện tại nếu mang số vàng đó bán lại cho nhà vàng thì giá chỉ còn khoảng 181 triệu đồng mỗi lượng. Như vậy so với giá mua ban đầu, tôi đang bị lỗ.

Khoản lỗ này thực ra không quá lớn, nhưng khi đây là lần đầu tiên tôi mua với số tiền lớn như vậy, cảm giác lại khác so với những năm chỉ mua một vài chỉ. Điều khiến tôi băn khoăn không hẳn là số tiền lỗ hiện tại, mà là sự không chắc chắn phía trước. Tôi không biết giá vàng sẽ tiếp tục giảm hay sẽ tăng trở lại. Và quan trọng hơn, tôi cũng không chắc mình có đủ kiên nhẫn để chờ một chu kỳ tăng mới hay không.

Trước đây khi chỉ mua 1 - 2 chỉ vàng mỗi năm, tôi gần như không quan tâm đến biến động ngắn hạn. Số tiền nhỏ nên việc giữ vài năm cũng không phải là vấn đề lớn. Nhưng khi quy mô lên tới hàng trăm triệu đồng, mỗi biến động giá lại khiến mình chú ý nhiều hơn.

Tôi vẫn chưa biết mình sẽ giữ số vàng này bao lâu. Có thể giá sẽ tăng trở lại, cũng có thể sẽ cần nhiều thời gian hơn. Nhưng có lẽ điều đáng nhớ nhất trong lần mua vàng năm nay không phải là lãi hay lỗ, mà là cảm giác khi lần đầu tiên phải đối diện với sự lên xuống của thị trường bằng một khoản tiền lớn hơn trước.

(*) Chia sẻ của chị N.T.H.H (Hà Nội)