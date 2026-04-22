Ngày càng nhiều người tử vong vì suy thận, bác sĩ cảnh báo: Thấy 5 dấu hiệu này khi ăn uống, thận có thể đang “kêu cứu”

Những năm gần đây, tỷ lệ mắc bệnh thận mạn tính và suy thận có xu hướng gia tăng. Đây là bệnh lý nguy hiểm vì thường tiến triển âm thầm, ít triệu chứng ở giai đoạn đầu, nhưng có thể dẫn đến thiếu máu, tim mạch, rối loạn điện giải, phải chạy thận hoặc ghép thận, tử vong nếu không phát hiện và điều trị kịp thời.

Các bác sĩ cho biết, ngoài những dấu hiệu quen thuộc như phù chân, tiểu đêm nhiều hay mệt mỏi kéo dài, cơ thể còn có thể phát tín hiệu cảnh báo thông qua việc ăn uống hàng ngày. Nếu thường xuyên xuất hiện những bất thường dưới đây, mọi người nên chủ động kiểm tra sức khỏe.

Chán ăn

Nếu mọi người thường xuyên gặp tình trạng không muốn ăn, mới ăn ít đã thấy no hoặc cảm giác đầy bụng kéo dài, đây có thể là dấu hiệu cần lưu ý. Ở người suy thận, độc tố tích tụ trong cơ thể có thể gây giảm cảm giác thèm ăn, rối loạn tiêu hóa và khiến người bệnh ăn uống kém.

Miệng đắng, có vị kim loại

Thận có chức năng lọc chất thải và lượng nước dư thừa ra khỏi máu. Khi cơ quan này hoạt động không hiệu quả, các chất cặn bã có thể tích tụ trong cơ thể và gây ra nhiều triệu chứng như vị kim loại trong miệng, mệt mỏi kéo dài.

Buồn nôn hoặc nôn sau khi ăn

Buồn nôn, khó chịu vùng bụng hoặc nôn sau ăn lặp đi lặp lại không nên chủ quan. Triệu chứng này có thể xuất phát từ nhiều nguyên nhân tiêu hóa, nhưng cũng có thể gặp ở người suy giảm chức năng thận. Khi nồng độ ure trong máu tăng cao, người bệnh có thể xuất hiện cảm giác buồn nôn, đặc biệt ở giai đoạn bệnh tiến triển.

Thường xuyên khô miệng, khát nước

Nếu thường xuyên khô miệng, khát nước nhưng lượng nước tiểu giảm rõ rệt, hoặc sau khi uống nước cảm thấy đầy tức, nặng người, phù nhẹ ở mặt hoặc chân tay, cần đi kiểm tra sớm. Đây có thể là dấu hiệu cơ thể giữ nước do thận không đào thải dịch hiệu quả như bình thường.

Ăn mặn xong dễ phù hoặc tăng huyết áp

Sau các bữa ăn nhiều muối như đồ chế biến sẵn, mì gói, đồ muối chua hoặc thức ăn đậm vị, nếu cơ thể dễ phù mí mắt, sưng chân hoặc cảm thấy đau đầu, tăng huyết áp, cần chú ý chức năng thận. Khi thận suy yếu, khả năng thải natri giảm đi, khiến nước bị giữ lại trong cơ thể.

Ngoài những bất thường liên quan đến ăn uống, suy thận còn có thể biểu hiện ở cảm giác mệt mỏi kéo dài, da xanh xao do thiếu máu, phù ở mặt, mắt cá chân hoặc bàn chân. Một số trường hợp xuất hiện tiểu đêm nhiều lần, tiểu ít, nước tiểu có bọt hoặc lẫn máu.

Khi bệnh tiến triển nặng hơn, người bệnh có thể bị khó thở, chuột rút cơ bắp, đau đầu, ngứa da kéo dài và giảm khả năng tập trung. Do các triệu chứng thường âm thầm, dễ nhầm lẫn với mệt mỏi thông thường, nhiều người chỉ phát hiện khi chức năng thận đã suy giảm đáng kể.

Làm gì để bảo vệ thận mỗi ngày?

Để giảm nguy cơ tổn thương thận, mọi người nên duy trì lối sống lành mạnh. Cần uống đủ nước theo nhu cầu cơ thể, hạn chế ăn quá mặn, giảm thực phẩm chế biến sẵn và kiểm soát tốt đường huyết, huyết áp. Bên cạnh đó, nên tập thể dục đều đặn, giữ cân nặng hợp lý, không tự ý lạm dụng thuốc giảm đau hoặc thực phẩm chức năng chưa được kiểm chứng.

Nếu tình trạng chán ăn, buồn nôn, phù nề, tiểu ít hoặc mệt mỏi kéo dài xuất hiện liên tục trong nhiều ngày, mọi người nên đến cơ sở y tế để khám kịp thời.

(Tổng hợp)